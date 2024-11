Microsoft lancia Copilot Vision: l'AI che ti assiste in tempo reale sta per arrivare

L'assistente AI Copilot di Microsoft inizierà a "vedere" ciò che guardate online, secondo un teaser pubblicato su X. Un mese fa, il gigante tecnologico aveva introdotto una funzionalità chiamata **Copilot Vision**, disponibile inizialmente solo per un gruppo selezionato di utenti nell'ambito dell'hub di sperimentazione Copilot Labs. Ora, questa capacità dell'intelligenza artificiale di "guardare" tutto ciò che appare sullo schermo sarà un'opzione accessibile a tutti.

Dopo aver raccolto feedback per circa un mese, Copilot Vision sembra essere pronto per il lancio ufficiale, con integrazione anche nel browser Microsoft Edge. Una volta disponibile, sarà sufficiente cliccare sull'icona a forma di schermo nel browser per attivare lo strumento. Copilot Vision è fondamentalmente un'intelligenza artificiale che osserva ciò che vedete sullo schermo, dai siti web ai documenti, e può persino leggere il testo, sia esso scritto a mano o digitato.

L'intelligenza artificiale non solo osserva ciò che appare, ma è anche in grado di rispondere a domande e suggerire azioni da intraprendere successivamente. Ad esempio, invece di dover cercare informazioni su un viaggio, Copilot Vision potrà offrire dettagli, raccomandazioni e rispondere alle vostre domande senza che sia necessario avviare una nuova ricerca. Se trovate una ricetta online e desiderate modificarla, Copilot Vision potrebbe suggerirvi delle alternative o darvi consigli utili in cucina, il tutto senza dover lasciare la pagina o interagire con un chatbot.

Visione e immagini

Questo approccio distingue Copilot Vision dai tradizionali chatbot, poiché non richiede che l'utente spieghi cosa sta cercando o perché ha bisogno di assistenza. L'intelligenza artificiale è in grado di "vedere" ciò che l'utente sta guardando, rendendo la sua interazione più naturale e contestuale. Questo fa parte della strategia di Microsoft per rendere Copilot un assistente utile al quale le persone possano rivolgersi ogni volta che necessitano di consigli o aiuto.

Per quanto riguarda la privacy, Microsoft ha rassicurato gli utenti dichiarando che i dati relativi a Copilot Vision non verranno trasferiti tra le sessioni. Inoltre, la compagnia non salva né utilizza i dati di navigazione al termine di ogni sessione. All'inizio, Copilot Vision non sarà disponibile su tutti i siti web, ma si concentrerà solo su quelli che soddisfano i criteri di sicurezza di Microsoft. Con ChatGPT e Claude che stanno espandendo la loro presenza nel campo degli assistenti AI per desktop, questa funzione potrebbe rappresentare un elemento cruciale per Microsoft nel competere in un mercato sempre più affollato.