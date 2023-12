I nuovi iPad e MacBook Air con M3 arrivano in primavera

Secondo le ultime indiscrezioni, Apple starebbe lavorando a nuovi modelli di iPad e MacBook Air dotati del chip Apple M3 per il lancio nella primavera del prossimo anno.

Secondo Mark Gurman il lancio avverrà per rivitalizzare le vendite di iPad, recentemente crollate. Secondo quanto riferito, sarà lanciato un nuovo iPad Air con display da 12,9 pollici, insieme a modelli rinnovati di Magic Keyboard e a una nuova Apple Pencil.

L'elemento più interessante degli iPad Pro di prossima generazione è che si prevede che avranno display OLED, con i modelli da 12,9 pollici che vedranno un piccolo aumento delle dimensioni dello schermo fino a 13 pollici.

Questo potrebbe essere uno dei più grandi aggiornamenti degli iPad Pro da qualche tempo a questa parte. Sebbene il display mini-LED dell'iPad Pro da 12,9 pollici non sia affatto male, il passaggio all'OLED potrebbe portare a un contrasto e a colori migliori, probabilmente ottimi per gli editor di foto e gli artisti professionisti.

Per quanto riguarda le nuove tastiere Magic Keyboard, Gurman ha notato che si prevede che avranno un telaio più robusto in alluminio e che renderanno l'iPad Pro più simile a un computer portatile. Purtroppo, Gurman non ha fornito dettagli su cosa aspettarsi da una nuova Apple Pencil.

Gli iPad come MacBook

(Image credit: Future)

Se queste indiscrezioni dovessero concretizzarsi, l'aumento di potenza unito a quelle che potrebbero essere delle Magic Keyboard migliorate con alcuni accorgimenti per rendere l'accessorio più flessibile e facile da usare potrebbero dare vita a iPad che davvero in grado di sostituire il computer portatile per tutte le attività. Se Apple è riuscita a far girare giochi per console sull'iPhone 15 Pro, saremmo curiosi di vedere cosa potrebbe fare per i giochi su iPad con accesso alla potenza M3.

Anche se parlare genericamente di "primavera" potrebbe sembrare vago, Gurman fa notare che gli iPad e i loro accessori usciranno probabilmente a marzo insieme ai nuovi MacBook Air.