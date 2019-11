Cyber Monday 2019: quando iniziano le offerte e cosa aspettarsi

Preparatevi, manca poco più di un mese al 2 dicembre, il giorno del Cyber Monday 2019. Quest'anno il Giorno del Ringraziamento e il Black Friday arrivano in ritardo, ma ora che ci stiamo avvicinando alla fine di ottobre manca ormai pochissimo alla settimana delle grandi offerte .

Normalmente le vendite tendono a seguire una tendenza. Brand come Apple, Google, Nintendo e Amazon hanno da poco presentato dei nuovi prodotti che potrebbero venire scontati prima di Natale e noi siamo sicuri che, come ogni anno, anche in Italia ci saranno delle offerte imperdibili

Quali offerte possiamo aspettarci per il Cyber Monday?

Abbiamo provato a fare alcune previsioni sul Cyber Monday e su quello che possiamo aspettarci da rivenditori come Amazon, Unieuro, Ebay, GearBest, Euronics, e MediaWorld.

L'iPhone 11, la Nintendo Switch Lite e Amazon Echo Studio potrebbero subire dei ribassi interessanti, anche se ci aspettiamo i migliori sconti sui prodotti della generazione precedente come la Nintendo Switch originale, l'iPhone 8 e l’iPhone XR.

E AMAZON? Amazon ha affermato che l'anno scorso il Cyber Monday è stato il più grande giorno di shopping nella sua storia, anche se le offerte migliori di solito arrivano per il Prime Day. Sembra incredibile, ma la società ha spedito più articoli del precedente Black Friday e Cyber Monday messi insieme. Alcune delle offerte più in voga quest'anno potrebbero riguardare prodotti dell’azienda come i dispositivi Amazon Echo, Amazon Fire TV stick e Kindle.

Il Cyber Monday 2019 sarà il riflesso di quanto già visto lo scorso anno, con offerte ancora più convenienti su prodotti già scontati nel 2018 oppure prezzi ribassati sui modelli più recenti.

Quest’anno per esempio il 2 dicembre dovrebbe essere facile ottenere dei buoni prezzi per console come la PS4 e l’Xbox One, che ormai iniziano ad essere dispositivi datati. Potrebbero esserci sconti interessanti anche per le AirPods, che ormai dopo l'arrivo delle AirPods Pro non sono più una novità.

Negli USA l’anno scorso le vendite tra il Black Friday e il Cyber Monday hanno fruttato oltre 60 miliardi di dollari. Preparatevi quindi per tutte le offerte che possiamo aspettarci dal Cyber Monday nel 2019.

Perchè si chiama Cyber Monday? Il termine è stato coniato da Ellen Davis e Scott Silverman della National Retail Federation americana e Shop.org. Si è trattato di una mossa per promuovere lo shopping online nel 2005, quando Internet era solo agli esordi della sua crescita. L'intento era di aiutare i rivenditori minori a competere con i pezzi grossi che puntavano tutto sul Black Friday, nonostante poi anche loro si siano uniti al carrozzone del Cyber Monday.

Quando iniziano le offerte del Cyber Monday 2019?

Il Cyber Monday quest’anno sarà il 2 dicembre. La data cambia ogni anno, ma secondo la tradizione americana è sempre il lunedì immediatamente successivo al Giorno del Ringraziamento.

Questo è uno degli anni in cui il Cyber Monday capita a dicembre, e questo significa che tutti avranno meno tempo per poi fare gli acquisti natalizi: solo 23 giorni.

Sicuramente non dovete preoccuparvi oggi del Cyber Monday 2019, e neanche domani, ma è un grande evento e sicuramente vorrete approfittare delle migliori offerte quando avrete tra le mani una lista intera dei regali da comprare e dovrete calcolare anche i tempi di spedizione.

Il Cyber Monday e il Black Friday offrono ai rivenditori la possibilità di incrementare i profitti prima della fine del 2019 e chiudere l’anno in positivo. Ecco perchè le migliori offerte arriveranno proprio in questo periodo.

(Image credit: Future)

Le migliori previsioni del Cyber Monday

Il Cyber Monday è diventato tra gli eventi per lo shopping più popolari anche in Italia, quindi ci aspettiamo un buon numero di offerte.

Non serve Nostradamus per fare qualche previsione sulle migliori offerte del Cyber Monday. Come sempre, ci saranno molte sorprese, ma la struttura del copione rimane sostanzialmente lo stessa anno dopo anno.

Vi serve un nuovo tablet? Negli Stati Uniti l'iPad 2018 l’anno scorso ha raggiunto l'incredibile prezzo di 249 dollari (era addirittura sceso brevemente a 229 dollari).

Anche l’iPhone XR l’anno scorso era disponibile a un prezzo scontato. Se non siete parte del team Apple, Motorola ad esempio è stata una delle aziende a proporre le offerte più interessanti.

Queste sono le nostre previsioni per il Cyber Monday 2019.

