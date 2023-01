Samsung Galaxy S23 vs Galaxy S23 Plus vs Galaxy S23 Ultra: confronto

Nota dell'autore Aggiorneremo il nostro confronto non appena Samsung ufficializzerà le specifiche dei suoi Galaxy S23

Il nostro confronto preliminare tra Samsung Galaxy S23 e Galaxy S23 Plus e Galaxy S23 Ultra si basa sulle specifiche trapelate finora, poiché i top di gamma Samsung non sono ancora usciti e non abbiamo ancora avuto modo di provarli.

Indiscrezioni o meno, siamo abbastanza certi di molte delle specifiche trapelate sui Galaxy S23, anche perché il lancio è fissato per l'evento Samsung Galaxy Unpacked che andrà in scena mercoledì 1 febbraio.

Com'era prevedibile, nel periodo antecedente alla presentazione sono emersi una serie di leak che hanno svelato quasi tutto quello che c'era da sapere sulla serie S23, dal probabile prezzo alle specifiche, fino ai dettagli sul design.

Alla luce di quanto sappiamo finora, come si posizionano questi tre telefoni l'uno rispetto all'altro? E quale merita maggiore attenzione? Continuate a leggere per scoprire tutti gli ultimi dettagli.

Samsung Galaxy S23 vs S23 Plus vs S23 Ultra: specifiche trapelate

Swipe to scroll horizontally S23 S23 Plus S23 Ultra Prezzo da $799 da $999 da $1,249 Display 6.1 pollici AMOLED (2,340 x 1,080) 6.6 pollici AMOLED (2,340 x 1,080) 6.8 pollici AMOLED (3,088 × 1,440) CPU Snapdragon 8 Gen 2 Snapdragon 8 Gen 2 Snapdragon 8 Gen 2 RAM 8GB 8GB 8GB, 12GB Archiviazione 128GB, 256GB 128GB, 256GB 256GB, 512GB, 1TB Fotocamera 50MP principale, 12MP ultrawide, 10MP teleobiettivo (3x zoom) 50MP principale, 12MP ultrawide, 10MP teleobiettivo (3x zoom) 200MP principale, 12MP ultrawide, 10MP teleobiettivo(3x zoom), 10MP supertele (10x zoom) Selfie cameras 12MP 12MP 12MP Batteria 3,900 mAh 4,700 mAh 5,000 mAh Ricarica cablata 25W cablata 45W cablata 45W Dimensioni 146.3 x 70.9 x 7.6mm 157.8 x 76.2 x 7.6mm 163.4 x 78.1 x 8.9mm

Samsung Galaxy S23 vs S23 Plus vs S23 Ultra: prezzo e disponibilità

Il miglior indizio che abbiamo avuto sui probabili prezzi della gamma Samsung Galaxy S23 proviene da NotebookCheck, che ha pubblicato le cifre associate ai tre modelli in tutte le varianti disponibili.

I prezzi sono stati diffusi dal leaker @RGCloudS (Si apre in una nuova scheda) e vanno da $799 per la variante base di Galaxy S23 a $1,499 per la variante da 1TB di Galaxy S23 Ultra.

Queste cifre possono servire come riferimento, ma non ci aspettiamo una conversione 1:1, quindi per conoscere il prezzo in euro dovremo comunque attendere le cifre ufficiali che emergeranno nella giornata di domani.

Samsung Galaxy S23: prezzi trapelati

Galaxy S23 8GB / 128GB: $799

Galaxy S23 8GB / 256GB: $849

Samsung Galaxy S23 Plus: prezzi trapelati

Galaxy S23 Plus 8GB / 128GB: $999

Galaxy S23 Plus 8GB / 256GB: $1,049

Samsung Galaxy S23 Ultra: prezzi trapelati

Galaxy S23 Ultra: 8GB / 256GB: $1,249

Galaxy S23 Ultra: 12GB / 512GB: $1,349

Galaxy S23 Ultra 12GB / 1TB: $1,499

Se le previsioni fossero esatte, i modelli S23 e S23 Plus avrebbero lo stesso prezzo di Galaxy S22 e Galaxy S22 Plus dello scorso anno, mentre la linea Ultra presenterebbe delle variazioni.

