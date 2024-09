ASUS presenta i nuovi ExpertBook: l’AI rivoluziona la produttività

L'azienda ha annunciato una vasta gamma di prodotti e servizi a IFA 2024, inclusi i portatili Zenbook, Vivobook, ExpertBook e il Mini PC NUC. Questi dispositivi sono tutti equipaggiati con i nuovi processori Intel Core Ultra (Serie 2), Lunar Lake, e sono ottimizzati per sfruttare le avanzate funzionalità AI on-device.

Tra le novità spiccano la serie ExpertBook P, che introduce innovative funzioni AI come la trascrizione in tempo reale delle videochiamate, e il NUC 14 Pro AI, un mini PC ad alte prestazioni progettato per applicazioni di edge computing e scenari IoT. Inoltre, ASUS ha ampliato la gamma Copilot+ con i nuovi Vivobook S 15 e ProArt PZ13, dotati del processore Snapdragon X Plus.

(Image credit: Asus)

ASUS ExpertBook P: intelligenza artificiale per il mondo del lavoro

La serie ExpertBook P rappresenta un notevole passo avanti nell'integrazione dell'AI per il mondo aziendale, con un focus particolare sulle piccole imprese e i professionisti. Il modello di punta, l'ExpertBook P5 (P5405), è equipaggiato con il processore Intel Core Ultra 7 (Serie 2) e offre funzionalità AI avanzate, come la trascrizione in tempo reale delle videochiamate, la traduzione AI, i sottotitoli AI e la cancellazione del rumore AI. Questi strumenti, raccolti sotto l’ombrello di ASUS AI ExpertMeet, migliorano notevolmente l’efficacia delle riunioni virtuali, permettendo di risparmiare tempo e risorse.

L’ExpertBook P5 si distingue anche per il suo impegno verso la sostenibilità, utilizzando materiali riciclati e promuovendo pratiche eco-compatibili. Il dispositivo è inoltre progettato per garantire la massima sicurezza, con un modulo TPM e tecnologie di protezione avanzate come il rilevamento deepfake tramiten AI. Tuttavia, è importante notare che le funzionalità avanzate di trascrizione e traduzione AI sono disponibili come servizi a pagamento, forniti tramite partner selezionati.

Asus ci ha anche svelato che i nuovi ExperBook saranno disponibili sui normali canali retail per l’acquisto. Un cambiamento concreto che sorride ai professionisti, che potranno finalmente comprare un computer per lavorare anche senza passare dal canale, se lo desiderano. L’idea è quella giusta per i singoli professionisti, che in genere non ottengono alcun beneficio da un rapporto con il distributore; senza poter avere sconti particolari, diventa solo un punto di attrito e ha fatto bene Asus a tentare di eliminarlo.

Ricevi approfondimenti quotidiani, ispirazione e offerte nella tua casella di posta Iscriviti per ricevere ultime notizie, recensioni, opinioni, offerte tecnologiche e altro ancora. Contattami con notizie e offerte di altri marchi Future Ricevi email da noi per conto dei nostri partner o sponsor di fiducia

La trascrizione in tempo reale delle videochiamate integrata nel laptop è una funzione particolarmente interessante, perché permette di concentrarsi sulla chiamata e prestare la massima attenzione, senza preoccuparsi di prendere appunti. In un secondo momento, infatti, si potrà usare un’AI anche per elaborare la trascrizione, e trasformarla in un testo utilizzabile per una mail di followup o come base per un progetto.

L’aggiunta di sottotitoli e traduzioni tempo reale imprezioscice ulteriormente i laptop Asus Expertbook, che diventano una scelta davvero interessante per i professionisti.