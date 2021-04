Nuovo iPad Pro 2021 vs iPad Air 4: il confronto

iPad Pro (2021) vs iPad Air 4, qual è il miglior tablet da acquistare oggi?

Nel 2020 abbiamo considerato iPad Air 4 migliore rispetto a iPad Pro 2020, poiché capace di offrire un'esperienza simile a un prezzo inferiore. Ma è cambiato qualcosa con l’arrivo della versione 2021?

Apple ha annunciato l'iPad Pro 2021 che eredita gran parte della tecnologia presente su iPad Pro da 12,9 pollici, pubblicando i prezzi sul proprio sito.

La nuova versione introduce sui tablet Apple il chip Apple M1, lo stesso chipset utilizzato nei MacBook che ha permesso al colosso di Cupertino di staccare la spina da Intel, l'azienda che per quasi quindici anni è stata il suo fornitore ufficiale di processori.

iPad Pro 11 2021 possiede altoparlanti migliori rispetto a iPad Air 4, una lieve differenza nelle dimensioni dello schermo, più fotocamere e supporta la connessione 5G. Ma vale la pena spendere di più per queste differenze tutto sommato non sconvolgenti? Cerchiamo di scoprirlo.

iPad Pro 11 (2021) vs iPad Air 4: prezzo e disponibilità

L'iPad Air 4 è in vendita da più tempo rispetto a iPad Pro 2021, infatti è stato annunciato nel settembre 2020, circa sette mesi prima.

iPad Air 4 è disponibile nella versione da soli 64 GB, una quantità di spazio piuttosto scarsa per gli standard attuali, questo rende la versione base meno costosa. Per contro, non è disponibile nella versione da 128 GB, una mancanza che non siamo mai riusciti a comprendere veramente. Per questa ragione è necessario confrontare la versione da 64 GB di Air 4 con quella da 128 GB di iPad Pro, se decidiamo di voler mantenere i prezzi i più bassi possibile.

iPad Air 4 ha un prezzo davvero accessibile, pari a €669. Il nuovo iPad Pro da 11 pollici parte più in alto, ma con il vantaggio di cui abbiamo appena parlato, e costa €899. Entrambe le versioni di riferimento sono Wi-Fi. Qualsiasi versione cellular dei due prodotti aumenta rispettivamente il prezzo di €140 per quanto riguarda Air 4 e di €170 per iPad Pro 2021, salvo che in quella da 1TB (chissà perchè) dove l'aumento è contenuto in €140. La differenza di prezzo è dovuta alla differente connettività implementata nei modem: Air 4 è solo 4G, mentre iPad Pro supporta 4G/5G.

La vera sfida è, in definitiva quella tra le versioni da 256 GB, con una differenza di prezzo pari a €170, a cui bisogna sommare come abbiamo visto, una cifra identica per avere la versione cellular.

Prezzi per iPad Air 4 (2020) Modello Euro 64GB (Wi-Fi) 699 256GB (Wi-Fi) 839 64GB (cellular) 809 256GB (cellular) 979

Prezzi per iPad Pro da 11 pollici (2021) Models Euro 128GB (Wi-Fi) 899 256GB (Wi-Fi) 1009 512GB (Wi-Fi) 1229 1TB (Wi-Fi) 1699 2TB (Wi-Fi) 2109 128GB (cellular) 1069 256GB (cellular) 1179 512GB (cellular) 1399 1TB (cellular) 1839 2TB (cellular) 2279

iPad Pro 11 (2021) vs iPad Air 4: design

iPad Pro 11: 247,6 x 178,5 x 5,9 mm, 4 altoparlanti, Face ID, 466 g (470 g 5G)

iPad Air 4: 247,6 x 178,5 x 6,1 mm, 2 altoparlanti, Touch ID, 458 g (460 g 4G)

iPad Air 4 e iPad Pro 2021 sono molto simili e hanno dimensioni quasi identiche. iPad Pro 2021 è più sottile di 0,2 mm, troppo poco per fare la differenza. Entrambi hanno la stessa qualità costruttiva. Il retro e i lati sono realizzati alluminio e hanno angoli piuttosto netti, meno rotondi che in passato. Il peso è molto simile, 458 g per iPad Air 4 Wi-Fi e 466 g per iPad Pro 2021. La versione Cellular aggiunge appena 2 g all'Air, e 4 g al Pro.

iPad Pro 2021 è molto simile a iPad Air 4 (Image credit: Apple)

Tuttavia, iPad Air 4 utilizza uno scanner di impronte digitali Touch ID per lo sblocco sicuro mentre iPad Pro 2021 utilizza Face ID, come su iPhone.

