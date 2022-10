iPad Air 5 vs iPad Pro 2022: ¿es este el año de hacerse Pro?

Podrías pensar que el dilema de elegir entre el iPad Air (opens in new tab) (2022) y el iPad Pro (opens in new tab) (2022) no es realmente un dilema. Después de todo, el recién anunciado Pro lleva el rendimiento de un portátil de primera calidad al formato de tablet. Pero el Air 2022 (el otro gran lanzamiento de Apple a principios de año) tampoco se queda atrás.

De hecho, cuando se lanzó la quinta generación del iPad Air, nos preocupaba un poco que estuviera invadiendo el terreno del iPad Pro 2021, en cuanto a precios y características. Así que, ¿cómo se puede comparar ahora que tenemos un modelo Pro más nuevo y perfeccionado?

Así es como están las cosas basándonos en las especificaciones y características oficiales.

iPad Air 5 vs iPad Pro 2022: precio y disponibilidad

El iPad Air 5 salió a la venta el 18 de marzo del 2022, y los precios actualmente parten de 769€ para el modelo Wi-Fi de 64 GB. Puede llegar a los 1.169€ si lo quieres con 256GB y conectividad móvil.

Cabe señalar que este precio ha recibido un buen aumento tras el reciente lanzamiento del Pro, que podría estar provocado por las presiones económicas globales.

El iPad Pro 2022, por su parte, se lanzó el 18 de octubre del 2022 en dos tamaños. Los precios del modelo de 11 pulgadas parten de 1.049€, mientras que los precios del iPad Pro de 12,9 pulgadas comienzan en 1.449€.

Esos precios son para los modelos de 128GB con Wi-Fi, hay que tener en cuenta; añadir conectividad móvil y más almacenamiento (256 GB, 512 GB, 1 TB y 2 TB) hará que el precio aumente considerablemente. En lo más alto de la escala, un iPad Pro 2022 de 12,9 pulgadas con 2TB de almacenamiento y conectividad móvil te costará 3.024€. Ay.

iPad Air 5 vs iPad Pro 2022: diseño

iPad Pro 2021 (Image credit: TechRadar)

El iPad Pro 2022 y el iPad Air 5 tienen diseños muy similares. Ambos tienen superficies planas y cuerpos afilados de aluminio, con biseles de pantalla uniformes.

En términos de tamaño, el iPad Air 5 es de nuevo muy similar al iPad Pro 2022 de 11 pulgadas. La tablet más barata mide 247,6 x 178,5 x 6,1 mm, mientras que la Pro de 11 pulgadas mide 247,6 x 178,5 x 5,9 mm. Aparte de una diferencia de 0,2 mm de grosor a favor del Pro, son idénticos.

El iPad Air 5 es un poco más ligero que su hermano Pro, pero estamos hablando de 461g frente a 466g, así que es poco probable que lo notes en mano.

Por supuesto, también hay un iPad Pro 2022 de 12,9 pulgadas, que mide 280,6 x 214,9 x 6,4 mm y pesa 682g, por lo que es bastante más grande que los dos anteriores.

Las tres tablets han abandonado el viejo conector Lightning de Apple en favor de un puerto universal USB-C, aunque los modelos Pro utilizan el Thunderbolt 4, más rápido. Tampoco es visible la diferencia en los sistemas de autenticación biométrica. Mientras que el iPad Air 5 esconde un sensor Touch ID detrás de su botón de encendido, el iPad Pro 2022 incorpora el brillante sistema Face ID de Apple utilizando su cámara y sensores frontales.

Una de las formas en las que el iPad Air 5 devuelve el golpe es a través de su elección de colores. La tablet más barata viene en una impresionante selección de gris espacial, luz de estrella, rosa, púrpura y azul. El iPad Pro 2022, en cambio, solo ofrece plata y gris espacial.

iPad Air 5 vs iPad Pro 2022: pantalla

(Image credit: TechRadar)

El iPad Air 5 y el más pequeño iPad Pro 2022 tienen pantallas similares, aunque no son idénticas. El Air tiene 10,9 pulgadas y 1640 x 2360, mientras que el Pro tiene 11 pulgadas y 1668 x 2388. Por su parte, el iPro, de mayor tamaño, aumenta su tamaño hasta las 12,9 pulgadas y 2048 x 2732.

Ambas pantallas Pro se distinguen por su tasa de refresco adaptativa ProMotion de 120Hz, mientras que el iPad Air 5 se queda en 60Hz. El iPad Pro 2022 de 11 pulgadas también es ligeramente más brillante que su hermano más barato, con 600 nits en lugar de 500 nits.

Sin embargo, el iPad Pro 2022 de 12,9 pulgadas supera a ambos al cambiar la tecnología estándar IPS LCD por un panel LCD mini-LED. Esto aporta una serie de ventajas, como un brillo típico mucho mayor de 1.000 nits y una salida de color mucho más vibrante y contrastada.