Ad esempio, il più economico S23 Ultra costerebbe 50 dollari in più rispetto all'equivalente Galaxy S22 Ultra ma a fronte di uno spazio di archiviazione maggiore. La versione top di gamma da 1 TB, invece, dovrebbe costare 100 dollari in meno.

Per ora si tratta solo di indiscrezioni e alcuni report hanno suggerito che il Galaxy S23 potrebbe subire un aumento di prezzo su tutta la linea; speriamo che non sia vero.

Per quanto riguarda la data di uscita, l'evento Samsung Unpacked 2023 si terrà il 1° febbraio e siamo convinti che vedremo tutti e tre i Galaxy durante la presentazione. Se così fosse, come da copione, le spedizioni inizierebbero venerdì 17 febbraio.

Samsung Galaxy S23 vs S23 Plus vs S23 Ultra: design

Image 1 of 2 Unofficial renders of the Galaxy S23 models (Image credit: Samsung / SnoopyTech) Renders of the Galaxy S23 Ultra range (Image credit: Samsung / SnoopyTech)

I design dei tre i modelli di Galaxy S23 sono trapelati nelle scorse settimane, quindi non resta molto da scoprire. Dalle immagini sembrano esserci poche differenze rispetto ai modelli dello scorso anno.

I più recenti leak su Galaxy S23 mostrano lo smartphone da tutte le angolazioni e suggeriscono che i tre modelli saranno in realtà ancora più simili tra loro rispetto al trio dello scorso anno.

Questo perché si dice che l'S23 e l'S23 Plus avranno lo stesso modulo fotografico integrato dell'S23 Ultra, invece di avere una protuberanza "contour cut" in rilievo come gli equivalenti S22 e S21. È un look che ci è piaciuto molto sull'S22 Ultra, quindi incrociamo le dita e speriamo di trovarlo anche sugli altri due membri della famiglia S23.

Supponendo che questo report sia corretto, la differenza principale tra i tre modelli è che l'S23 Ultra sembra avere un vetro curvo sulla parte anteriore piuttosto che il tipico schermo piatto sfoggiato dall'S23 e dall'S23 Plus.

E i colori? Diverse fonti hanno parlato di Cotton Flower (o beige), Misty Lilac (lilla), Botanic Green e Phantom Black, anche se alcuni suggeriscono che ci saranno anche altre colorazioni, tra cui il classico bianco.

Samsung Galaxy S23 vs S23 Plus vs S23 Ultra: display

(Image credit: @OnLeaks / Digit.in)

Come prevedibile, la dimensione dei tre modelli della gamma Galaxy S23 differiranno tra loro in linea con i prezzi. Galaxy S23 avrà un display da 6,1 pollici con una risoluzione di 2.340 x 1.080, mentre il modello S23 Plus sarà di 6,6 pollici con la stessa risoluzione. L'S23 Ultra, invece, dovrebbe avere un display da 6,8 pollici con 3088 x 1440 pixel, lo stesso dello scorso anno.



Secondo quanto riferito, saranno tutti schermi AMOLED con frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Tuttavia, S23 Ultra sarà (quasi certamente) in grado di scendere a 1Hz come il modello dell'anno scorso, il che gli conferisce un vantaggio rispetto agli altri due. Detto questo, si vocifera che quest'anno Galaxy S23 e S23 Plus avranno una frequenza di aggiornamento variabile che può scendere fino a 24Hz, invece dei 48Hz dell'S22 / S22 Plus (potenzialmente migliorando la durata della batteria). Galaxy S23 Ultra potrebbe avere anche un vantaggio in termini di luminosità, con i rumor che indicano un valore di picco pari a 2.150 nit.



Infine, speriamo che il nuovo Gorilla Glass Victus 2 sia presente su tutti e tre i telefoni, anche se, ancora una volta, è possibile che questo aggiornamento sia riservato al più costoso Ultra.

