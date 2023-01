Samsung Galaxy S23 Ultra vs Google Pixel 7 Pro

La gamma Samsung Galaxy S23 è a un passo dalla presentazione e le nostre menti stanno già vorticando sul potenziale del prossimo top di gamma dell'azienda coreana, Samsung Galaxy S23 Ultra, e su come potrebbe posizionarsi rispetto ad altri modelli Android di fascia alta.

Anche se condivide diverse specifiche con il predecessore Galaxy S22 Ultra, S23 Ultra ha tutte le carte in regola per conquistare la vetta della nostra classifica dei migliori smartphone Android. Tuttavia, nonostante sia meno recente, Google Pixel 7 Pro è un valido contendente e potrebbe ancora dire la sua rispetto al nuovo Samsung.

Anche se il telefono deve ancora uscire, quindi non abbiamo avuto modo di testarlo direttamente, sappiamo già molto sulla serie Galaxy S23, e sull'S23 Ultra in particolare, quindi abbiamo deciso di sviluppare un confronto preliminare con l'ottimo Google Pixel 7 Pro che aggiorneremo dopo l'uscita del top di gamma Samsung.

Samsung Galaxy S23 Ultra vs Pixel 7 Pro: prezzo e disponibilità

Le prime ipotesi sul prezzo di Galaxy S23 Ultra seguivano lo schema stabilito dal predecessore Galaxy S22 Ultra; in seguito, diversi rumor hanno indicato un possibile aumento dei prezzi, anche se marginale, per il 2023.

Galaxy S23 Ultra dovrebbe arrivare sul mercato a 1.249 dollari (più o meno 1150€), circa 50 dollari in più rispetto al prezzo di partenza dell'S22 Ultra. Secondo le ipotesi, Samsung potrebbe anche aumentare lo spazio di archiviazione di base che passerebbe da 128 GB a 256 GB.

L'arrivo di Galaxy S23 Ultra è previsto per il primo febbraio, insieme al resto della serie S23 (Galaxy S23 e Galaxy S23 Plus), in occasione del Galaxy Unpacked 2023. I nuovi top di gamma Samsung dovrebbero arrivare nei negozi una o due settimane dopo la presentazione.

Anche se Samsung dovesse mantenere fisso il suo listino prezzi escludiamo la possibilità che il prezzo possa scendere fino alla cifra richiesta da Google per il suo Pixel 7 Pro, arrivato a ottobre 2022 a un prezzo di 899€ nella variante da 128GB e 999€ nel taglio da 256GB.

Se dovessimo considerare il fatto prezzo a parità di spazio di archiviazione, il top di gamma Google risulterebbe il più conveniente tra i due smartphone.

(Image credit: Peter Hoffmann)

Samsung Galaxy S23 Ultra vs Pixel 7 Pro: design

Le immagini dell'S23 Ultra trapelate finora suggeriscono che avrà un aspetto molto simile a S22 Ultra.

L'S23 Ultra dovrebbe dovrebbe avere uno slot dedicato alla S Pen per consentire di prendere appunti e disegnare in mobilità, mentre si ipotizza la presenza di una certificazione di resistenza all'acqua superiore rispetto ai modelli passati, oltre al presunto utilizzo di uno strato di Gorilla Glass Victus 2 per garantire una maggiore resistenza generale.

Per quanto riguarda le presunte colorazioni della serie Galaxy S23 si parla di un aspetto molto sobrio, caratterizzato da tinte tenui che dovrebbero includere le tonalità Cotton Flower (crema), Misty Lilac (rosa), Botanic Green e Phantom Black. Potrebbero essere disponibili anche altre tonalità esclusive sul web store di Samsung.

Anche Pixel 7 Pro presenta una colorazione più sobria rispetto ai suoi predecessori e l'unica tinta appariscente è la colorazione Hazel (verde/grigio tenue con cornice dorata lucida), mentre Snow (bianco con cornice argentata lucida) e Obsidian (nero con cornice grigio canna di fucile lucida) rappresentano le opzioni più classiche.

La linea Pixel ha un'estetica distinta dal resto degli smartphone Android, caratterizzata dalla "barra della fotocamera" sul retro che sporge dalla parte posteriore per tutta la larghezza del telefono. Si tratta di un dettaglio di design che, rispetto al presunto S22 Ultra (simile al suo presunto successore), può piacere o meno.