En todo caso, nos decepciona que el iPad Pro 2022 de 11 pulgadas no se haya unido a su hermano de gran tamaño en el departamento de mini-LED. Su pantalla es mejor que la del iPad Air 5, pero no por mucho.

iPad Air 5 vs iPad Pro 2022: cámara

(Image credit: TechRadar)

Mientras que el iPad Air 5 incorpora una única cámara de 12MP de ancho, los iPad Pro 2022 cuentan con una configuración de doble cámara compuesta por una de 12MP y otra de 10 MP ultra angular. Esta última también incorpora un escáner ToF 3D LiDAR, completando un paquete mucho más completo para el Pro que complementa las experiencias de RA (realidad aumentada).

Tanto el Air como el Pro te dan cámaras selfie de 12MP, aunque como ya hemos mencionado, el Pro es una cámara TrueDepth que soporta la autenticación Face ID. Ambos son compatibles con Center Stage, que rastrea tu cara en las videollamadas.

Junto con el procesador más avanzado (del que hablaremos más adelante), diríamos que el iPad Pro 2022 cuenta con un sistema de cámaras más completo que el del Air 5.

iPad Air 5 vs iPad Pro 2022: especificaciones y rendimiento

(Image credit: TechRadar)

Apple ha aumentado la potencia de sus dos modelos de iPad Pro 2022, equipándolos con el chip Apple M2 de categoría de portátil. No es que el iPad Air 2022 sea nada del otro mundo, con su chip Apple M1, un poco más antiguo que el de un portátil.

Tanto el M1 como el M2 cuentan con CPUs de 8 núcleos, pero mientras el M1 tiene una GPU de 8 núcleos, el M2 ofrece un procesador gráfico de 10 núcleos. Apple afirma que la CPU del M2 es un 15% más rápida que la del M1, mientras que la GPU del M2 es un 35% más rápida que la del M1.

Además de un simple aumento de rendimiento, el M2 da al iPad Pro 2022 un "motor multimedia" mejorado y mejores chuletas de procesamiento de imágenes que el iPad Air 5. Esta vez puede grabar vídeo ProRes, en lugar de simplemente transcodificar.

Tenemos un pequeño problema con la provisión de almacenamiento del iPad Air 5. En los modelos básicos, 64GB no son suficientes, sobre todo cuando la única opción es la de 256GB. El iPad Pro 2022 no tiene esos problemas, con opciones de 128GB, 256GB, 512GB, 1TB y 2TB.

Por lo demás, el iPad Pro 2022 ofrece Wi-Fi 6E y Bluetooth 5.3. Eso es mejor que el Wi-Fi 6 y el Bluetooth 5.0 del iPad Air 5. Sin embargo, ambas variantes móviles suministran conectividad 5G.

Aunque ambas tablets son compatibles con el Apple Pencil 2, el iPad Pro 2022 incluye una conectividad mejorada para el lápiz óptico, con la capacidad de detectar su punta cuando se acerca a 12 mm de la pantalla. Esto significa que al pasar el Pencil por encima de un cuadro de texto, este se expandirá, por poner un ejemplo. En este sentido, el nuevo iPad Pro 2022 también cuenta con un reconocimiento de escritura mejorado.

iPad Air 5 vs iPad Pro 2022: batería

(Image credit: TechRadar)

El iPad Air 5 tiene una batería de 28,93Wh, que equivale a 7.606mAh. Es un poco más grande que la batería de 28,65Wh o 7.538mAh del iPad Pro 2022, y mucho más pequeña que la de 40,88Wh o 10.758mAh del Pro de 12,9 pulgadas.

Dejando a un lado las diferencias de tamaño, Apple hace exactamente la misma afirmación de "hasta 10 horas de navegación por la web en Wi-Fi o viendo vídeos" para cada modelo, así como "hasta 9 horas de navegación por la web utilizando la red de datos móviles" en cada una de las variantes 5G.

Conclusión

Apple ha renovado por completo su gama de tablets para el 2022, y tanto el modelo Air como el Pro ofrecen un rendimiento similar al de un portátil, un diseño elegante de bordes planos y opciones de conectividad 5G.

El iPad Pro 2022 parece (como es lógico) el mejor y más capaz de los dos. Su nuevo chip M2 de Apple supone un saludable aumento de rendimiento, y sus dos pantallas son más brillantes, más fluidas y (en el caso del Pro de 12,9 pulgadas, al menos) más vibrantes.

El Pro también ofrece un sistema de cámara más avanzado, autenticación Face ID, conectividad mejorada y una mayor interactividad con el Apple Pencil.

Pero, ¿merece la pena todo eso el sobreprecio de 350€ que Apple cobra por el Pro de 11 pulgadas? Para la mayoría de la gente, sospechamos que no, ya que son funcionalmente muy similares. Sin embargo, lo sabremos con certeza cuando tengamos la oportunidad de probar el iPad Pro 2022 en profundidad.

Si no puedes esperar tanto, echa un vistazo a nuestro resumen de los mejores iPads disponibles en la actualidad.