Sono trapelati i primi render del nuovo iPad Air da 12.9 pollici che uscirà nel 2024

L'iPad Air di sesta generazione uscirà quasi certamente entro la fine dell'anno e i render trapelati di recente sembrano confermare tale ipotesi.

Le immagini provengono da 91mobiles (fonte: 9to5Mac) e consistono in alcuni render CAD dell'iPad Air 6. Le immagini provengono da "fonti industriali", quindi non c'è alcuna garanzia che si tratti effettivamente del design finale.

L'aggiornamento più importante consiste nell'aumento delle dimensioni del display che passa dai 10,9 pollici dell'iPad Air 2022 di quinta generazione ai 12,9 pollici attuali, anche se alcune fonti sostengono che Apple renderà disponibili entrambi i formati.

Gli aggiornamenti dovrebbero riguardare anche la fotocamera sul retro. L'attuale iPad Air ha una semplice protuberanza intorno a un singolo obiettivo, mentre nei render si nota un rilievo che circonda sia l'obiettivo che il flash.

Aggiornamenti in vista

Torna il pulsante Touch ID che come nelle precedenti versioni di Apple iPad Air è posto sul bordo del dispositivo, come la porta USB-C e i pulsanti per l'accensione e il volume chiaramente visibili nei rendering CAD trapelati.

Mentre 91mobiles fa riferimento al fatto che il tablet sarà alimentato dal chip M2 di Apple, altre fonti hanno suggerito che sarà equipaggiato con il più recente M3.

Con il nuovo formato da 12,9 pollici, le differenze tra l'iPad Air e i più costosi iPad Pro, attualmente disponibili nelle versioni da 11 e 12,9 pollici, si ridurrnno sensibilmente. Detto questo, anche per questi tablet è previsto un aggiornamento nel corso dell'anno.

Il 2023 è stato un anno particolare per i tablet Apple essendo il primo dal lancio dell'iPad originale in cui non sono usciti nuovi tablet Apple. Come abbiamo scritto in precedenza, è probabile che le cose cambino nel 2024, con aggiornamenti previsti su tutta la gamma iPad.