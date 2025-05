Lego porta la Formula 1 a Miami con 10 bolidi a grandezza naturale

Un nuovo tipo di veicolo elettrico ha fatto il suo debutto al Gran Premio di Miami, poco prima della gara di Formula 1: 10 monoposto completamente funzionanti costruite quasi interamente con mattoncini Lego.

Realizzate in versione quasi 1:1 rispetto alle vere auto di F1, queste riproduzioni – una per ciascuna delle 10 scuderie – sono state assemblate utilizzando circa 400.000 mattoncini Lego ciascuna. Ogni veicolo è alimentato da un motore elettrico da 8kW, che consente di raggiungere una velocità massima di circa 20 km/h (circa 12 mph).

Real tires, Lego everthing else (Image credit: Lego)

Gli unici componenti non realizzati in Lego sono il motore, i cerchi e gli pneumatici (forniti dalle rispettive scuderie di F1 e da Pirelli per garantire l’autenticità), il volante (decorato con mattoncini Lego) e il telaio in acciaio che collega tutti questi elementi.

I mattoncini e il telaio sono tenuti insieme con colla e bulloni. Per il resto, i designer e gli ingegneri che hanno realizzato questi modelli hanno dichiarato di aver voluto creare qualcosa che, in teoria, un bambino potrebbe costruire a casa se avesse abbastanza mattoncini Lego – oppure una versione più piccola usando meno pezzi e motori Lego Technic per realizzare un’auto radiocomandata in scala più gestibile.

Costruito per guidare

(Image credit: Lego)

Il team che ha realizzato i modelli F1 in Lego ha spiegato che ogni auto è basata sul rispettivo set Lego Speed Champions, ampliato dalla scala minifigure a quella umana. Le uniche modifiche al design originale hanno riguardato l’aggiunta di spazio per due passeggeri invece di uno e la sostituzione degli adesivi con dettagli costruiti interamente in mattoncini (come i loghi e i marchi decorativi di ciascun veicolo).

Una volta definito l’aspetto esterno in Lego, gli ingegneri hanno dovuto progettare l’inserimento del telaio in acciaio e del motore per permettere il movimento. “Essendo Lego, partiamo sempre dal design con i mattoncini,” hanno spiegato. “Quindi abbiamo realizzato prima il modello Lego, poi abbiamo costruito un telaio e un motore che potessero adattarsi all’interno della struttura.”

L’unica grande sfida di questo approccio “prima i mattoncini” è stata trovare un modo per far sterzare le ruote anteriori, considerando lo spazio ridotto a disposizione per i movimenti del telaio in acciaio. È stato necessario adottare una soluzione inedita rispetto ai precedenti modelli Lego motorizzati, ma una volta risolto quel problema, le auto erano pronte per la pista.

(Image credit: Lego)

Il progetto è stato un vero e proprio lavoro di squadra e passione. Il team di 26 designer ha dedicato oltre 22.000 ore di lavoro complessive alla costruzione delle auto, realizzate nello stabilimento Lego di Kladno, in Repubblica Ceca. È stata la prima volta che il team ha lavorato su così tanti modelli contemporaneamente in tempi così stretti. “Avevamo circa otto mesi per costruire tutte e 10 le auto, lo stesso tempo che di solito impieghiamo per una sola.”

Dopo aver assemblato circa 4 milioni di mattoncini - che rappresentano circa due terzi del peso totale di 1.500 kg di ogni veicolo - il team ha dichiarato che vedere tutte e 10 le auto insieme per la prima volta a Miami è stato “assolutamente ripagante”.