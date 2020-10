Recensione Amazon Kindle Paperwhite

Amazon Kindle Paperwhite supporta molte delle funzionalità del Kindle Oasis, il modello di fascia alta, ma costa meno. È un e-reader molto interessante per chi ama leggere e vuole spendere poco.

Amazon non è solo il più grande marketplace al mondo, ma anche il produttore dei noti e-reader Kindle, e l'ultima versione del suo Paperwhite offre molte delle funzionalità del dispositivo di fascia alta, Kindle Oasis.

Kindle Paperwhite è il prodotto più venduto della gamma e nell’ultima versione sfoggia un design impermeabile (IPX8) e la possibilità di ascoltare gli audiolibri. Niente male, vero?

Molti prodotti Amazon riceveranno ottimi sconti durante il Black Friday 2020 , che quest'anno inizia il 27 novembre, e Kindle Paperwhite potrebbe essere uno di questi.

Disponibilità e prezzo

Amazon Kindle Paperwhite è disponibile in varie configurazioni sul sito del noto rivenditore: il modello standard da 8 GB costa 130 euro, mentre quello da 32 GB viene venduto a 160 euro; è possibile anche optare per la versione Wi-Fi, ma i prezzi salgono rispettivamente a 175 euro e 205 euro. Infine, il modello più costoso da 32 GB, con supporto a Wi-Fi e connessione mobile, ha un prezzo di 275 euro.

I prezzi di cui sopra tengono conto dell’opzione “Offerte speciali” (pubblicità come screensaver).

Design e display

Immagine 1 di 2 Immagine 2 di 2

Kindle Paperwhite è l'e-reader di fascia media di Amazon, si trova tra il Kindle base e il Kindle Oasis di fascia alta... e il design lo riflette.

Non sembra premium come l'Oasis, soprattutto perché ha un retro in plastica, ma l'abbiamo trovato facile da maneggiare e solido. Detto questo, il pannello posteriore si sporca rapidamente con le impronte digitali.

Sul bordo inferiore è collocato il pulsante di accensione e l’ingresso microUSB per ricaricare il dispositivo. Gli altri bordi sono privi di pulsanti, quindi si può impugnare comodamente e senza inviare input accidentali. Peccato per le cornici spesse attorno allo schermo, se non altro sono a filo con il display, il che ne migliora l’estetica e lo avvicina al Kindle Voyage, ormai fuori produzione.

Non ci sono pulsanti fisici: per cambiare pagina, occorre effettuare il tipico swipe sul touchscreen. Il display è reattivo al tocco, quindi non avrete difficoltà a sfogliare le pagine.

Lo schermo è da 6 pollici e sfoggia una risoluzione di 300 pixel per pollice, la stessa dell'ultimo Paperwhite, ed è più che adeguata per la lettura. La luminosità è leggermente aumentata, sebbene non si noti più di tanto.

Detto questo, Kindle Paperwhite era già abbastanza luminoso, ma potreste apprezzare questo aggiornamento se leggete all’aperto.

È possibile personalizzare il dispositivo con numerosi case, in pelle o tessuto; potete vedere un paio di esempi qui sotto. Il prezzo delle custodie si aggira tra i 19 e 30 euro, a seconda del materiale.

Un grande aggiornamento rispetto al Paperwhite originale, nonché una delle caratteristiche ereditate dall'Oasis, è il design impermeabile (certificazione IPX8).

Ciò significa che potete leggere felicemente nella vasca da bagno o mentre vi rilassate a bordo piscina: può resistere fino a 60 minuti a una profondità di 2 metri.