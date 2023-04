LG C3 vs LG G3: confronto

LG C3 OLED 1.449,90 € (Si apre in una nuova scheda) Da Freeshop IT (Si apre in una nuova scheda) 1.452,75 € (Si apre in una nuova scheda) Da eWeki IT (Si apre in una nuova scheda) 1.499 € (Si apre in una nuova scheda) Da Comet IT (Si apre in una nuova scheda) Formati: 42, 48, 55, 65, 77, 83 pollici

Tecnologia schermo: OLED Evo

Processore: Alpha a9 Gen 6

HDMI: 4x HDMI 2.1

HDR: Dolby Vision, HDR10, HLG LG C3 è un eccellente televisore di fascia media che si colloca tra il B3 e il G3 all'interno della gamma LG. È dotato dell'ultimo processore d'immagine di LG, che secondo la casa dovrebbe aumentare notevolmente il contrasto e il realismo dei colori. Dispone anche di una nuova funzione di commutazione dei media, ma le modifiche rispetto all'LG C2 dell'anno scorso sono minime e la luminosità rimane pressochè invariata. Pro Nuovo processore di immagini

Più formati disponibili

Prezzo più accessibile Contro Stessa luminosità del C2 dello scorso anno

Molto meno luminoso del G3 LG G3 OLED Formati: 55, 65, 77, 83 pollici

Tecnologia schermo: OLED Evo con Light Control Architecture

Processore: Alpha a9 Gen 6

HDMI: 4x HDMI 2.1

HDR: Dolby Vision, HDR10, HLG L'LG G3 si colloca all'estremità superiore (e quindi più costosa) della gamma LG 2023. Grazie alla nuova tecnologia Light Control Architecture è l'OLED più luminoso sul mercato, superando di gran lunga il C3 in questo campo. Ha un design premium molto curato con cornici sottilissime ed è ideale da montare a parete. Come se non bastasse, anche l'audio risulta nettamente migliore che su altri modelli.

Pro Luminosità visibilmente migliorata rispetto al G2

Nuovo processore di immagine

Design premium Contro Prezzo elevato

Manca il supporto

Meno formati disponibili rispetto al C2

I nuovi LG C3 OLED e LG G3 OLED sono senza dubbio tra i migliori televisori OLED del 2023 e presto avremo modo di testarli, dato che sono appena arrivati sul mercato italiano.

Per ora sappiamo che entrambi garantiscono prestazioni più elevate rispetto ai precedenti LG C2 e LG G3 OLED, ma uno dei due modelli è visibilmente migliorato mentre l'altro rappresenta un aggiornamento minore.

A prima vista, i due OLED si differenziano principalmente per i formati disponibili e per la luminosità. Il C3 offre prestazioni HDR significativamente inferiori, ma strizza l'occhio a chi ha meno spazio offrendo diverse opzioni più piccole e costa decisamente meno del G3.

La domanda che ci siamo posti è: le differenze tra LG C3 e LG G3 valgono davvero la differenza di prezzo tra i due? Scopriamolo insieme confrontando specifiche, prezzo e caratteristiche dei due modelli.

(Image credit: Future)

LG C3 OLED vs LG G3 OLED: Prezzo, formati e disponibilità

Per la maggior parte degli utenti i fattori di scelta decisivi tra l'LG C3 e il G3 saranno il prezzo e le dimensioni. Il G3 è il modello più costoso, mentre il C3 è disponibile in una gamma più ampia di formati e costa meno.

Qui sotto trovate il listino prezzi del produttore per entrambi i modelli:

Swipe to scroll horizontally LG C3 OLED vs LG G3 OLED Formato LG C3 LG G3 42-pollici 1.599€ Non disponibile in questo formato 48-pollici 1.699€ Non disponibile in questo formato 55-pollici 2.199€ 2.599€ 65-pollici 2.999€ 3.599€ 77-pollici 4.199€ 5.199€ 83-pollici 5.499€ 6.499€

Vista la differenza di prezzo sostanziale, è facile che molti abbiano già deciso su quale modello investire. Lo stesso di può dire per il formato: chi è alla ricerca di un monitor all'avanguardia che si adatti a una stanza piccola, come una camera da letto o un ufficio, sarà più orientato verso il C3 da 42 o 48 pollici. Se avete una parete gigantesca e il denaro non è un problema, il G3, più luminoso e sottile, è la scelta migliore.

Entrambi gli OLED LG sono già disponibili sul sito ufficiale del produttore e presso venditori di terze parti.

(Image credit: LG)

LG C3 OLED vs LG G3 OLED: funzioni

Questo OLED di ultima generazione sono un concentrato di tecnologia e rappresentano i modelli di punta di LG nella fascia consumer.

Entrambi utilizzano il chip Alpha a9 Gen6, che promette immagini e colori più realistici grazie a una gestione del contrasto migliorata. La differenza sarà probabilmente minima nell'uso quotidiano, ma chi desidera il meglio e non è disposto a scendere a compromessi opterà sicuramente per i nuovi modelli, piuttosto che per i precedenti C2 e G2.

La più grande differenza tra questi due modelli è costituita dal pannello OLED in dotazione. Mentre il C3 ripropone la tecnologia OLED Evo vista nella gamma C2 dello scorso anno, il G3 vanta una tecnologia di nuova generazione che LG chiama Light Control Architecture e può contare su degli algoritmi per il potenziamento della luminosità.

