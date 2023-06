7 film e serie Marvel da vedere prima di Secret Invasion

Secret Invasion launches exclusively on Disney Plus this June.

Secret Invasion è ormai vicino e se siete dei veri fan Marvel, probabilmente avrete già visto tutti i film e le serie Marvel che lo precedono. Se non lo avete ancora fatto vi consigliamo di iniziare con criterio, seguendo la nostra guida dedicata a come vedere i film Marvel in ordine cronologico.

Ma è proprio necessario vederli tutti tutti per comprendere a pieno la trama di Secret Invasion? Non esattamente.

Dovete sapere che la prossima serie TV Marvel che andrà in onda su Disney Plus da mercoledì 21 giugno sarà tutta incentrata su un personaggio centrale del MCU: Nick Fury.

Per capire a pieno quello che succederà ci sono 7 tra film e serie TV che dovete aver visto e seguito attentamente, e in questo articolo li abbiamo raccolti tutti per aiutarvi a recuperare il terreno perso.

Il nostro consiglio rimane quello di recuperare tutti i film e le serie Marvel arretrati, ma se vi manca il tempo o non avete semplicemente voglia, ecco quali sono gli show che dovete assolutamente recuperare.

SPOILER ALERT

Seguono spoiler completi su diversi film e serie TV Marvel usciti tra il 2008 e il 2023. Procedete a vostro rischio e pericolo.

Iron Man (2008)

(Image credit: Marvel Studios)

Iron Man è il film che ha dato il via al successo cinematografico della Marvel e se non lo avete mai visto vi meritate una bella tirata di orecchie. Il Nick Fury interpretato da Samuel L. Jackson compare per la prima volta proprio ne film dedicato a Iron Man uscito nel 2008. L'allora direttore dello SHIELD non ha un ruolo importante nella pellicola, ma Iron Man va visto comunque per familiarizzare con il personaggio e capirne il trascorso.

Fury si vede in un cameo che al tempo fece impazzire il pubblico trattandosi della prima scena post-credits vista in un film marvel, biglietto da visita che da quel momento in poi sarebbe diventato sinonimo di MCU.

L'agente Speciale Nick Fury emerge dall'ombra nel salotto di Tony Stark (Robert Downey Jr) per informare il miliardario playboy filantropo preferito da tutti che Iron Man non è l'unico "supereroe al mondo". Subito dopo, Nick inizia a parlare del "Progetto Avengers"...

Ed è qui che tutto ebbe inizio!

The Avengers (2012)

(Image credit: Marvel Studios)

Dopo essere comparso in altri film della Fase 1 del MCU (sempre in un cameo) come Thor e Captain America: Il primo vendicatore, Fury ha ottenuto una parte maggiore nel primo evento cinematografico crossover della storia del MCU.

In The Avengers del 2012, Fury sarà incaricato di guidare gli Eroi più potenti della Terra nella loro battaglia contro il potente Loki e il suo esercito di Chitauri. È Fury a radunare i Vendicatori dopo la grave perdita subita per mano di Loki.

È sempre Fury a mettere al suo posto il Consiglio di Sicurezza Mondiale sulla minaccia che gli stessi Vendicatori rappresentano per la popolazione mondiale (teoria che si dimostra vera in Avengers: Age of Ultron).

Fin dall'inizio, Fury si pone come un capo tosto e pronto a dei compromessi pur di portare a termine la missione, riuscendo a tenere a bada magistralmente gli animi irrequieti degli Avengers. Niente male come prima apparizione degna di nota.

Capitan America: The Winter Soldier (2014)

(Image credit: Marvel Studios)

La mediazione di Fury dura fino a quando l'idealista Steve Rogers non decide di fare di testa sua in Capitan America: The Winter Soldier.

Non volendo compromettere le sue convinzioni sulla sua idea di "mondo libero", Rogers si oppone alla visione di Fury (e, per procura, dello SHIELD come entità) di mantenere il mondo sicuro attraverso la lente della paura.

"Questa non è libertà, è paura", dice Rogers dopo che Fury gli presenta il Progetto Insight, un trio di elicotteri collegati a satelliti le cui armi a lungo raggio possono fermare qualsiasi minaccia terroristica, criminale o intergalattica prima che inizi. O meglio, prima che l'HYDRA, infiltratasi nello SHIELD decenni prima, ci metta le mani sopra, ma questa è un'altra storia...

Capitan America 2 è stato il primo film del MCU in cui Fury ha avuto un ruolo significativo. Certo, ha fatto la sua parte anche in The Avengers, ma The Winter Soldier è stato il film Marvel che ha messo in mostra le sue impressionanti capacità e i lati oscuri del suo personaggio. Tra questi, l'essere arrogante e ambizioso, tanto da non accorgersi del nemico all'interno delle sue stesse mura.

