iPad Air 5 vs iPad Pro 2022: confronto

iPad Air 5 vs iPad Pro 2022

Lo sappiamo, vi state chiedendo: "che senso ha paragonare iPad Air 5 (2022) e iPad Pro 2022?"; dopo tutto, il nuovo iPad Pro (2022) ha prestazioni simili a quelle di un portatile di fascia alta in formato tablet, mentre iPad Air 5 (2022) è un prodotto di fascia media con un chip meno recente.

In realtà, il più economico iPad Air 5 riesce a dire la sua anche se se paragonato al top di gamma iPad Pro (2022), in particolare alla variante da 11 pollici.

Per chi non lo sapesse, quest'anno Apple propone due varianti di iPad Pro, una da 11 pollici e una più grande e costosa da 12,9 pollici, entrambe molto valide ma con differenze notevoli sia nel prezzo che nella sostanza.

Se il modello più costoso da 12,9" è difficile da accostare a iPad Air 5, le differenze si riducono notevolmente rispetto alla variante da 11 pollici.

Nel nostro versus metteremo a confronto tutti e tre i tablet per avere un quadro completo delle differenze, anche se la vera sfida si gioca tra iPad Pro 11" (2022) e iPad Air 5 (2022).

Nei nostri confronti cerchiamo sempre di decretare un vincitore valutando il prodotto più conveniente in base alle specifiche, piuttosto che limitarci a decretare quale dei due sia il più potente. Questo perché riteniamo importante consigliare ai nostri lettori prodotti validi e allo stesso tempo accessibili, piuttosto che promuovere a tutti i costi il classico ragionamento del "più costa, meglio è".

iPad Air 5 vs iPad Pro 2022: prezzo e disponibilità

(Image credit: TechRadar)

iPad Air 5 è disponibile da marzo 2022 a un prezzo che parte da €789 per la variante Wi.Fi da 64GB, e sale fino a €989 per quella da 256GB. I modelli con rete cellulare costano rispettivamente €989 (64GB) e €1.189 (256GB).

iPad Pro 2022 è disponibile dal 18 ottobre 2022 in due varianti da 11" e 12,9 pollici. I prezzi del modello più piccolo partono da €1.069, mentre il modello più grande ha un prezzo minimo di €1.469.

Questi fanno riferimento alle varianti da 128GB con connessione Wi-Fi. Se si scelgono le opzioni con connettività cellulare e con maggiore spazio di archiviazione, le cifre arrivano fino a un massimo di €3.044 per un iPad Pro 12,9" Wi-Fi + cellulare da 2TB.

Come potete notare, il prezzo di iPad Pro 11" è sensibilmente più alto di quello di iPad Air (circa 200 euro). Per ora non si può parlare di street price dato che siamo di fronte a due tablet recentissimi, ma i prezzi dovrebbero scendere di pari passo quindi dubitiamo che l'equilibrio tra i due modelli cambi nel prossimo futuro.

iPad Air 5 vs iPad Pro 2022: design

(Image credit: TechRadar)

iPad Pro 2022 e iPad Air 5 si somigliano molto. Entrambi sono caratterizzati da scocche in alluminio con superfici piatte e angoli affilati. Anche la cornice nera che circonda lo schermo è pressoché identica su entrambi i modelli.

Se parliamo di dimensioni, iPad Air 5 e la variante da 11 pollici di iPad Pro 2022 sono quasi speculari. iPad Air misura 24,76 x 17,85 x 0,61mm, mentre iPad Pro da 11 pollici ha delle dimensioni di 24,76 x 17,85 x 0,59mm. In sostanza, la variante Pro è solo 0.2mm più sottile di iPad Air, per il resto sono identici.

iPad Air 5 pesa leggermente meno di iPad Pro con 461g vs 466g. Tale differenza di peso è assolutamente impercettibile tenendoli in mano, motivo per cui possiamo affermare che anche il peso è praticamente identico.

Se invece consideriamo la variante da 12,9 pollici di iPad Pro 2022 le dimensioni sono (ovviamente) maggiori. Il modello di punta della gamma di tablet Apple misura 28,06 x 21,49 x 0,64 cm e pesa 682g, quindi è significativamente più grande e pesane rispetto alle varianti da 11".