Samsung Galaxy S23 vs S23 Plus vs S23 Ultra: fotocamera

(Image credit: WinFuture / @rquandt)

Le fotocamere sono sempre state uno dei principali elementi di differenziazione tra i modelli base, Plus e Ultra della gamma Galaxy S di Samsung e anche i modelli di quest'anno dovrebbero riproporre uno schema simile. In effetti, il divario potrebbe essere ancora più ampio rispetto allo scorso anno.

Le immagini trapelate raccontano parte della storia: come per la gamma S22, l'Ultra avrà quasi certamente un teleobiettivo aggiuntivo sul retro, per una combinazione di 10MP con zoom 3x e 10MP con zoom 10x. L'S23 e l'S23 Plus, invece, dovrebbero essere equipaggiati con un teleobiettivo da 10MP / 3x zoom.

Tutti e tre i modelli disporranno dello stesso sensore ultrawide da 12MP dell'S23, ma se le indiscrezioni venissero confermate, Galaxy S23 Ultra avrà un vantaggio netto in termini di obiettivo principale. Mentre per le varianti meno costose si parla di un obiettivo principale da 50MP, sembra che l'S23 Ultra sarà il primo smartphone a utilizzare il nuovo sensore da 200MP di Samsung.

Per quanto riguarda la selfie camera sono attesi miglioramenti sia su Galaxy S23 che su S23 Plus con il passaggi da 10MP a 12MP. Si vocifera anche che Galaxy S23 Ultra subirà un downgrade della risoluzione del sensore selfie da 40MP a 12MP, il che significa che condividerà la stessa fotocamera frontale dei modelli più economici.

Naturalmente l'hardware è solo una parte della storia, e si prevedono un paio di altri miglioramenti per l'ultra rispetto a Galaxy S23 e S23 Plus, tra cui la possibilità di effettuare riprese hyperlapse del cielo. Il top di gamma potrebbe anche avere un sistema di stabilizzazione migliorato, soprattutto per i video. Sempre stando ai leak, tutti e tre i modelli dovrebbero essere in grado di salvare foto RAW a 50MP, anziché agli attuali 12MP.

Samsung Galaxy S23 vs S23 Plus vs S23 Ultra: prestazioni

(Image credit: Qualcomm)

Poiché tutti e tre i modelli dovrebbero essere dotati dell'ultimo chipset top di gamma Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm, non prevediamo grandi differenze di prestazioni tra S23, S23 Plus e S23 Ultra. In teoria quest'anno non ci saranno nemmeno differenze tra gli smartphone distribuiti nelle varie regioni geografiche e dovremmo trovare il chip Snapdragon su tutti i Galaxy S23, anche in Italia.

Si tratterebbe di una novità importante rispetto agli anni precedenti; tradizionalmente, Samsung ha utilizzato il proprio chipset Exynos al di fuori degli Stati Uniti creando un certo disappunto tra gli utenti del brand.

Sarebbe una buona notizia se fosse vera, perché i punteggi di benchmark trapelati per il Galaxy S23 mostrano che i nuovi telefoni colmano il divario di prestazioni rispetto alle controparti Apple. In effetti, un'altra indiscrezione suggerisce che la gamma Galaxy S23 otterrà un notevole incremento di prestazioni, con un aumento del 36% della velocità del processore, del 48% delle prestazioni grafiche e del 60% dell'elaborazione neurale per tutti e tre le varianti rispetto ai modelli S22.

Quali saranno le differenze? In base alle indiscrezioni trapelate finora, Galaxy S23 e S23 Plus saranno dotati di 8 GB di RAM, mentre l'Ultra avrà 8 o 12 GB. Ci sono differenze anche per quanto riguarda lo spazio di archiviazione: secondo le voci più accreditate, i modelli base e Plus saranno disponibili nelle varianti da 128 GB o 256 GB, mentre l'Ultra si potrà acquistare nei formati da 256 GB, 512 GB o 1 TB, anche se quest'ultimo potrebbe essere disponibile solo sullo store Samsung.



Un'altra indiscrezione suggerisce che Galaxy S23 Ultra avrà altoparlanti e microfono migliori rispetto al suo predecessore, e anche rispetto agli altri due modelli.

