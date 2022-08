Windows 11 è l’ultimo sistema operativo di Microsoft, disponibile dal 5 ottobre 2021 e si trova ormai preinstallato nei nuovi computer portatili e nei desktop. Molti consumatori, d’altra parte, scelgono di assemblare da soli il proprio PC desktop: dopo aver completato la build e averlo scelto come sistema operativo hanno l’esigenza di attivare Windows 11. Inoltre sono molti i possessori di computer su cui è installato Windows 10 - o una versione precedente - che scelgono di fare l’upgrade a Windows 11 e si pongono la stessa domanda: “come attivare Windows 11?”. Vediamo una panoramica delle soluzioni disponibili.

Verifica dell’attivazione di Windows 11

Capire se Windows 11 è stato attivato correttamente è un’operazione relativamente facile da effettuare. Innanzitutto il sistema fa presente in maniera piuttosto esplicita la mancata attivazione scrivendolo in sovraimpressione nell’angolo basso a destra del desktop, per ricordarci che il nostro sistema non ha una licenza valida. Questo accade, ad esempio, se la licenza inserita in precedenza risulta non più valida, magari perché sono state effettuate delle importanti modifiche all’hardware di sistema. Oppure perché, consapevolmente o no, è stata usata una licenza contraffatta che Microsoft riconosce e blocca.

(Image credit: Mr. Key Shop)

Ad ogni modo è possibile compiere un’ulteriore verifica tramite interfaccia grafica o per mezzo del Prompt dei comandi. Il primo metodo è più semplice, basta aprire ‘Impostazioni > Sistema > Attivazione’ per verificare lo stato della licenza. Per verificare tramite linea di comando basta invece premere il tasto Win, digitare “CMD” nel campo di ricerca e scegliere “Esegui come amministratore”. A quel punto basterà scrivere nella finestra il comando “slmgr /xpr “ e premere invio. Un piccolo popup nel centro dello schermo ci informerà sullo stato attuale della licenza di Windows 11.

Come attivare Windows 11 gratis

Aggiornare a Windows 11 da Windows 10 è gratuito per tutti gli utenti del sistema operativo Microsoft (a patto di mantenere la stessa versione).

Se avete un PC da aggiornare e volete capire come attivare Windows 11, ecco come fare.

Se sul vostro PC gira Windows 10, per attivare Windows 11 gratis è sufficiente scaricare l’apposito aggiornamento da Windows Update e avviare l’installazione una volta che i file sono stati scaricati. Se avete un sistema operativo precedente, come Windows 8, invece la prima cosa da fare è scaricare Windows 10 , e procedere con l’ installazione di Windows 10 . Dopo di che potrete fare l’aggiornamento a Windows 11 . Chiaramente è possibile anche scaricare e installare Windows 11 , procedendo con un’installazione da zero.

In ogni caso ricordatevi che il vostro computer dovrà rispettare i requisiti minimi di sistema di Windows 11 per eseguire l’aggiornamento, altrimenti riceverete un messaggio che segnala l’incompatibilità con il nuovo Microsoft OS. Certo, è possibile procedere anche se non se ne rispettano alcuni: ad esempio si può installare Windows 11 senza TPM , ma non lo consigliamo.

Come abbiamo accennato, se siete in possesso di una licenza di Windows 10 Home, non potrete fare direttamente l’upgrade e attivare Windows 11 Pro, ma sarà possibile acquistare Windows 11 Pro (opens in new tab) per fare l’aggiornamento della versione Home mediante la sostituzione della Product Key in uso nel sistema operativo.

Nel caso in cui il vostro computer montasse un OS di vecchia generazione che non è più supportato, come Windows 7, o che non lo sarà più a breve, come Windows 8.1, il nostro consiglio è di aggiornarlo il prima possibile, perché non ricevendo più gli aggiornamenti periodici potrebbe mettere in serio pericolo la sicurezza dei vostri dati e quella della rete a cui siete connessi. Ancora più rischioso sarebbe l’attivazione tramite gli emulatori di KMS che, oltre ad essere illegali, devono essere sempre attivi e con accesso completo alle componenti del PC. Ciò li rende un facile strumento per la diffusione di malware e trojan e per intrusioni illecite da parte di hacker malintenzionati. Se vi serve una licenza, è facilissimo acquistare Windows 10 legalmente e poi procedere all’aggiornamento a Windows 11 , in un secondo momento.

Attualmente Microsoft non permette più di passare da Windows 7 a Windows 10 tramite un aggiornamento diretto, pertanto sarà necessario fare un backup dei propri dati ed installare Windows 10 ex novo. Se non conoscete la procedura per l’aggiornamento, potete leggere la nostra guida Come installare Windows 10 per avere maggiori dettagli.

