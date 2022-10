Nuovo iPad 2022 vs iPad 2021: il confronto

iPad 2022 vs iPad 2021, quale scegliere? Il nuovo iPad 2022 da 10,9" è finalmente arrivato e Apple stavolta ha fatto tutto il possibile per modernizzarlo. Nel nuovo modello mancano il pulsante Home, i bordi curvi e la porta Lighning, tutti cambiamenti che contribuiscono a svecchiare il design e conferire al nuovo iPad un'estetica più simile a iPad Pro (2022) e iPad Air 2022.

Sfortunatamente, queste novità hanno un prezzo: parliamo di ben 200€ in più rispetto al predecessore. Ma ne vale la pena? Oppure l'iPad dello scorso anno ha un rapporto qualità-prezzo migliore? Scopriamolo nel nostro confronto.

iPad 2022 vs iPad 2021: prezzo

Rispetto allo scorso anno, il prezzo minimo di iPad 2022 è salito a €589 per il modello da 64GB. Se volete anche la connettività cellulare, diventano €789.

Quanto è aumentato il prezzo? 200 euro in più, visto che il modello di nona generazione costava €389, nella versione Wi-Fi + Cellular da 64GB. Apple infatti ha alzato il prezzo anche del vecchio modello, che resta in catalogo, ma ora costa 50 euro in più.

iPad 2022 vs iPad 2021: design e display

Il nuovo iPad 2022 appartiene alla decima generazione, ed è disponibile in colori più moderni e accesi: Blu, Rosa, Argento e Giallo.

Il nuovo iPad 2022 ha un design rinnovato, con bordi piatti che lo rendono più simile ad iPad Air. Il modello nuovo ha uno schermo leggermente più grande, 10,9" contro 10,9", ed è anche più leggero di qualche grammo.

Lo schermo è anche più nitido e luminoso, con una risoluzione di 1640 x 2360 e 264ppi e una luminosità massima di 500 nit.

A paragone, iPad 2021 ha la stessa densità di pixel ma lo schermo ha una risoluzione comparativamente inferiore di 2160 x 1620. L'upgrade quindi è di poco conto, anche se una manciata di pixel in più è sempre gradita.

iPad 2022 vs iPad 2021: prestazioni e funzioni

Il processore Apple A14 di iPad 2022 è più potente rispetto all'A13 del modello precedente. Ma non è una differenza che si noti nell'uso quotidiano: Apple A13 è ancora un signor processore per le attività di ogni giorno. E se vi serve un tablet super potente, dovreste prendere un iPad Air o un iPad Pro, entrambi dotati del chip M1. Qui stiamo parlando del modello base, e la potenza extra conta fino a un certo punto.

Sparisce il tasto Home, finalmente, ma resta il sensore di impronte digitali: Touch ID è integrato sul tasto di accensione. Inoltre, iPad 2022 è il primo della serie a ricevere il supporto 5G.

iPad (2022) non ha il jack da 3,5 mm per le cuffie, e per la ricarica usa una porta USB-C invece della Lightning. Sembra un passo verso la modernità, ma non è necessariamente una buona notizia.

Entrambi i modelli, infatti, sono compatibili solo con Apple Pencil di prima generazione. Questo dispositivo ha un connettore Lightning maschio, e fino all'anno scorso si poteva usare il tuo iPad Gen9 (o precedenti) per caricarla.

Invece con il nuovo iPad non è possibile caricare Apple Pencil. Sarà necessario caricarla ogni giorno, oppure portarsi un power bank. Alternativamente, la scelta ricate su un adattatore USB-C.

iPad 2022 vs iPad 2021: fotocamera

La fotocamera frontale di iPad 2022 rimane sostanzialmente invariata dal punto di vista delle specifiche, ma ora è posizionata centralmente sul lato più lungo, quello orizzontale. In questo modo la si può utilizzare in modalità paesaggio, il che tornerà utile a molti utenti e migliorerà la qualità delle videochiamate.

C'è anche una nuova fotocamera posteriore, ma sui tablet non è una caratteristica molto importante. Ora ha un sensore da 12MP e può registrare video 4K. L'iPad 2021 ha una fotocamera frontale da 8MP.

iPad 2022 vs iPad 2021: quale scegliere?

iPad 2021 costa meno, con una differenza che (in questo momento) può superare i 300 euro. La differenza così alta dipende dal fatto che il vecchio modello è già oggetto di qualche sconto presso rivenditori di terze parti.

Apple ha sempre aumentato i prezzi, ma in genere di qualche decina di euro. E di solito le novità del nuovo modello potevano (più o meno) giustificare l'esborso extra. Quest'anno le cose sono diverse, con un prezzo che è aumentato molto più del solito, mentre le novità forse non giustificano un rincaro del genere.

I colori nuovi faranno gola a molti, senza considerare che il nuovo design garantisce prestazioni migliori e un'estetica moderna. Tra le novità di spicco ricordiamo poi il supporto 5G, la porta USB-C e lo schermo decisamente più grande con cornici più sottili grazie alla rimozione del pulsante Home.

Ma ne vale la pena? Se volete un bel tablet, il vecchio iPad resta la scelta più consigliabile, restando in ambito Apple. Non è che sia un prodotto economico, soprattutto ora, ma resta uno dei prodotti migliori in circolazione, considerando il rapporto qualità/prezzo.

Anche perché, se volete un tablet che serva anche per scrivere e disegnare, spendere meno senza fare rinunce "pesanti" è praticamente impossibile.