Riteniamo che la differenza nella qualità degli altoparlanti sia piuttosto rilevante. iPad Air 4 ha quattro griglie per altoparlanti, ma all'interno ci sono solo due driver. iPad Pro ha quattro driver con 2 tweeter e 2 pseudo-woofer che si occupano dei toni più bassi. Il risultato è che su iPad Pro il volume, la presenza scenica e la gamma dinamica sono nettamente migliori.

iPad Pro 11 (2021) vs iPad Air 4: display

iPad Pro 11: risoluzione 2388 x 1668, 11 pollici, LCD IPS da 600 nit, antiriflesso

iPad Air 4: risoluzione 2360 x 1640, 10,9 pollici, LCD IPS da 500 nit, antiriflesso

iPad Pro 2021 presenta finalmente un salto generazionale nella tecnologia dello schermo, ma purtroppo questo non vale per la versione da 11 pollici: una mancata occasione, secondo noi.

iPad Pro 2021 da 11 pollici monta un convenzionale pannello LCD IPS , proprio come iPad Air 4. Tuttavia, la luminosità di 600 nit è leggermente migliore di quella del pannello di Air, limitato a 500 nit massimi. Anche la risoluzione è leggermente superiore, con 2388 x 1668 pixel rispetto a 2360 x 1640 pixel di iPad Air 4. Ad ogni modo lo schermo è leggermente più grande, pertanto la densità di pixel, pari a 264 PPI, non varia.

Scegliendo iPad Air 4 non si sacrifica lo schermo (Image credit: TechRadar)

Entrambi gli schermi possiedono uno strato protettivo che evita le ditate sul vetro e riduce al minimo i riflessi.

Lo schermo di nuova generazione montato su iPad Pro 2021 da 12,9 pollici fa alzare ulteriormente i costi, ma è dotato di tecnologia Mini LED e di una funzionalità mai vista su tablet e presente solo sui migliori TV di fascia alta.

Stiamo parlando del local dimming, una tecnologia che permette immagini più incisive e un maggiore contrasto nelle aree scure dell'immagine. Fino ad oggi nessun tablet ne è mai stato dotato, nemmeno i migliori tablet Android presenti in commercio.

iPad Pro 12.9 2021 è il miglior tablet Apple per lo schermo (Image credit: Apple)

Lo schermo di iPad Pro 12.9 2021 conta circa 10.000 aree di local dimming, particolarmente importanti per la riproduzione di video HDR. Senza local dimming, non è possibile offrire un'immagine con un contrasto superiore a quello del contrasto nativo del pannello, e ciò è una grossa limitazione per uno schermo con tecnologia LCD. Inoltre, il modello da 12,9 pollici può vantare anche una luminosità superiore.

Apple chiama questa tecnologia Liquid Retina XDR, che prende il nome da uno dei monitor di punta dell'azienda. Questo schermo è presente solo sulla versione più grande di iPad Pro, ma troviamo un peccato che chi ha l'esigenza di un tablet più piccolo non possa accedere a tale tecnologia.

iPad Pro 11 (2021) vs iPad Air 4: fotocamera e batteria

iPad Pro 11: Fotocamere 4K/60 da 12 MP + 10 MP posteriore, 12MP anteriore, batteria da 28,65 Wh da 10 ore di autonomia

iPad Air 4: Fotocamere 4K/60 da 12 MP posteriore, 7 MP anteriore, batteria da mAh 28,93 Wh da 10 ore di autonomia

Secondo Apple, iPad Pro 11 (2021) monta un array di fotocamere "Pro", ma la fotocamera principale sembra essere la stessa dell'iPad Air 4, poiché entrambi hanno un sensore da 12 MP e un obiettivo f/1.8. Entrambi possono riprendere video con una risoluzione fino a 4K a 60 fps. Nessuno dei due è in grado di scattare foto buone come quelle realizzate da iPhone 12.

Come sempre, questa fotocamera è da considerare come "adatta a un tablet". Rispetto ad Air 4, iPad Pro 11 monta in aggiunta una fotocamera ultragrandangolare da 10MP, ora piuttosto sugli smartphone. Anche sul lato frontale c'è qualche novità, iPad Air 4 ha la classica fotocamera selfie da 7MP, mentre iPad Pro 11 sfoggia una nuova fotocamera ultra-wide da 12MP.

Center Stage focalizza l'attenzione sul soggetto, iPad Pro 11 (Image credit: Apple)

Questa videocamera è orientata alla chat video, più che ai selfie. Una funzionalità chiamata Center Stage ritaglia automaticamente l'immagine per inquadrare le persone all'interno della chat. Se siete soli all'interno della scena, vi seguirà in stile spot televisivo, con il presentatore che si sposta da un lato all'altro della scena per mostrare i prodotti.

Abbiamo provato una funzione simile durante il test della action cam Insta360 One R e l'abbiamo trovata abbastanza utile. È peraltro probabile che l'implementazione di Apple sia maggiormente fluida, grazie ad un hardware più potente e un software maggiormente ottimizzato.

iPad Pro 2021, esattamente come nella precedente generazione, ha anche un sensore di profondità LiDAR che viene utilizzato nelle app a Realtà Aumentata per creare mappe di profondità e renderizzare una sfocatura molto realistica. iPad Air non può contare su niente del genere.

