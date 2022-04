Scegliere un buon antivirus può diventare un'impresa ardua se non siete esperti di sicurezza informatica e non avete mai avuto bisogno di addentrarvi in questo settore.

Per fortuna esistono alcuni produttori di software antivirus che operano nel settore da anni, tanto da diventare dei veri e propri punti di riferimento per milioni di utenti in tutto il mondo. Tra questi c'è senza dubbio ESET, la nota software house fondata nel 1992 a Bratislava diventata celebre grazie al suo prodotto più diffuso, ovvero l’antivirus NOD32.

Da quando è iniziato il conflitto tra Russia e Ucraina, molti utenti che da tempo si affidano a Kaspersky non sono più certi della loro scelta e stanno cercando delle valide alternative. ESET, data la sua grande esperienza nel campo e l'affidabilità dimostrata nel tempo, rappresenta senza dubbio una delle migliori opzioni tra gli antivirus disponibili oggi.

In questo articolo scopriremo i vantaggi dei diversi piani di abbonamento ESET e vi daremo qualche consiglio per trovarlo al miglior prezzo possibile.

Come attivare ESET

Attivare ESET è semplicissimo indipendentemente dal dispositivo sul quale volete installarlo e dalla versione che sceglierete. Per farlo è necessario acquistare una licenza ESET presso un rivenditore autorizzato.

Una volta che avrete trovato il piano di abbonamento più congeniale alle vostre esigenze non dovrete far altro che acquistarlo e attendere la ricezione del messaggio di conferma. Subito dopo l'acquisto riceverete una mail all'interno della quale troverete il vostro codice prodotto che vi servirà per installare e/o attivare ESET antivirus e le istruzioni per avviare il download.

Vediamo adesso i migliori prodotti ESET così da aiutarvi a scegliere quello più adatto alle vostre necessità.

Vediamo adesso i migliori prodotti ESET così da aiutarvi a scegliere quello più adatto alle vostre necessità.

ESET Internet Security 2022 - PC / MAC / ANDROID

ESET Internet Security 2022 è un pacchetto di protezione avanzata per dispositivi Windows, Mac e Android. Questo antivirus è studiato per tenervi al sicuro da violazioni della privacy e altre minacce alle quali si è soggetti durante la navigazione online.

Eset Internet Security 2022 è l’unico antivirus che offre lo scanner rootkit UEFI, per permettervi di individuare malware pericolosi progettati per ottenere un accesso "illegale" e persistente sul vostro PC. I rootkit sono virus che resistono anche alla formattazione e hanno la capacità di celare la loro presenza e quella di altri virus nel firmware del vostro PC.

L’antivirus ESET protegge dalle frodi garantendo pagamenti online sicuri, utilizza un sistema avanzato di crittografia per le password, controlla che la webcam non venga manomessa e verifica che tutti i dispositivi smart collegati al dispositivo protetto funzionino correttamente. Il localizzatore GPS vi consentirà di individuare sempre dove si trovano i vostri device. Inoltre, rileva i botnet impedendo che il vostro PC venga utilizzato dagli hacker per distribuire spam, o compiere altre attività illegali.

Se avete figli e siete preoccupati per le loro prime attività online, il Parental Control monitora le loro attività online, i giochi che utilizzano e i contenuti a cui hanno accesso permettendovi di impostare delle regole per il tempo che trascorrono su Internet.

Potete gestire tutti i vostri dispositivi loggandovi alla pagina ESET Home e scaricando l’app per Android.

Come scaricare ESET Internet Security 2022

Potete installare ESET Internet Security seguendo questi semplici passaggi:

Acquistate una licenza ESET Internet Security 2022 da 1 o 2 anni e riceverete in pochi minuti una mail con le istruzioni per installare e attivare il software sul vostro dispositivo.

da 1 o 2 anni in offerta su Mr Key Shop e riceverete in pochi minuti una mail con le istruzioni per installare e attivare il software sul vostro dispositivo. Disinstallate qualsiasi software antivirus installato in precedenza sul vostro PC.

Scaricate il file di installazione di ESET Internet Security qui.

Fate doppio clic sul file del programma di installazione per avviare l'installazione. Seguite le istruzioni sullo schermo per completare l’installazione.

Attivate l’antivirus inserendo la chiave di licenza ESET acquistata su Mr Key Shop.

ESET NOD32 Antivirus 2022 - PC / MAC

ESET NOD32 Antivirus 2022 è il prodotto più popolare dell’azienda e protegge più di 10 milioni di PC in tutto il mondo da minacce informatiche di ogni tipo. La protezione multilivello di NOD32 assicura la protezione da hacker, ransomware e phishing senza appesantire il sistema, evitando i fastidiosi pop-up che saltano fuori durante le sessioni di gioco o mentre guardate un film in streaming.

A differenza di ESET Internet Security, Nod32 non ha le funzionalità per il parental control, la protezione della webcam e il Firewall.

Inoltre, non è presente il password manager per la gestione e protezione delle password.

Come scaricare ESET NOD32 Antivirus

La procedura è la stessa che vi abbiamo spiegato per scaricare ESET Internet Security.