Samsung Galaxy S23 vs S23 Plus vs S23 Ultra: batteria

Non ci sono grosse sorprese sul fronte della batteria: Galaxy S22 dovrebbe essere equipaggiato con un'unità da 3900 mAh, mentre il Plus avrebbe una batteria più grande da 4700 mAh, poco più piccola di quella da 5000 mAh di S23 Ultra e in linea con le rispettive dimensioni dello schermo dei telefoni.

Vale la pena notare che se queste cifre venissero confermate, Galaxy S23 e Galaxy S23 Plus avrebbero delle batterie leggermente più capienti rispetto a quelle dei modelli precedenti, mentre il Galaxy S23 Ultra rimarrebbe con la stessa capacità della batteria dello scorso anno.

I 200 mAh in più sarebbero ben accetti visto che l'anno scorso Galaxy S22 e Galaxy S22 Plus ci hanno un po' deluso; inoltre, il chip Snapdragon 8 Gen 2 dovrebbe essere sensibilmente più efficiente dal punto di vista energetico rispetto ai chipset dell'anno scorso migliorando ulteriormente l'autonomia dei due modelli. Naturalmente non ci dispiacerebbe avere un extra anche per l'Ultra, ma durante i nostri test con S22 Ultra siamo riusciti ad usarlo intensamente per 18 ore, quindi con il nuovo chip ci aspettiamo comunque qualcosa in più.

In termini di ricarica, l'S23 di base sembra destinato a rimanere nuovamente indietro con una ricarica cablata da 25W, quasi la metà rispetto ai 45W degli altri due, come l'anno scorso. Tutti e tre i modelli dovrebbero essere dotati di ricarica wireless a 15W.

Samsung Galaxy S23 vs S23 Plus vs S23 Ultra: funzioni

(Image credit: Future)

Galaxy S23 Ultra sarà l'unico modello della gamma equipaggiato con la S Pen di Samsung. La stilo, del resto, è parte integrande dell'identità di Galaxy Ultra e lo pone come erede naturale di Galaxy Note.

A parte questo, non dovrebbero esserci molte altre differenze tra questi tre telefoni. Tutti i Galaxy S23 dovrebbero essere dotati di Android 13 e dell'interfaccia One UI 5 di Samsung, mentre una presunta partnership con Iridium Communications suggerisce che la gamma S23 sarà in grado di utilizzare i satelliti a bassa orbita per inviare messaggi di testo e immagini a bassa risoluzione. È possibile che questa funzione sia riservata all'Ultra, ma riteniamo più probabile che sia disponibile su tutti e tre i modelli.

Samsung Galaxy S23 vs S23 Plus vs S23 Ultra: prospettive

The Galaxy S23, seen here in leaked marketing images, looks the pick of the range (Image credit: Evan Blass)

La gamma Samsung Galaxy S23 sembra in linea con la proposta dello scorso anno, con il modello Ultra che si candida a pieno titolo come uno dei migliori top di gamma del 2023, oltre che come competitor diretto dell'eccellente Apple iPhone 14 Pro Max.

Stando alle indiscrezioni, le differenze tra l'S23 standard e l'S23 Plus non sembrano essere enormi. Quest'ultimo sembra destinato ad avere uno schermo più grande e una batteria più grande, ma per il resto è molto simile al modello entry: stesso processore, stesse opzioni di RAM e memoria, stesse fotocamere, stesso design. Certo, la variante Plus dovrebbe poter contare su una ricarica da 45W rispetto a quella da 25W del modello base, come per i modelli S22, ma avrà anche un prezzo più alto.



L'S23 Ultra, invece, sembra essere di nuovo in una classe a sé stante. Le sue capacità fotografiche potrebbero essere ancora più impressionanti rispetto a quelle di S22 Ultra grazie all'implementazione di un sensore principale da 200 MP rispetto all'unità da 50 MP degli altri due telefoni; inoltre il top di gamma dovrebbe conservare i suoi vantaggi in termini di dimensioni della batteria, dimensioni dello schermo, tecnologia del display e, naturalmente, S Pen.

Sapremo darvi ulteriori conferme dopo l'evento Samsung Unpacked di domani, 1 febbraio.