Per quanto riguarda le batterie e le relative autonomie, Apple afferma che sia iPad Air 4 che iPad Pro 11 2021 hanno un'autonomia che può raggiungere 10 ore in streaming video tramite Wi-Fi o nove ore di navigazione web 4G/5G. La capacità delle loro batterie è simile, con 28,93 Wh per iPad Air 4 e 28,65 Wh per iPad Pro 11 2021. Come vedremo dopo il chip M1 è più potente di Bionic A14, pertanto è molto più efficiente, anche considerando le piccole differenze nella capacità delle batterie e nelle dimensioni dello schermo, sfavorevoli sul nuovo iPad 2021.

iPad Pro 11 (2021) vs iPad Air 4: specifiche e funzioni

iPad Pro 11: M1, Apple Pencil di seconda generazione, Magic Keyboard, Smart Keyboard

iPad Air 4: A14 Bionic, Apple Pencil di seconda generazione, Magic Keyboard, Smart Keyboard

iPad Air 4 e il nuovo iPad Pro 11 (2021) eseguono lo stesso software, ma come anticipato, c'è una notevole differenza di prestazioni tra i due. Apple Air utilizza il chipset A14 Bionic già visto nella gamma iPhone 12. I tablet iPad Pro 2021 utilizzano gli stessi processori Apple M1 presenti su MacBook Air.

Basta guardare i punteggi ottenuti tramite Geekbench 5 per capire qual è la differenza di prestazioni. Apple M1 ottiene circa 7.350 punti, mentre A14 Bionic presente su iPad Air 4 si ferma a 4.200 punti. Sono entrambi ottimi chipset, ma chiaramente Apple M1 è molto più potente.

Questa disparità potrebbe essere evidenziata anche da alcuni giochi, come il prossimo Divinity: Original Sin II. L'adozione ad ampio spettro dei chip Apple M1 nell'ecosistema Apple è probabilmente una delle notizie più importanti per il settore del gaming, e potrebbe incoraggiare un maggior numero di sviluppatori a realizzare porting dei giochi da altre piattaforme su MacBook e iPad.

iPad Pro 11 (2021) è molto più potente di iPad Air 4 (Image credit: Apple)

Un'altra grande differenza tra iPad Air 4 e iPad Pro 2021 11 è il supporto alla connettività 5G. Air 4 è limitato solamente alla connessione 4G. A seconda dell'utilizzo che ne farete (e dovete prendere in considerazione le versioni Cellular per trovarvi di fronte a questo dilemma), potrete scegliere il tipo di connettività che più vi aggrada. Quello che è certo, per il momento, è il costo ancora elevato della connettività 5G.

Anche la porta USB-C ha ricevuto un aggiornamento su iPad Pro 11 (2021). Il connettore USB-C 3.1 presente su iPad Air 4 che supporta ora Thunderbolt 3 e USB 4. Questo non farà una grande differenza al momento, ma sarà certamente più rilevante in un prossimo futuro, man mano che le periferiche adotteranno gli standard più recenti e veloci.

Il supporto per gli accessori rimane identico, entrambi i tablet possono utilizzare una Apple Pencil di seconda generazione, insieme a una Magic Keyboard o a una Smart Keyboard Folio.

Entrambi i tablet supportano la Apple Pencil (Image credit: TechRadar)

iPad Pro 11 (2021) vs iPad Air 4: conclusioni

Sulla carta, il processore Apple M1 è la specifica più importante che separa iPad Air 4 da iPad Pro 11 2021. Tuttavia, quanto sarà di impatto per gli acquirenti dipende molto da quanto il chip M1 verrà considerato dagli sviluppatori di giochi. Probabilmente chi usa il tablet per disegnare troverà migliore la nuova versione di iPad Pro, ma sceglierà la versione da 12,9 pollici rispetto a quella da 11 pollici per via dello schermo più grande e migliore. Ad ogni modo la maggior parte degli utenti iPad non è un disegnatore professionista, pertanto si tratta di una considerazione relativa ad una piccola élite.

Forse in futuro arriverà un maggior numero di titoli AAA da poter giocare in mobilità su tablet Apple, ma per il momento è troppo presto per dire se la presenza del chip M1 sarà davvero utile in questo senso. Del nuovo iPad Pro 11 abbiamo apprezzato gli altoparlanti quad-driver e l'intelligente fotocamera frontale che permette di mantenere il fuoco sul soggetto. Non per ultimo, il 5G, anch'esso utile in un'ottica futura.

Secondo la nostra opinione, il nuovo iPad 11 pollici (2021) ha un valore migliore per via delle nuove tecnologie che porta in dote, tuttavia per chi vuole risparmiare, iPad Air 4 (2020) rimane un'ottima scelta al costo di qualche piccola rinuncia. La cosa che ci infastidisce maggiormente è la mancanza di una versione da 128 GB di iPad Air 4, che costringerà gli utenti a rivolgersi necessariamente al nuovo iPad Pro per mancanza di alternative.