Anche in questo caso dopo aver acquistato una licenza ESET NOD32 Antivirus 2022, riceverete via mail il codice di attivazione e tutte le istruzioni che vi occorrono in pochi minuti.

Dopo aver disattivato gli antivirus già presenti sul vostro device, visitate la pagina del prodotto per scaricare il file di installazione. Dopo aver avviato l’installazione, vi verrà chiesto di inserire il product key acquistato in precedenza.

Requisiti di sistema per installare ESET su PC e Mac

ESET Internet Security e NOD32, sono compatibili con i sistemi operativi Windows 10 e Windows 11.

Se state pensando di aggiornare il vostro PC Window 7 o 8 a Windows 10 e la vostra licenza è attiva, potete aggiornare gratuitamente il vostro sistema operativo. Abbiamo scritto diverse guide su Come e dove acquistare Windows 10 legalmente , nel caso in cui abbiate una licenza non regolare ma vogliate passare a Windows 10, su come scaricare Windows 10 gratis e infine su come installare Windows 10 .

Se invece avete una licenza attiva Windows 10 e volete aggiornare il vostro device a Windows 11, potete leggere il nostro articolo su come fare l’aggiornamento a Windows 11.

Abbiamo scritto un articolo anche su Windows 11 download: guida a download e installazione , dove trovate i requisiti di sistema e tutti i passi da fare per passare facilmente a Windows 11.

Gli antivirus, sono anche compatibili con i sistemi operativi per Mac: macOS 11 (Big Sur), macOS 10.15 (Catalina), macOS 10.14 (Mojave), macOS 10.13 (High Sierra), macOS 10.12.x (Sierra).

ESET Mobile Security per Android 2022

ESET Mobile Security per Android 2022 è un sistema di protezione pensato per i dispositivi mobili come smartphone e tablet. Se volete navigare in tranquillità con il vostro dispositivo Android, evitando truffe online e tenendo sempre sotto controllo le vostre attività, ESET Mobile Security è una vera manna dal cielo. Tra le funzioni troviamo la scansione in tempo reale, i report di sicurezza, un file log delle attività, il blocco del dispositivo da remoto in caso di furto, un sistema di allarme e la protezione totale da virus di ogni genere.

È anche possibile utilizzare il Connected Home Monitor per identificare le vulnerabilità nella rete domestica. Il sistema vi fornirà un elenco dei dispositivi connessi così che possiate tenere sotto controllo gli accessi. Inserendo le stesse credenziali su Google Play, avrete anche accesso allo Smart TV Security per proteggere la tv da malware.

Come scaricare ESET Mobile Security per Android

Il primo passo è acquistare una licenza ESET Mobile Security per Android 2022 per riceverete il codice di attivazione via mail insieme alle istruzioni che vi occorrono per installare e avviare.

Dopo l’acquisto, potete scaricare l’app ESET Mobile Security & Antivirus da Google Play sul vostro cellulare e inserire la licenza acquistata per attivare l’antivirus.

Requisiti di sistema ESET Mobile Security per Android

Android 5.0 o superiore

Device RAM 512+MB

Touch screen (minimo 480x800px)

Processore: 500+ MHz ARM7+

Connessione a Internet

Accesso a Google Play

Dual SIM e dispositivi rooted non sono supportati. Alcune funzioni (ad esempio Antifurto) sono disponibili solo sui dispositivi che supportano chiamate e messaggi.

Eset è un'alternativa valida a Kaspersky?

Quando si sceglie un antivirus, in particolare se lo si acquista per un PC aziendale, si cerca il massimo in termini di protezione e funzioni. Nel tempo Kaspersky si è dimostrato un software di protezione validissimo, ampiamente utilizzato in tutto il mondo e aggiornato costantemente per proteggere dalle minacce più recenti.

In seguito allo scoppio del conflitto tra Russia e Ucraina, diversi enti nazionali e uffici governativi hanno scelto di affidarsi ad altri produttori in un clima di sfiducia generale. Il motivo principale che ha spinto molti paesi ad adottare questa soluzione è la paura che il governo russo faccia pressioni sull’azienda e vada a compromettere la sicurezza dei dispositivi che utilizzano il software di protezione Kaspersky. La faccenda è talmente seria che alcuni governi, per precauzione, stanno per emanare delle disposizioni di legge che vietano l’uso di software di origine russa nella pubblica amministrazione.

Anche se si tratta di misure preventive che riguardano enti nazionali legati al ministero della difesa e alla pubblica amministrazione, alcuni utenti hanno iniziato a dubitare dei loro antivirus e stanno cercando delle valide alternative a Kaspersky.

ESET, grazie a 30 anni di esperienza nel settore dei software di protezione è considerato come uno dei nomi più autorevoli del settore e rappresenta senza dubbio un’ottima alternativa. Non a caso ESET NOD32 è uno degli antivirus più popolari e diffusi da decenni, ritenuto un sistema di sicurezza totale ed efficace dagli esperti di IT security. Esistono una miriade di soluzioni alternative, ma ESET è certamente uno dei nomi di spicco se si parla di protezione e grazie a un’ampia offerta di software per la protezione di PC e dispositivi mobili lo abbiamo inserito nella nostra guida ai migliori antivirus del 2022 .