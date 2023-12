Marvel e Star Wars confermano le serie TV Disney Plus per il 2024: brutte notizie per i fan di Andor

La Disney ha annunciato la sua line-up di show Marvel e Star Wars che usciranno nel 2024 e chi aspettava la seconda stagione di Andor rimarrà deluso.

In un comunicato stampa nel quale vengono elencate le serie che verranno lanciate su Disney Plus il prossimo anno sono presenti due progetti legati al mondo di Star Wars e tre targati Marvel. Purtroppo tra le serie a tema Star Wars non compare la stagione di Andor.

Disney ha infatti rivelato che Star Wars: The Acolyte, la prima produzione live-action ambientata durante l'era dell'Alta Repubblica e Star Wars: Skeleton Crew. una serie che si ispira all'iconico film degli anni '80 "I Goonies", sono gli unici show sviluppati da Lucasfilm in arrivo nel 2024.

Per chi non lo conoscesse, Star Wars: Andor è un thriller ad alto contenuto di azione e una delle serie TV Marvel più riuscite. Dopo un inizio lento (dal punto di vista degli spettatori) al momento dell'uscita nell'agosto 2022, la stagione 1 di Andor è esplosa conquistando fan vecchi e nuovi, oltre ad ottenere un giudizio complessivamente positivo dalla critica.

Data la sua popolarità e il successo ottenuto, in molti attendevano con ansia l'arrivo della seconda stagione di Andor. Tuttavia, a causa degli scioperi degli sceneggiatori e degli attori del 2023, la produzione della serie con protagonista Diego Luna è stata ritardata, il che significa che probabilmente dovremo aspettare fino al 2025 per il ritorno della serie.

Mimi, maghi e mutanti in arrivo su Disney Plus

(Image credit: Marvel Studios)

Come già accennato, il Marvel Cinematic Universe (MCU) si espande ulteriormente con tre serie televisive in uscita nel 2024. Sappiamo già che Marvel's Echo debutterà sulla piattaforma - oltre che su Hulu - il 10 gennaio 2024, quindi i fan Marvel potranno vedere qualcosa di nuovo subito dopo Capodanno.

Ora, però, sappiamo anche quali saranno le altre serie in uscita nel 2024, ovvero: Agatha: Darkhold Diaries - lo spin-off di WandaVision con protagonista Kathryn Hahn precedentemente noto come Agatha: Coven of Chaos - uscirà anch'esso l'anno prossimo, precisamente sul finire del 2024. A queste due serie si aggiungerà X-Men 97, un'altra serie televisiva appartenente alla Fase 5 che funge da sequel diretto degli amati show degli anni '90 X-Men: The Animated Series.

Le date di lancio ufficiali non sono ancora state rivelate (Echo a parte) per nessuna di queste serie, e ci vorrà ancora un po' prima di sapere quando debutteranno su Disney Plus.

Del resto, Disney ha affrontato numerosi problemi negli ultimi 12 mesi, tra cui una moltitudine di modifiche al calendario delle uscite in seguito agli scioperi di Hollywood. Oltre a quanto sopra, Deadpool 3 sarà l'unico film del MCU ad arrivare nelle sale nel 2024. La Disney, tuttavia, l'anno prossimo porterà nelle sale altri due film molto attesi, ovvero Il Regno del pianeta delle scimmie e Alien: Romulus.

Tra le altre novità più attese non facenti parte dei franchise Marvel e Star Wars segnaliamo la terza stagione di The Bear e la seconda stagione di Extraordinary.