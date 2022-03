iPad Air 2022 vs iPad Air 4: il confronto

L'evento Apple Peek Performance è appena terminato, e tra le novità più interessanti presentate dall'azienda di Cupertino c'è senza dubbio il nuovo iPad Air 2022. Pur essendo molto simile a iPad Air 4 in termini di design, il tablet Apple di fascia media porta con sè una serie di novità molto interessanti.

Al momento non sappiamo quantificare l'impatto del nuovo chip M1 sulle prestazioni, e per farlo dovremo attendere la nostra prova; tuttavia, basandoci su quanto detto da Apple durante l'evento e sulle specifiche dichiarate ci siamo già fatti un'idea abbastanza chiara delle differenze tra iPad Air 5 e iPad Air 4.

Come si comporteranno i due tablet Apple in un confronto diretto? Conviene a priori scegliere il nuovo modello o iPad Air 4 rappresenta ancora un'opzione valida?

Scopriamolo insieme!

iPad Air 2022 vs iPad Air 4: prezzo e disponibilità

iPad Air 2022 è disponibile per il pre ordine e si potrà acquistare dal 18 marzo a un prezzo base di €699 per la variante Wi-Fi da 64GB. La cifra arriva fino a 1.039 euro per il modello Wi-Fi + 5G da 256GB.

Le varianti Wi-Fi + 5G da 64GB e Wi-Fi 256GB costano entrambe €869.

iPad Air 4 è disponibile dal 23 ottobre 2020 e nella variante Wi-Fi da 64GB costa 699 euro, come il nuovo modello. Il taglio da 256GB del modello Wi-Fi in origine costava €839, anche se oggi è possibile trovarlo a cifre inferiori agli 800 euro.

Nel complesso i prezzi sono leggermente aumentati, fatta eccezione per la variante base di iPad Air 5 Wi-Fi che ha lo stesso prezzo del modello precedente.

iPad Air 2022 (Image credit: Apple)

iPad Air 2022 vs iPad Air 4: design

Il design di iPad Air 2022 è praticamente identico a quello di iPad Air 4. Come il modello uscito nel 2020, anche il più recente iPad Air somiglia molto a iPad Pro.

I bordi sono piatti e gli angoli arrotondati, in linea con quelli degli altri dispostivi Apple usciti di recente. Nella parte bassa del tablet c'è una porta USB-C mentre il display edge to edge è contornato da cornici estremamente sottili. Come il modello dell'anno scorso, a lato del dispositivo è presente un lettore di impronte Touch ID per l'accesso biometrico che sostituisce il Face ID di iPad Pro.

iPad Air 2022 è disponibile nelle colorazioni Grigio, Rosa, Viola, Galassia e Blu; iPad Air 4 si può trovare nelle modalità Grigio, Argento, Oro Rosa, Verde e Blu Cielo.

Le dimensioni di iPad Air 4 e iPad Air 5 sono le stesse: 247.6 x 178.5 x 6.1mm, mentre il peso del nuovo modello è di 461g, 3 in più rispetto a iPad Air 4.

iPad Air 4 (Image credit: Apple)

iPad Air 2022 vs iPad Air 4: display

Il display di iPad Air 2022 è lo stesso visto sul precedente modello. Si tratta di un pannello LCD Liquid Retina da 10.9 pollici con una risoluzione di 2360 x 1640 e un picco di luminosità di 500 nit.

Non è presente la tecnologia ProMotion di iPad Pro quindi la frequenza di aggiornamento rimane da 60Hz. Niente di sorprendente se si osserva la linea Apple di quest'anno, dove i 120Hz sono un'esclusiva dei modelli "Pro".

Recensendo iPad Air 4 abbiamo parlato molto bene del display, definendolo: di buone dimensioni e con un livello qualitativo elevato, ottimo per ogni utilizzo".

Lo stesso vale anche per iPad Air 2022, anche se considerando i 17 mesi trascorsi dal lancio di iPad Air 4 avremmo sperato in qualche novità anche dal display.

iPad Air 2022 (Image credit: Apple)

iPad Air 2022 vs iPad Air 4: fotocamera

Anche la fotocamera da 12 MP di iPad Air 2022 è la stessa già presente su iPad Air 4.

