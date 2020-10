Prime Day, offerta imperdibile su Garmin Instinct

Siamo giunti al secondo e ultimo giorno di offerte dell’Amazon Prime 2020! Anche oggi Amazon propone ai suoi abbonati numerose offerte su una vasta gamma di prodotti. Seguite le pagine di TechRadar per scoprire tutte le promozioni e gli sconti speciali.

Garmin Instinct a €169,00 invece che €242,79

Garmin Instinct è uno smartwatch progettato su standard militare USA810 per la resistenza termica, agli urti e all'acqua. Raggiunge i 14 giorni di autonomia in modalità smartwatch e le 16 ore in modalità GPS. Può connettersi a 3 differenti sistemi satellitari (GPS, GLONASS e Galileo), include un altimetro per i dati di quota, un barometro per monitorare il meteo, una bussola elettronica e un termometro. Non mancano le funzioni sport con il cardiofrequenzimetro e oltre 20 app dedicate con piani di allenamento gratuiti Garmin Coach. Si può connettere al vostro smartphone per visualizzare messaggi, email e notifiche sul display.