(Image credit: Future)

Cyber Monday: offerte iPad

L’ultimo iPad 9.7 è uscito a marzo 2018 al prezzo di listino di €359,00 per il modello base. L’anno scorso in occasione del Cyber Monday era disponibile a un prezzo scontato da MediaWorld, e siamo curiosi di vedere le offerte che ci saranno invece quest’anno. Trovare i prodotti Apple a prezzo scontato non è così usuale, e sicuramente molti vorranno approfittarne.

Bisognerà senz’altro essere veloci, perché i colori più popolari e in generale i prodotti disponibili in magazzino tendono a finire molto velocemente.

Apple potrebbe presentare un nuovo iPad 9.7 nel 2019, dato ormai è passato un anno e mezzo dall’uscita del modello attualmente in commercio. Ci sono però anche altre alternative dal prezzo contenuto, come l’ iPad mini e l’ iPad Air . Possiamo aspettarci dei prezzi scontati anche per questi modelli in occasione del Cyber Monday.

Qual è il tablet giusto per voi? Date un’occhiata ai migliori tablet economici del 2019

(Image credit: TechRadar)

Cyber Monday: offerte AirPods

Possiamo aspettarci che le AirPods saranno scontate per il Cyber Monday 2019. Può addirittura essere che, nonostante le AirPods originali non siano più ufficialmente vendute da Apple, alcuni rivenditori non abbiano esaurito le scorte. Di conseguenza quindi è possibile che verranno messe in vendita a un prezzo scontato in occasione del Cyber Monday.

Potrebbero essere scontate sia le AirPods con la custodia con ricarica wireless,il modello di livello superiore, sia quelle con la custodia che si ricarica con il cavo, il modello più datato. L’anno scorso durante il Cyber Monday le AirPods sono state uno dei prodotti più richiesti, e può essere che nel 2019 il prezzo sarà ancora più basso.

Date un’occhiata ai migliori auricolari true wireless per scegliere il modello giusto

(Image credit: TechRadar)

Cyber Monday: offerte Samsung Galaxy S10 e S9

Samsung ha troppi modelli di smartphone in vendita, e queste sono ottime notizie per chi ha intenzione di fare i suoi acquisti durante il Cyber Monday. Ci sono più opzioni tra cui scegliere e la competizione tra i vari modelli sarà sfrenata, quindi i prezzi subiranno sicuramente un calo.

Samsung Galaxy S10 e S10 Plus potrebbero essere disponibili a un prezzo inferiore e anche il prezzo del nuovissimo Note 10 potrebbe calare leggermente.

I modelli davvero scontati saranno il Samsung Galaxy S9 e S9 Plus, che il 2 dicembre saranno stati in vendita per più di due anni e mezzo. Il Note 9 invece sarà stato in vendita per più di un anno quando arriverà il Cyber Monday. I prezzi di questi modelli saranno davvero interessanti quando i rivenditori ne approfitteranno per liberarsi delle scorte in magazzino.

Scegliete lo smartphone giusto per voi dalla nostra lista dei migliori smartphone

(Image credit: TechRadar)

Cyber Monday: PS4

La PlayStation 4 va sempre a ruba durante il Cyber Monday, e ci aspettiamo che quest’anno sarà disponibile a un prezzo davvero interessante presso la maggior parte dei rivenditori. Il Cyber Monday potrebbe essere il giorno giusto per l'acquisto della PS4.

A volte l’offerta prevede il calo del prezzo della console, mentre a volte per il normale prezzo di listino potete acquistare la console con in più dei giochi o un controller extra inclusi. Spesso si tratta di giochi scaricabili, piuttosto che di copie fisiche, ma il punto è che si tratta di un bel risparmio. Invece è piuttosto improbabile che troverete un pacchetto che includa giochi e un controller a un prezzo scontato.

Cyber Monday: offerte TV 4K

(Image credit: Philips)

Se non avete già un televisore 4K o volete un modello più recente o più grande, non dovete fare altro che aspettare il Cyber Monday, il giorno migliore dell’anno per cambiare TV. Le offerte sono sempre molte e di aziende rinomate come Samsung, LG e Sony.

Potrebbe essere un’impresa piuttosto difficile, infatti ci sono tantissimi modelli di televisori tra cui si può scegliere, con i vari numeri dei modelli apparentemente privi di logica. In ogni caso, se non vi serve il televisore più costoso di tutti, vi suggeriamo di prendere in considerazione qualcosa come un TV TCL.

Altre previsioni per il Cyber Monday

Novembre è appena iniziato e per il momento non abbiamo certezze o altre speculazioni da condividere con voi. Ne sapremo di più sulle offerte nelle prossime settimane e terremo monitorati per voi tutti gli sconti in tempo reale. Il Black Friday è certamente la giornata dedicata allo shopping più famosa in assoluto, ma negli ultimi anni anche il Cyber Monday si è affermato nel mondo dell'e-commerce.