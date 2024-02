Recensione Xiaomi Redmi Note 13 5G

Perché puoi fidarti di TechRadar I nostri esperti revisori trascorrono ore a testare e confrontare prodotti e servizi in modo che tu possa scegliere il meglio per te. Scopri di più su come testiamo .

Il marchio Redmi ha consolidato la sua reputazione grazie ai suoi smartphone dall’eccellente rapporto qualità prezzo, e l'arrivo della serie Redmi Note 13, comprendente il modello 5G, conferma questa tendenza. Il Redmi Note 13 5G si distingue per una serie di caratteristiche, tra cui una connettività avanzata e una fotocamera migliorata, che lo rendono una scelta intrigante nel segmento dei dispositivi di fascia media.

Disponibilità e prezzo

Il Xiaomi Redmi Note 13 5G è disponibile sul mercato al prezzo di €279,90 per la versione con 6GB di RAM e 128GB di memoria interna, mentre la versione con 8GB di RAM e 256GB di memoria interna è disponibile al prezzo leggermente superiore di €299,90. Questi prezzi competitivi lo rendono una scelta accessibile per coloro che cercano un dispositivo di fascia media con funzionalità avanzate. Potete trovare il Redmi Note 13 5G presso rivenditori autorizzati Xiaomi e online attraverso i principali canali di vendita al dettaglio.

Design

Il Redmi Note 13 5G presenta un design elegante e moderno, con un corpo sottile e un'affascinante finitura opaca, che resiste bene alle impronte digitali. La parte anteriore è dominata da un ampio schermo AMOLED da 6,7 pollici, mentre sul retro troviamo un modulo fotocamera ben integrato. I tasti di accensione e volume sono posizionati ergonomicamente su un lato del dispositivo, mentre sulla parte inferiore troviamo la porta USB-C e lo slot per la scheda SIM. Complessivamente, il design è semplice ma accattivante, con una gamma di colori tra cui scegliere, tra cui il classico Midnight Black, l'elegante Ice Blue e il fresco Mint Green.

Tra le mani il Redmi Note 13 5G risulta leggero e maneggevole, il che è notevole considerate le dimensioni dello schermo.

Schermo

Il Redmi Note 13 5G vanta uno schermo AMOLED da 6,7 pollici con una risoluzione 1080p e un impressionante refresh rate di 120Hz. Questo si traduce in una visualizzazione fluida e reattiva, ideale per il gaming e la fruizione di contenuti multimediali. La tecnologia AMOLED offre colori vibranti e neri profondi, mentre la protezione Gorilla Glass garantisce resistenza ai graffi e ai danni accidentali. Con una luminosità massima di 1800 nit, lo schermo è facilmente leggibile anche alla luce diretta del sole, garantendo un'esperienza visiva di alta qualità in qualsiasi ambiente.

Fotocamera

La fotocamera del Redmi Note 13 5G è uno dei suoi punti di forza, ed è anche una delle migliori fotocamere che si possano trovare in questa fascia di prezzo. Il modulo principale vanta un impressionante sensore da 108MP, che cattura dettagli nitidi e colori vivaci in qualsiasi condizione di illuminazione. L'aggiunta di un'ultrawide da 8MP consente di catturare panorami molto ampi, mentre il sensore macro da 2MP offre la possibilità di esplorare il mondo da nuove prospettive. Anche le capacità video sono notevoli, con la possibilità di registrare video in 4K a 30fps per una qualità cinematografica.

La qualità delle fotografia che abbiamo ottenuto con il Redmi Note 13 5G è molto buona, almeno per quanto riguarda il sensore principale - che se la cava bene anche di sera. I sensori secondari non sono altrettanto buoni, ma nelle giuste condizioni e con un po’ di attenzione anche loro possono generare do di buona qualità.

Prestazioni

Il Redmi Note 13 5G è alimentato dal processore Qualcomm Snapdragon 685, abbinato a 6GB o 8GB di RAM a seconda della configurazione scelta. Questo garantisce prestazioni fluide e reattive in tutte le attività quotidiane, dal multitasking alla navigazione web e al gaming. La connettività 5G offre velocità di download e upload veloci, consentendo di godere di streaming senza interruzioni e download istantanei. Inoltre, il dispositivo è dotato di un ampio spazio di archiviazione da 128GB o 256GB, espandibile tramite scheda microSD per memorizzare tutti i tuoi contenuti preferiti.

Software

Il Redmi Note 13 5G esegue MIUI 14 basato su Android 13, offrendo un'esperienza software ricca di funzionalità e personalizzazioni. Con una vasta gamma di temi, sfondi e opzioni di personalizzazione, è possibile adattare il telefono alle proprie preferenze estetiche e funzionali. Tuttavia, è importante notare che, come con altri dispositivi Xiaomi, alcune app potrebbero riscontrare problemi di notifica a causa delle impostazioni aggressive di risparmio energetico del sistema.

Batteria

Il Redmi Note 13 5G è dotato di una generosa batteria da 5000mAh, che garantisce una lunga durata della batteria per tutta la giornata. Con un utilizzo moderato, è possibile ottenere fino a due giorni di autonomia, riducendo la necessità di ricariche frequenti. Inoltre, il supporto per la ricarica rapida consente di ricaricare rapidamente il dispositivo quando è necessario, garantendo che tu possa tornare in azione in poco tempo. Nella confezione c’è un caricatore da 33 watt ma potete usarne anche uno più potente, se lo avete, e caricare questo smartphone in meno di un’ora.

Conclusioni

In conclusione, il Xiaomi Redmi Note 13 5G rappresenta un'eccellente opzione nel segmento dei dispositivi di fascia media, offrendo una combinazione di prestazioni solide, fotocamera versatile e connettività avanzata a un prezzo accessibile. Con un design elegante, uno schermo di alta qualità e una batteria a lunga durata, è un compagno affidabile per l'uso quotidiano. Se stai cercando un telefono che offra un ottimo rapporto qualità-prezzo senza compromessi significativi, il Redmi Note 13 5G potrebbe essere la scelta ideale per te.

Ragioni per comprare:

Design elegante e moderno: Con un corpo sottile e una finitura opaca resistente alle impronte digitali, il Redmi Note 13 5G si distingue per il suo design accattivante.

Schermo di alta qualità: Lo schermo AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate di 120Hz offre una visualizzazione fluida e reattiva, ideale per il gaming e la fruizione di contenuti multimediali.

Buona qualità fotografica: Con un sensore principale da 108MP, un'ultrawide da 8MP e un sensore macro da 2MP, il Redmi Note 13 5G offre molteplici opzioni per catturare foto e video di alta qualità.

Ragioni per NON comprare:

Qualche inghippo nel software: Le impostazioni aggressive di risparmio energetico del sistema potrebbero causare problemi di notifica per alcune app.

Prestazioni limitate: Durante l'utilizzo intensivo, le prestazioni del dispositivo potrebbero non essere l’ideale.

Qualità video: la qualità video potrebbe non essere quella che desiderate, con possibili problemi di stabilità e dettaglio.