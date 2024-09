iPhone SE 4 in arrivo con display OLED, rivoluzione in vista?

Sembra che gli schermi LCD dei telefoni potrebbero presto appartenere al passato, almeno su tutti i modelli tranne quelli di fascia bassa. I produttori di telefoni Android hanno abbandonato questa tecnologia molto tempo fa, e mentre Apple ha resistito più a lungo su alcuni dei suoi telefoni, un rapporto suggerisce che l'ultimo iPhone LCD - l'iPhone SE (2022) - potrebbe presto essere sostituito da un modello OLED.

Secondo Nikkei Asia, Apple avrebbe iniziato a ordinare i display OLED per l'imminente iPhone SE 4.

Gli schermi OLED sono in grado di offrire un maggiore contrasto tra i neri e i bianchi rispetto a quelli LCD e spesso presentano colori più vivaci, quindi sotto molti aspetti rappresentano un miglioramento, ed è per questo che oggi pochi telefoni utilizzano schermi LCD.

Si tratterebbe quindi di un cambiamento auspicabile, di cui abbiamo sentito parlare anche in precedenza, con diverse fonti che indicano un display OLED per l'iPhone SE 4.

L'iPhone SE 4 potrebbe arrivare nel 2025

The iPhone SE 2022 (Image credit: Future)

Ma quest'ultima fuga di notizie non si limita a dare credito a queste affermazioni, ma ci fa anche pensare che l'iPhone SE 4 arriverà probabilmente l'anno prossimo, poiché se Apple ha appena iniziato a ordinare i pannelli è improbabile che siano pronti nel prossimo mese o due, il che significa che un lancio insieme all'iPhone 16 il 9 settembre è molto improbabile. Ma allo stesso modo, ciò significherebbe che il telefono è in produzione, quindi non dovremmo aspettare oltre il 2025.

Un lancio alla fine del 2024 potrebbe anche essere possibile, ma non abbiamo sentito alcuna fuga di notizie che lo suggerisca, quindi la nostra ipotesi migliore è il 2025, dato che abbiamo sentito in precedenza che l'iPhone SE 4 potrebbe arrivare nel 2025. Detto questo, un'altra fuga di notizie ha suggerito chel'SE 4 non sarà lanciato prima del 2026, quindi c'è ancora un po' di incertezza. Possiamo solo sperare che la lunga attesa per questo telefono finisca presto.

Nel frattempo, però, è probabile che vedremo l'iPhone 16, l'iPhone 16 Plus, l'iPhone 16 Pro e l'iPhone 16 Pro Max lunedì 9 settembre.