Durante l’installazione potrete fornire il codice di licenza riportato sulla scocca del vostro PC, se presente, o un altro codice di licenza già in vostro possesso: in molti casi potrebbe funzionare ancora! In caso contrario valutate l’acquisto di una nuova licenza di Windows 10 o di Windows 11: anche in questo caso potete leggere la nostra guida per capire dove comprare una licenza Windows a un ottimo prezzo .

Se il Product Key che avete a disposizione non risulta valido, se non lo avete affatto o avete deciso di cambiare versione di Windows, potete visitare lo shop online specializzato Mr Key Shop per acquistare una nuova licenza di Windows 10 a un prezzo particolarmente concorrenziale. Successivamente, requisiti permettendo, sarà possibile installare Windows 11 .

(Image credit: Mr. Key Shop)

Il discorso può essere esteso anche ad altri software.Ad esempio è anche possibile scaricare Microsoft Office gratis dalla rete, ma anche in questo caso sarà necessario attivarlo acquistando una licenza valida per non correre i rischi connessi ai software che non ricevono gli aggiornamenti di sicurezza. Se avete problemi con l’installazione di Microsoft Office date un’occhiata alla nostra guida su come installare Office su PC .

Dove acquistare una licenza Windows 11

Uno dei negozi più affidabili per l’acquisto di Product Key è Mr Key Shop (opens in new tab). Questo shop online offre licenze digitali 100% originali Microsoft ad un prezzo davvero vantaggioso, ossia fino al 70% in meno rispetto al prezzo ufficiale del Microsoft Store pur con tutte le garanzie e i vantaggi che non vi può assicurare chi svende le stesse licenze a pochi euro.

Mr Key Shop è presente con moltissime recensioni su Trustpilot e basta dare un’occhiata alle statistiche per capire che si tratta di un venditore affidabile, con ben il 93% dei feedback positivi a 5 stelle e nessuno sotto le 4 stelle. Su tutti i prodotti vale la garanzia “soddisfatti o rimborsati” e il servizio clienti - consultabile sia prima sia dopo l’acquisto - offre assistenza tecnica gratuita sia in Italiano sia in Inglese.

Non appena finalizzato l’acquisto tramite uno dei metodi di pagamento sicuri e tracciati disponibili, le Product Key vi saranno consegnate direttamente via email, garantendovi un notevole risparmio di tempo oltre che di denaro.

(Image credit: Mr. Key Shop)

Su Mr Key Shop è possibile acquistare una licenza Windows 11 (opens in new tab) nelle versioni Professional, Home ed Enterprise a seconda delle esigenze, come anche acquistare Windows 10 (opens in new tab). Oltre ai sistemi operativi si possono comprare licenze per le tutte le versioni di Office a partire dalla 2010 fino alla 2021 per PC e per Mac, i trovare offerte sui migliori antivirus (opens in new tab) presenti sul mercato ( ESET, Avast, Bitdefender, McAfee, Kaspersky, Norton), alcune tra le VPN più sicure e i prodotti Windows Server.

Attivare Windows 11 tramite licenza digitale

Ecco la risposta a chi si chiede come attivare Windows 11 senza Product Key. Se siete già in possesso di una licenza digitale associata al vostro account Microsoft non dovete fare passaggi particolari se non eseguire l’accesso all’account stesso.

Se la vostra licenza digitale è valida e compatibile con il PC in uso, potrete attivare Windows 11 immediatamente. Questo tipo di licenza non può passare facilmente da un computer all’altro, anzi come regola generale ogni licenza è associata a uno specifico computer. Se assemblate un PC nuovo , probabilmente vi servirà una nuova licenza o un nuovo Product Key.

Attivare Windows 11 usando un Product Key

Per attivare Windows 11, la cosa più semplice da fare è procurarsi un Product Key e inserirlo nella finestra che compare proprio dentro Windows 11: basterà aprire ‘Impostazioni > Sistema > Attivazione’ e cliccare su Cambia codice Product Key, inserendo una chiave di attivazione Windows 11 valida.

Se non avete un codice potete ad esempio acquistare Windows 11 Pro direttamente da Mr Key Shop (opens in new tab).

(Image credit: Mr. Key Shop)

Attivare Windows 11 dopo la formattazione o reinstallazione

Per attivare Windows 11 dopo aver formattato il PC e/o reinstallato il sistema operativo è necessario, come se fosse la prima volta, fornire il Product Key quando ci viene richiesto durante la procedura d’installazione.

Se in quel momento preciso non fossimo in possesso di un codice di attivazione valido, basterà posticipare l’inserimento alla fine dell’installazione del sistema operativo. Sarà quindi possibile attivare Windows 11 in seguito con il nuovo Product Key tramite la procedura di sostituzione del codice descritta poc’anzi.