Tutti e tre i tablet hanno abbandonato il vecchio connettore Lightning di Apple a favore di una porta USB-C universale, anche se i modelli Pro utilizzano lo standard Thunderbolt 4 che garantisce velocità di trasferimento maggiori.

Tra le differenze che saltano subito all'occhio ci sono i sistemi dedicati all'autenticazione biometrica. iPad Air 5 dispone di un sensore Touch ID integrato nel pulsante di accensione, mentre iPad Pro 2022 può contare sul sistema Face ID di Apple che sfrutta la fotocamera frontale e i sensori per il riconoscimento facciale.

Nonostante sia l'opzione più economica, iPad Air 5 viene proposto in un'impressionante selezione di colori che vanno dai classici Space Gray e Starlight, a tinte come rosa, viola e blu, mentre iPad Pro 2022 è disponibile unicamente in due varianti di grigio, ovvero Silver e Space Gray.

iPad Air 5 vs iPad Pro 2022: display

(Image credit: TechRadar)

iPad Air 5 e la variante da 11 pollici di iPad Pro 2022 hanno display simili, anche se non identici. L'Air ha uno schermo da 10,9 pollici con una risoluzione di 1640 x 2360, mentre il display del Pro, a parità di dimensioni, ha una risoluzione di 1668 x 2388. La risoluzione sale a 2048 x 2732 per la variante da 12,9 pollici di iPad Pro.

Entrambi i modelli Pro hanno una frequenza di aggiornamento adattiva con tecnologia ProMotion fino a 120 Hz, mentre iPad Air 5 si ferma a 60 Hz. L'iPad Pro 2022 da 11 pollici è anche leggermente più luminoso rispetto a iPad Air, con 600 nit contro 500 nit.

La variante di iPad Pro 2022 da 12,9 pollici li supera entrambi grazie al pannello LCD mini-LED che vanta specifiche superiori rispetto ai display LCD IPS dei due tablet da 11 pollici. Questo comporta una serie di vantaggi, tra cui una luminosità tipica di 1.000 nit e una resa cromatica molto più vibrante e contrastata.

Va sottolineato che il display di iPad Pro 12,9 (2022) è il migliore in assoluto tra tutti i tablet che abbiamo testato finora, quindi paragonarlo ai comunque ottimi LCD IPS delle varianti da 11 polli sarebbe tempo perso.

Se però confrontiamo i due display da 11 pollici, le differenze sono difficili da notare senza il foglio delle specifiche tra le mani. Sia la risoluzione che la luminosità risultano leggermente migliori su iPad Pro 11" (2022), ma nel complesso i due schermi sono molto simili.

iPad Air 5 vs iPad Pro 2022: fotocamera

(Image credit: TechRadar)

iPad Air 5 è dotato di un singolo sensore grandangolare da 12MP, mentre entrambe le varianti di iPad Pro 2022 dispongono di un comparto fotografico composto da due sensori, un grandangolare da 12MP e un ultra grandangolare da 10MP. Quest'ultimo incorpora anche uno scanner ToF 3D LiDAR e sottolinea il già evidente vantaggio delle varianti Pro rispetto al più modesto comparto fotografico di iPad Air, oltre a consentire l'utilizzo di software AR.

La selfie camera di iPad Air ha gli stessi 12MP di quella delle varianti Pro anche se, come abbiamo già detto, la selfie camera delle varianti Pro ha un sensore TrueDepth che supporta l'autenticazione Face ID. Entrambi i modelli possono contare sulla tecnologia Center Stage che traccia i movimenti del volto durante le chiamate.

Possiamo dire, in sintesi, che oltre al processore più potente (di cui parleremo nel prossimo paragrafo), la fotocamera rappresenta uno dei maggiori punti di forza delle varianti Pro rispetto a iPad Air (2022).

iPad Air 5 vs iPad Pro 2022: specifiche e prestazioni

(Image credit: TechRadar)

iPad Pro 2022 dispone del nuovissimo chip M2 di Apple, il che lo pone su un piano prestazionale superiore rispetto al comunque ottimo iPad Air 2022, equipaggiato con il precedente chip Apple M1.