Analogamente all'hardware previsto per l'S23 Ultra, il 7 Pro è resistente all'acqua e dispone della certificazione IP68, supporta la ricarica wireless e vanta un vetro Gorilla Glass Victus (nota: non Victus 2).

(Image credit: Evan Blass)

Samsung Galaxy S23 Ultra vs Pixel 7 Pro: display

Il Samsung Galaxy S22 Ultra ha uno dei display più belli tra gli smartphone attualmente in commercio e si dice che l'S23 Ultra offrirà un'esperienza visiva molto simile, anche se circolano voci controverse rispetto a un picco di luminosità più elevato (2.200 nits, rispetto agli attuali 1.750 nits).

Se tali rumor si rivelassero veritieri, Galaxy S23 Ultra potrebbe avere un pannello AMOLED da 6,8 pollici 1440 x 3088 con la stessa frequenza di aggiornamento dinamica variabile da 1Hz a 120Hz e persino lo stesso sensore di impronte digitali sotto il display del modello attuale.

Il Pixel 7 Pro ha uno schermo LTPO OLED 120Hz da 6,7 pollici di dimensioni simili, con una risoluzione di 1440 x 3120 e una luminosità di picco di 1.500 nit. Sebbene la frequenza di aggiornamento sia dinamica, nei nostri test il range si è dimostrato meno dinamico rimanendo sempre tra i 60 a 120 Hz, il che non garantisce lo stesso risparmio energetico di un pannello completamente variabile.

Anch'esso è dotato di un sensore di impronte digitali all'interno del display, ma nel caso del Pixel si tratti di un sensore ottico, mentre di norma Samsung utilizza sensori a ultrasuoni nei suoi telefoni di fascia alta.

(Image credit: Daniel Hessel)

Samsung Galaxy S23 Ultra vs Pixel 7 Pro: fotocamera

I Galaxy S Ultra hanno sempre ottenuto un buon posizionamento nella nostra classifica dei migliori smartphone per la fotografia grazie alla loro combinazione di grande qualità d'immagine, ampie funzionalità e incredibile versatilità. Tutto ciò è reso possibile dalla configurazione a quattro sensori che si trova sui modelli Ultra e include due teleobiettivi ottici con diversi ingrandimenti (3x e 10x).

La stessa configurazione dovrebbe essere presente anche sull'S23 Ultra, ma con un notevole aggiornamento: un nuovo sensore primario da 200MP (rispetto ai 108Mp della versione precedente). Sebbene il sensore secondario ultrawide da 12MP, il teleobiettivo 3x da 10MP e il teleobiettivo con periscopio da 10MP dovrebbero essere gli stessi di S22, grazie al nuovo sensore principale S23 Ultra dovrebbe offrire scatti migliori in condizioni di scarsa illuminazione, oltre a immagini più dettagliate, una migliore messa a fuoco e una migliore stabilizzazione.

Dal punto di vista delle funzionalità, l'S23 Ultra sarà anche l'unico membro della serie Galaxy S23 ad ottenere nuove funzioni dedicate per la fotocamera, come la possibilità di realizzare video hyperlapse del cielo.

Le fotocamere degli ultimi Pixel sono leggendarie: la fotografia computazionale è il segreto degli smartphone della grande G. Il 7 Pro è il secondo dispositivo a sfoggiare un sensore primario da 50MP, il che significa che Google ha avuto un anno intero per spremere al massimo il sensore incontrato per la prima volta sui Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro.

L'ampia barra della fotocamera sul retro del telefono ospita anche un sensore ultrawide da 12MP (con funzionalità macro secondaria) e un sensore periscopico da 48MP, che raggiunge uno zoom ottico 5x e supporta uno zoom digitale fino a 30x (proprio come quello dell'S22 Ultra e presumibilmente dell'S23 Ultra).

Il prossimo flagship di Samsung potrebbe avere un vantaggio in termini di funzionalità video, mentre il Pixel 7 Pro ha dimostrato di essere in grado di scattare foto fantastiche e naturali con tutti i sensori a sua disposizione divenendo in poco tempo uno degli smartphone più ricercati dai fotografi.

(Image credit: @OnLeaks / SmartPrix)

Samsung Galaxy S23 Ultra vs Pixel 7 Pro: specifiche e prestazioni

Il numero fortunato di Samsung Galaxy S23 Ultra sembra essere il "2". Il prossimo top di gamma Samsung sarà uno dei primi telefoni a sfoggiare il Gorilla Glass Victus 2 e ad avere un sensore principale da 200 MP, oltre ad equipaggiare con l'ottimo processore Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm.

