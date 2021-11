Amazon Kindle Paperwhite (2021) vs Kindle Paperwhite (2018): quale scegliere?

Il nuovo Amazon Kindle Paperwhite (2021) arriva dopo tre anni dall'ultimo modello e, di conseguenza, un gap temporale così ampio potrebbe lasciarci immaginare chissà quali innovazioni. Ma nel caso del Paperwhite 2021, non possiamo parlare di un vero e proprio salto evolutivo rispetto al predecessore del 2018, sebbene non manchino alcune novità sostanziali.

Qui sotto abbiamo preparato un confronto dettagliato, soffermarci sulle novità del modello 2021, per valutare la pena se fare l'upgrade o restare fedeli al Paperwhite di tre anni fa.

Amazon Kindle Paperwhite 2021 vs Kindle Paperwhite 2018: prezzo e disponibilità

Il modello 2021 dell'Amazon Kindle Paperwhite (11a generazione) è disponibile dal 28 ottobre 2021 e costa €149,99 per la versione senza pubblicità sulla schermata di blocco e €139,99 per la versione con le inserzioni.

Si tratta del modello da 8 GB, mentre la versione da 32 GB con ricarica wireless costa €189,99.

Il modello precedente, invece aveva un prezzo di partenza di €129,90 per la versione da 8 GB e €275 per la versione da 32 GB con ricarica wireless..

Adesso, però, in occasione dei saldi anticipati del Black Friday Amazon, potrete acquistare i nuovi modelli a prezzi scontati.

(Image credit: Future)

Display

Abbiamo deciso di parlare subito del display, perché in questo caso, il salto generazionale è significativo.

Amazon Kindle Paperwhite 2021 è dotato di uno schermo da 6,8 pollici, a differenza dei 6,0 pollici del Paperwhite precedente. Dunque avrete a disposizione un maggiore spazio di lettura, che si avvicina ai 7 pollici dell'Amazon Kindle Oasis.

Inoltre, il sistema di illuminazione anteriore monta 17 LED rispetto ai 5 del modello precedente, con una luminosità massima superiore del 10%. Inoltre potrete modificare la "temperatura" del colore dal display, a differenza del predecessore.

Potete cambiare anche la tonalità della luce sul nuovo Kindle Paperwhite (Image credit: Amazon)

Il modello Kindle Paperwhite Signature Edition ha anche la funzionalità di regolazione automatica della luminosità in base all'ambiente.

Alcuni aspetti, invece non sono cambiati, ad esempio entrambi i modelli hanno una densità di 300 pixel per pollice, dunque il nuovo Paperwhite non risulta più nitido, sebbene sul modello precedente ciò non fosse un problema.

Design

Mentre Amazon Kindle Paperwhite 2018 è stato realizzato in alcune colorazioni differente, il Kindle Paperwhite 2021 è disponibile solo in nero. Peccato.

Inoltre, nonostante lo schermo più grande, non si notano più di tanto le dimensioni maggiori. Infatti il Amazon Kindle Paperwhite 2021 misura 174 x 125 x 8,1 mm, mentre il Kindle Paperwhite 2018 167 x 116 x 8,2 mm. Anche la differenza di peso è minima: il modello più vecchio pesa 182 gr (o 191 gr per il modello con connettività tramite rete dati), mentre il nuovo arriva a 207 gr.

Per il resto, i design è molto simile: entrambi i lettori di e-book presentano una scocca in plastica sul retro e cornici spesse e nere sulla parte anteriore. Detto ciò, il Paperwhite del 2021 non presenta conici dissimili dal modello più vecchio, con il solito logo Amazon sul lato posteriore, anche se in questo caso sparisce la scritta "Amazon".

Kindle Paperwhite (2018) (Image credit: TechRadar)

Entrambi i lettori hanno lo stesso grado di resistenza all'acqua, ovvero IPX8. Pertanto, tutti e due possono essere immersi fino a 2 metri in acqua dolce per un massimo di 60 minuti. In ogni caso, sussiste una differenza sostanziale, sebbene non visibile a occhio nudo.

Il Kindle Paperwhite 2021 è un prodotto etichettato come "Climate Pledge Friendly", pertanto è realizzato con il 60% di plastica riciclata, mentre il 95% della confezione è realizzato con materiali basati su fibra di legno ottenuto da foreste gestite in modo responsabile e sostenibile o da fonti riciclate. Il Kindle Paperwhite 2018, invece, non aderisce a questi canoni.

Specifiche, funzionalità e autonomia

L'Amazon Kindle Paperwhite 2021 è dotato di 8 GB di spazio di archiviazione, mentre la Signature Edition ne offre 32 GB. Il Kindle Paperwhite 2018 è stato realizzato con tagli da 8 e 32 GB, ma si tratta comunque di una versione standard del Paperwhite, dato che non è stata realizzata la Signature Edition del vecchio modello.

Quest'ultima edizione speciale, inoltre, offre la ricarica wireless, una novità per la gamma di lettori di e-book di Amazon, dato che nemmeno il Kindle Oasis ne è dotato.

Restando in tema di ricarica, il Kindle Paperwhite 2021 è dotato anche di una porta USB-C per tale funzione, mentre il vecchio Kindle Paperwhite 2018 aveva una porta micro USB, ormai considerata obsoleta.

Amazon Kindle Paperwhite (2021) (Image credit: Amazon)

Il nuovo modello dovrebbe offrire anche una maggiore autonomia: Amazon sostiene che il Paperwhite 2021 funziona per 10 settimane fra una ricarica e l'altra, mentre il modello 20218 aveva un'autonomia di "sole" sei settimane (in base a mezz'ora di lettura al giorno in entrambi i casi).

Amazon Kindle Paperwhite 2021 inoltre è più veloce nel cambio della pagina, per la precisione del 20% rispetto alla generazione precedente.

Purtroppo però, a differenza dell'Amazon Kindle Paperwhite 2018 che era disponibile anche con connettività alla rete dati, il nuovo Kindle Paperwhite 2021 si connette solo in Wi-Fi.

Conclusioni

Il nuovo Amazon Kindle Paperwhite 2021 apporta diverse migliorie, come lo schermo più grande e luminoso, con tonalità regolabile, una maggiore autonomia, cornici più leggermente più strette, una porta USB-C, una reattività più elevata e una costruzione eco-compatibile e sostenibile. Scegliendo Kindle Paperwhite Signature Edition, potrete beneficiare della ricarica wireless e della regolazione automatica della luminosità.

Tuttavia, il nuovo modello costa di più, è più grande e pesante ed è offerto in un solo colore. Inoltre, manca la connettività alla rete dati e, per il resto, non discosta più di tanto dal Paperwhite 2018, offrendo la stessa densità di pixel e lo stesso spazio di archiviazione.

Pertanto, da un certo punto di vista, potrebbe aver senso optare per l'Amazon Kindle 2018, per via del costo più basso e della connettività dati.

Detto questo, sulla carta e in generale, Kindle Paperwhite 2021 è il vincitore per tutto il resto, anche se è una scelta piuttosto ovvia data la differenza di età fra i due lettori.