A differenza di quest'ultimo però, il nuovo iPad Air può contare su un processore M1 più potente (di cui parleremo tra poco), che porta con sé un'elaborazione delle immagini più avanzata. Apple è molto brava in quest'ambito, quindi la mancanza di miglioramenti hardware non vuol dire che le foto scattate dal nuovo iPad non saranno migliori.

Apple ha parlato dell'aggiunta dello Smart HDR e di come sia stata possibile grazie alla presenza del chip M1, quindi ci aspettiamo miglioramenti tangibili. Tutto questo tenendo conto che di rado si da importanza alla qualità delle foto scattate dai tablet.

La differenza più importante sta nella fotocamera frontale da 12MP, che è nettamente superiore a quella da 7MP di iPad Air 4 e guadagna una prospettiva ultra-wide oltre al supporto per la funzione Center Stage.

Quest'ultimo, già presente sugli altri iPad usciti di recente, segue e zooma automaticamente per seguire i movimenti del soggetto.

iPad Air 2022 vs iPad Air 4: specifiche e prestazioni

Come abbiamo accennato, l'aggiornamento più importante di iPad Air 2022 riguarda le prestazioni. Con lo stesso chip M1 che alimenta l'ultimo iPad Pro e le attuali linee MacBook e iMac, il tablet Apple ha una potenza tale da far impallidire molti portatili.

Il chip Apple promette un aumento prestazionale del 60% rispetto al precedente A14 Bionic di iPad Air 4, oltre a raddoppiare le prestazioni della GPU. Il Neural-Engine 16-core consente a iPad Air di svolgere operazioni che fino a poco fa erano eseguibili solo da PC o portatile, muovendosi agevolmente tra app di editing fotografico come Adobe Lightroom.

Un altro vantaggio del nuovo iPad Air è che la variante con connessione cellulare dispone di connettività 5G. L'iPad Air 4 invece si limita al 4G.

Infine iPad Air 2022 ha una porta USB-C molto più veloce rispetto a quella di iPad Air 4 (del doppio secondo Apple).

Entrambi gli iPad hanno il supporto per la Apple Pencil di seconda generazione.

iPad Air 2022 (Image credit: Apple)

iPad Air 2022 vs iPad Air 4: atteria

Il nuovo iPad Air ha una batteria da 28,93 Wh, che equivalgono a 7606 mAh, identica a quella di iPad Air 4.

Niente di cui lamentarsi, dato che iPad Air 4 ha un'autonomia di circa 10 ore per carica che durante la nostra recensione abbiamo definito "molto buona" e "più che sufficiente per gran parte degli utenti".

Speriamo in qualche guadagno dovuto al processore M1, ma non ci aspettiamo un aumento drastico.

iPad Air 2022 supporta la ricarica via cavo fino a 20W, poco di più rispetto ai 18W di iPad Air 4.

Quale scegliere?

iPad Air 2022 presenta diversi aggiornamenti importanti rispetto a iPad Air 4, ma anche tanti punti in comune.

La presenza del chip M1 garantisce prestazioni eccellenti considerata la fascia di prezzo. Stiamo parlando di prestazioni simili a quelle di un portatile di fascia alta su un tablet da 699 euro, niente male davvero.

Batteria e display sono gli stessi e la fotocamera ha il medesimo sensore.

Se consideriamo che iPad Air 4 è stato un bel passo in avanti in termini di design non potevamo aspettarci un design completamente rinnovato per iPad Air 2022, che del resto sembra identico al modello precedente.

Di certo avremmo preferito un display aggiornato, ma del resto la sua presenza avrebbe reso iPad Air 2022 troppo simile alle versioni Pro.

Se avete un iPad Air 4 e vi trovate bene, potete tranquillamente tenervelo stretto e aspettare la prossima generazione. Se invece siete in cerca di un nuovo tablet che offra prestazioni simili a un portatile e abbia il design distintivo dell'azienda di Cupertino, iPad Air 2022 è sicuramente un'ottima opzione.