Samsung è solita proporre versioni diverse dei suoi Galaxy S in base alla regione di riferimento: alcuni cono equipaggiati con processori Qualcomm, altri con SoC Exynos equivalenti (ma inferiori). Quest'anno, secondo quanto riferito, le cose stanno dovrebbero cambiare a vantaggio di tutti coloro che operano nei mercati (compresi Regno Unito ed Europa) nei quali vengono distribuite le varianti Exynos.

Sembra che Samsung abbia lavorato con Qualcomm per assicurarsi una versione esclusiva e potenziata del processore SnapDragon 8 Gen 2; ciò significa che i top di gamma coreani potrebbero avere prestazioni migliori rispetto ai modelli della concorrenza che utilizzano lo stesso chip.

Secondo i rumor l'S23 Ultra avrà una dotazione di base di 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione, mentre i modelli da 512 GB e 1 TB saranno dotati di 12 GB di RAM. La versione da 1 TB potrebbe anche essere un'esclusiva disponibile solo sul sito Samsung.

Tra le novità dovrebbe esserci anche la connettività satellitare e un comparto audio migliorato con speaker e microfoni di ultima generazione. La batteria dovrebbe essere simile a quella dell'S22 Ultra: capacità di 5.000 mAh, con supporto per la ricarica rapida via cavo a 45W e per la ricarica wireless a 10W o 15W.

Google Pixel 7 Pro utilizza il chip Tensor G2 di Google che nei nostri test si è dimostrato validissimo, anche se non impressiona nelle applicazioni convenzionali di benchmarking.

Il G2 è progettato per eccellere nei compiti basati sull'intelligenza artificiale e sull'apprendimento automatico, il che lo rende ideale per le foto e per l'elaborazione del linguaggio naturale con ricerca e controllo vocale.

Nel complesso l'S23 ultra dovrebbe garantire prestazioni leggermente superiori, ma per notare le differenze sarà necessario usare app particolarmente esigenti in termini di potenza di calcolo. Nella gran parte dei casi d'uso i due smartphone garantiscono un elevata potenza che basta e avanza per le attività quotidiane.

(Image credit: Future / Philip Berne)

Samsung Galaxy S23 Ultra vs Pixel 7 Pro: software

Naturalmente, il supporto software gioca un ruolo fondamentale nella longevità di un telefono. Pixel 7 Pro dispone dell'ultimo Android 13, lo stesso software che si troverà a bordo di Galaxy S23 Ultra fin dal lancio. La versione proposta da Samsung, ovvero la One UI, includerà funzionalità uniche per utilizzare al meglio le funzioni esclusive della S Pen.



In teoria, S23 Ultra potrebbe avere un vantaggio sorprendente in termini di longevità degli aggiornamenti: nonostante Google sia responsabile dello sviluppo di ogni versione principale di Android, i suoi telefoni - compreso il Pixel 7 Pro - vengono forniti con tre anni di aggiornamenti del sistema operativo e cinque anni di aggiornamenti di sicurezza, mentre Samsung abbina ai suoi dispositivi principali quattro anni di aggiornamenti del sistema operativo.

Detto questo, di norma preferiamo la versione sotck sui Pixel, anche se la One UI di Samsung (fatta eccezione su alcuni modelli di fascia bassa) funziona piuttosto bene sui top di gamma dell'azienda ed è tra le migliori versioni di Android sul mercato.

(Image credit: Future / Philip Berne)

Verdetto preliminare

I leak su Galaxy S23 Ultra fanno pensare a un dispositivo dal design familiare con notevoli miglioramenti in alcune aree chiave.

Il passaggio a un sensore principale da 200 MP è un punto di forza, mentre l'uso di un chipset Snapdragon 8 Gen 2 ottimizzato e di uno schermo più resistente e luminoso sono due aggiornamenti che gradiremmo molto; senza dubbio, se i leak venissero confermati, queste novità potrebbero garantirgli un posto nella nostra classifica dei migliori telefoni Samsung in circolazione.

Per quanto riguarda il confronto con Pixel 7 Pro, S23 ultra presenta diversi vantaggi in termini di potenza e versatilità, grazie ad un sensore in più nella fotocamera posteriore e alle funzionalità della S Pen. Il Pixel rimane un'opzione validissima grazie al suo software eccellente e a un comparto fotografico ottimo sublimato dalle funzioni AI, ma soprattutto grazie a un prezzo più accessibile che per molti potrebbe risultare determinante.