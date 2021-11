Black Friday Amazon: Giochi da tavolo

Il Black Friday si avvicina sempre di più, e potrebbe diventare una buona occasione anche per acquistare in offerta uno dei giochi da tavolo in sconto.

D'altronde, manca poco anche al periodo natalizio e ci auguriamo davvero di poter dedicare del tempo agli amici e gli affetti più cari, tornare a giocare insieme e lasciarci alle spalle questo periodo terribile contrassegnato dalla pandemia di Covid-19.

In ogni caso, molti titoli sono perfetti anche per delle piacevoli serate in famiglia ma anche al gioco in solitario, per stimolare la mente e la fantasia.

Ecco a voi alcune delle migliori offerte di cui potrete approfittare durante il Black Friday Amazon per i giochi da tavolo.

Zombicide Invader prezzo top Zombicide Invader €99,99 €68,70 Una delle serie di giochi da tavolo "American/Ameritrash" più amate di sempre. Se vi piacciono le miniature e vi manca Starquest, Zombicide Invader non è solo il miglior titolo della serie (per chi vi scrive) ma oggi è a un prezzo assolutamente imbattibile.

Ticket to Ride Europa a €34,90 Ticket to Ride Europa a €34,90 Un grande classico dei giochi da tavolo, ideale sia come gioco introduttivo che come sfida per giocatori più esperti, questa versione ci vede creare nuove linee ferroviarie in Europa. Da non perdere!

Exploding Kittens a €14,20 Exploding Kittens a €14,20 Un gioco folle in cui non si deve pescare la carta del gattino esplosivo, pena l'immediata eliminazione dal gioco. Grazie alle carte pescate, sarà possibile rimandare l'esplosione, costringere gli avversari a rischiare e molto altro. Divertentissimo e veloce!

La Cucaracha a La Cucaracha a €49,99 €25,99 Un simpatico gioco da fare in famiglia: dovremo dar la caccia e intrappolare un fastidioso scarafaggio che infesta la cucina dello chef. Con i tiri di dati e un po' di ragionamento, occorrerà, modificare il percorso per fermare la piccola peste. Ideale per i più piccoli.

UNO Deluxe a classico natalizio UNO Deluxe a €18,79 €11,90 UNO è un grandissimo classico dei giochi di carte. Qui in edizione deluxe con box in metallo e segnapunti. Un gioco perfetto per le feste di Natale, anche se il rischio di rovinare qualche amicizia c'è sempre!

Blood Rage Blood Rage €79,99 €63,92 Un fantastico gioco, ricco di miniature e materiali di alta qualità, in cui dovrete guidare e potenziare il vostro clan vichingo. Uno dei giochi più apprezzati degli ultimi anni, oggi a un prezzo davvero interessante.

Black Friday Giochi da tavolo - offerte anticipate Amazon