In breve, Captain America: The Winter Soldier è stato il film in cui Fury si è evoluto da personaggio di sfondo ampiamente secondario a protagonista a pieno titolo del parco giochi cinematografico della Marvel.

Avengers: Infinity War (2018)

(Image credit: Marvel Studios)

Dopo Il secondo capitolo di Capitan America, Fury ha trascorso diversi anni in sordina. A parte una breve apparizione in Avengers: Age of the Ultron, l'ex capo dello SHIELD non si è più visto in molti film terrestri, nemmeno in un film importante com Captain America: Civil War.

Per rivedere Fury abbiamo dovuto attendere l'uscita di Avengers: Infinity War. Dopo che Thanos (Josh Brolin) è riuscito a trovare tutte e sei le Pietre dell'Infinito e dimezzato la popolazione dell'universo, compreso Fury. In una squenza a metà dei titoli di coda, vediamo Fury - insieme al secondo in comando Maria Hill (Cobie Smulders) - osservare con orrore gli aerei che cadono dal cielo, le auto che si schiantano l'una contro l'altra e le persone che iniziano a "Blippare".

Non passa molto tempo prima che anche Hill e Fury vengano ridotti in cenere dal cataclisma di Thanos, ma non prima che Fury riesca ad usare un cercapersone per chiedere aiuto a uno degli esseri più potenti della Terra. Chi è esattamente? Beh...

Captain Marvel (2019)

(Image credit: Marvel Studios)

Captain Marvel del 2019 segna il ritorno di Jackson nei panni di Nick Fury. Proprio in questo film, il capo dello SHIELD giocherà un ruolo a dir poco centrale.

Non a caso, tra tutti i film della nostra lista, Captain Marvel è il più importante da vedere in streaming prima di Secret Invasion. Il film della Fase 3 della Marvel è anche il primo a introdurre gli Skrull, una razza aliena di mutaforma che è, per la maggior parte, l'antagonista principale di Secret Invasion (è più complicato di così, ma onestamente preferiamo lasciare da parte gli spoiler non necessari).



Oltre a favorire il ritorno di Fury, Captain Marvel anticipa alcuni elementi chiave che ritroveremo nella trama di Secret Invasion. Al contempo, il film fornisce diverse informazioni inedite sulla storia di Fury, compresi gli eventi che lo hanno portato a formare lo SHIELD e in seguito gli Avengers, come ha perso l'occhio sinistro e perché è stato uno dei più stretti alleati degli Skrull.



Dopo aver visto questi cinque film potrebbe venirvi voglia di scoprire qualcosa di più su Fury e sugli Skrull. Di seguito trovate due show che possono tornare utili per avere un quadro più chiaro della storia.

Spider-Man: Far From Home (2019)

(Image credit: Marvel Studios)

Nick Fury - dopo essere stato riportato in vita nel corso di Avengers: Endgame- fa la sua comparsa nel secondo film di Spider-Man ambientato nel MCU.

Come scoprirete in una delle scene post-credits del film, il Nick Fury e Maria Hill che si vedono nel film non sono quelli che conosciamo. Si tratta invece degli Skrull conosciuti come Talos (Ben Mendelsohn) e sua moglie Soren (Sharon Blynn), che da qualche tempo vestono i panni dei due.

Ma dove sono i veri Fury e Hill? Per scoprirlo dovremo attendere Secret Invasion.

Tuttavia, negli ultimi secondi della seconda sequenza post-credit Fury sta supervisionando la creazione di una nuova organizzazione. chiamata SABER.

Parliamo di una forza spaziale intergalattica che pattuglia l'universo alla ricerca di potenziali minaccie per la Terra.

WandaVision (2022)

(Image credit: Marvel Studios)

Lo so cosa state pensando: se Fury non appare in WandaVision, perché includerlo?

In realtà, il capo dello SHIELD appare nella scena mid-credits di WandaVision. Durante la bonifica di Westview, dopo la battaglia a base di magia tra Wanda e Agatha Harkness, l'agente SWORD Monica Rambeau - che nella serie usa i suoi superpoteri per la prima volta - viene avvicinata da un misterioso individuo. Questo personaggio chiede a Monica di seguirla nel teatro distrutto di Westview per un resoconto della sua missione.

Una volta rimasti soli, l'agente si rivela uno Skrull per poi dire a Monica: "vorrebbe incontrarti" mentre indica il cielo. In sostanza, lo Skrull senza nome si riferisce a Fury, che desidera incontrare Monica e reclutarla per il progetto SABER. Siamo certi di che sia così grazie a The Marvels, l'ultimo film del MCU del 2023. Nel trailer del film si vede chiaramente Monica lavorare per Fury come membro della SABER.

Per questo, anche se solo in parte, WandaVision e The Marvels possono aiutare a comprendere la trama di Secret Invasion.