Entrambi i processori hanno 8 core ma mentre il chip M1 ha una GUP da 8 core, il nuovo M2 vanta un più potente processore grafico da 10 core. Apple sostiene che la CPU M2 sia il 15% più potente rispetto al precedente M1, mentre la GPU del modello più recente dovrebbe essere il 35% più veloce.

Prestazioni a parte, il processore M2 conferisce ad entrambi le varianti di iPad Pro 2022 un "motore multimediale" migliorato e una capacità di elaborazione delle immagini superiore a quella di iPad Air 5, oltre a permettere di effettuare riprese in formato ProRes.

I 64GB della variante più economica di iPad Air 5, a nostro avviso, non sono sufficienti, soprattutto se l'unica alternativa è quella di 256 GB. Avremmo preferito una variante da 128GB, magari con un prezzo inferiore ai 1.000 euro. Di contro, iPad Pro 2022 non ha questi problemi e viene proposto nei talgi da 128GB, 256GB, 512GB, 1TB e 2TB.

A livello di connettività iPad Pro 2022 offre Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3 mentre iPad Air dispone di Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.0. Anche in questo caso, le prestazioni pendono a favore di iPad Pro. Tuttavia, entrambi i tablet in versione Wi-Fi + cellulare offrono la connettività 5G.

Sebbene entrambi i tablet siano compatibili con Apple Pencil 2, iPad Pro 2022 offre una connettività migliorata per lo stilo, con la possibilità di rilevare il pennino quando si trova a meno di 12 mm dallo schermo. Questa funzione può tornare particolarmente utile a chi si occupa di grafica e design.

iPad Air 5 vs iPad Pro 2022: batteria

(Image credit: TechRadar)

iPad Air 5 ha una batteria da 28,93Wh, pari a 7.606 mAh, leggermente più grande rispetto a quella dell'iPad Pro 2022 da 11 pollici, pari a 28,65Wh o 7.538 mAh, e molto più piccola di quella del Pro da 12,9 pollici, pari a 40,88Wh o 10.758 mAh.

Dimensioni a parte, Apple dichiara esattamente la stessa autonomia: "fino a 10 ore di navigazione sul web in Wi-Fi o di riproduzione video" per ciascun modello solo Wi-Fi e "fino a 9 ore di navigazione sul web utilizzando la rete dati cellulare" per le varianti 5G.

Conclusioni

Apple ha completamente rinnovato la sua gamma di tablet nel 2022 proponendo due modelli (Air e Pro) in grado di offrire prestazioni degne di un buon portatile in un design elegante e moderno, includendo in entrambi i casi la connettività 5G.

iPad Pro 2022 è il migliore e più capace dei due, ma anche il più costoso. Il nuovo chip Apple M2 garantisce un buon incremento delle prestazioni e i due display (sia quello della variante da 11" che quello della più grande da 12,9") sono più luminosi, anche se in proporzioni diverse, più fluidi e più vivaci.

Del resto, a meno che non abbiate particolari esigenze, le differenze tra i display dei modelli da 11 pollici sono minime e il distacco prestazionale si nota solo in determinati ambiti (come la grafica), mentre risulta impercettibile nell'uso comune.

Il Pro offre anche un sistema di fotocamere più avanzato, l'autenticazione Face ID, una connettività migliorata e più funzioni dedicate a Apple Pencil.

Ma tutto questo vale la differenza di prezzo di circa 200 euro tra iPad Air 5 e la variante da 11 pollici di iPad Pro 2022? A nostro avviso no, dato che i due tablet si somigliano molto e le migliorie offerte dalla variante Pro da 11" sono impercettibili nella gran parte dei casi d'uso.

In sostanza, se iPad Pro 12,9" (2022) appartiene ad un'altra categoria su tutti i fronti, le differenze tra la variante da 11 pollici e iPad Air 5 sono davvero minime e se siete indecisi tra i due, potete optare per il modello meno costoso a cuor leggero.