Questi prendono il nome di Micro Lens Array e META e riescono ad aumentare la luminosità HDR di picco fino a 2.100 nit, anche se ci aspettiamo che i risultati reali siano più vicini ai 1.300-1.400 nit. Per fare avere un termine di paragone, l'LG C2 raggiunge circa 800 nit e dubitiamo che il C3 si discosti molto da questo valore.

In soldoni, l'LG G3 vanta un aumento di luminosità dichiarato del 60% che si fa notare particolarmente nei toni chiari e, più in generale, nel contrasto. LG C3, invece, ha un picco di luminosità molto vicino a quello del precedente modello.

A questo si aggiunge un'altra differenza importante: l'LG G3 è dotato di uno strato antiriflesso più avanzato rispetto al C3 e garantisce una maggiore resistenza ai riflessi quando viene esposto alla luce diretta. Anche se può sembrare una differenza minima, vi assicuriamo che si nota facilmente a occhio nudo.

(Image credit: LG)

Ora vediamo quali sono le altre differenze in termini di connettività e compatibilità con i formati audio/video: entrambi i TV offrono il supporto per Dolby Vision IQ e Dolby Atmos, dispongono di quattro porte HDMI 2.1 4K 120Hz e hanno un input lag inferiore a 10 ms. Presente anche il supporto G-Sync e VRR per collegare il PC, oltre alle funzioni Game Optimizer ideali per sfruttare al meglio le console PS5 e Xbox Series X. In poche parole, se cercate un TV da gaming, entrambi gli OLED di LG sono opzioni eccellenti.

Tutti e due i modelli dispongono di una porta con supporto eARC ideale per connettere soundbar e impianti audio. Entrambi supportano la nuova funzione Wow Synergy di LG che collega l'audio delle soundbar LG compatibili con quello degli altoparlanti.

Anche la funzione Quick Media Switching VRR è supportata sia sul C3 che sul G3. Questa nuova tecnologia dovrebbe eliminare le schermate nere quando si passa da una porta HDMI 2.1 all'altra, consentendo ai dispositivi streaming compatibili (come l'Apple TV 4K 2022) di passare da una frequenza di fotogrammi all'altra senza alcuna interruzione.

Gli OLED C3 e G3 dispongono di un software smart TV più elegante rispetto a quello visto sui modelli precedenti che, tra l'altro, offre profili utente più facili da personalizzare. Alla prima accensione, l'utente deve seguire una procedura guidata e selezionare delle impostazioni personalizzate per le immagini, eseguendo un rapido "test visivo" per poter scegliere l'impostazione preferita con il minimo sforzo.

Con la nuova interfaccia è anche più facile trovare i contenuti desiderati sulle varie piattaforme streaming e l'accesso ai menu risulta molto più intuitivo.

(Image credit: TechRadar/Future)

LG C3 OLED vs LG G3 OLED: Design

Dal punto di vista del design, la differenza sostanziale sta nel fatto di voler montare o meno il televisore a parete. Entrambi i modelli si prestano a tale scopo, ma il G3 è progettato appositamente per questo, come testimoniano il design super-sottile e la staffa di montaggio speciale che consente di posizionarlo a filo della parete (un po' come il The Frame di Samsung). Al contempo, il G3 non ha alcun tipo di supporto orizzontale. Se volete una base di appoggio, dovrete acquistarla separatamente.

Al contrario il C3 viene fornito con il classico supporto alla base che lo rende molto più versatile. In aggiunta, l'inclusione dei modelli da 42 e 48 pollici rende il C3 molto più appetibile per chi cerca un buon TV OLED ma ha una stanza piccola.

(Image credit: Future)

LG C3 OLED vs LG G3 OLED: Conclusioni

È piuttosto semplice: se si desidera il massimo in termini di qualità dell'immagine si deve optare per il G3. Come abbiamo rilevato durante una recente dimostrazione comparativa organizzata da LG, la luminosità e la qualità dei colori di LG G3 sono nettamente migliori rispetto a molti OLED, compresi quelli di LG. Oltre al nuovo processore di immagine, lo schermo ha una riflettività molto più bassa e una luminosità molto più elevata che gli conferiscono un aspetto molto più vibrante e realistico.

In base alla nostra esperienza con i TV LG, si tratta di un notevole passo avanti rispetto al G2, ma per darvi dei dati più precisi dovremo attendere ulteriori test che svolgeremo nelle prossime settimane.

Tuttavia, il C3 è molto più conveniente, viene proposto in più formati e ha praticamente le stesse caratteristiche del G3, fatta eccezione per il pannello OLED. La scelta dipenderà quindi dal formato che state cercando, dal budget che avete a disposizione e da dove volete posizionare il TV. Se avete una stanza ampia e luminosa, preferite il montaggio a parete e siete disposti a spendere di più il G3 è il top che potete trovare.

Se invece siete abituati ai TV appoggiati su mobiletti o tavoli, cercate un ottimo compromesso qualità prezzo e volete posizionare il televisore in una camera da letto o in una stanza poco luminosa, LG C3 è un'opzione validissima.