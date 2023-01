Samsung Galaxy S23 vs Samsung Galaxy S22: confronto

Samsung Galaxy S23 non è ancora arrivato, ma manca poco, anzi pochissimo. L'annuncio è previsto per il 1° febbraio, in occasione dell’evento Galaxy Unpacked 2023. Nonostante nessuno abbia ancora messo mano al nuovo smartphone Samsung, i numerosi, forse eccessivi, leak che si sono susseguiti a ritmo incessante ci hanno già dato un’idea concreta di come sarà il nuovo prodotto.

Tenendo conto di ciò, abbiamo realizzato questo articolo che confronta le probabili specifiche, il design e le caratteristiche con quelle del Samsung Galaxy S22. Quindi, nulla di ciò che diciamo qui sul Samsung Galaxy S23 è ancora garantito, ma quasi.

Samsung Galaxy S23 vs Samsung Galaxy S22: prezzo e disponibilità

I leak suggeriscono che il Samsung Galaxy S23 costerà di più del Galaxy S22, con un aumento tra il 10 e il 20%. A quanto pare, ciò è dovuto principalmente all'inflazione.

Tuttavia, c'è anche la possibilità che l'S23 parta con un minimo di 256 GB di memoria, il doppio rispetto alla variante entry di S22. Non tutti sono d'accordo su questo punto, ma se ciò dovesse accadere, può darsi che il nuovo modello sia più conveniente.

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Samsung Galaxy S23 vs Samsung Galaxy S22: design e display

Samsung Galaxy S23 e Galaxy S22 potrebbero assomigliarsi per molti aspetti: parte posteriore in vetro, struttura in metallo e schermo piatto con una fotocamera a fori perforati.

Anche il display dovrebbe rimanere di 6,1 pollici, di conseguenza le dimensioni e il peso saranno probabilmente simili. Le specifiche dello schermo AMOLED da 1080 x 2340, con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, sono le stesse del Galaxy S22.

Tuttavia, alcuni aspetti del design probabilmente cambieranno. La differenza più grande potrebbe essere rappresentata dalle fotocamere, grazie al nuovo design di Galaxy S23. Il blocco metallico della fotocamera "con taglio a contorno" presente sull'S22 sembra essere stato rimosso e gli obiettivi sporgono singolarmente, similmente al Samsung Galaxy S22 Ultra.

(Image credit: Samsung / SnoopyTech)

Per quanto riguarda i colori di S23, la maggior parte dei rapporti parla di quattro tonalità: Cotton Flower (bianco), Misty Lilac (rosa), Botanic Green (verde) e Phantom Black (nero), dunque meno tonalità rispetto a Galaxy S22.

Al momento, in caso si aggiungessero altre varianti, si ritiene che esse saranno disponibili solo tramite lo store Samsung.

Samsung Galaxy S23 vs Samsung Galaxy S22: fotocamere e autonomia

Si dice che il Samsung Galaxy S23 abbia un sensore principale da 50MP, una fotocamera ultra-wide da 12MP e un teleobiettivo da 10MP con zoom ottico 3x. Se questo suona familiare è perché il Samsung Galaxy S22 ha la stessa configurazione. È possibile che vengano apportate altre modifiche ai sensori utilizzati, ma al momento non ce lo aspettiamo.

Quindi l'esperienza della fotocamera potrebbe essere simile su questi due telefoni, ma il Samsung Galaxy S23 potrebbe vantare una fotocamera selfie da 12MP, al posto di quella da 10MP dell'S22, e probabilmente resterà tra i migliori cameraphone.

Inoltre, potrebbero essere disponibili alcune nuove funzioni a livello software con una modalità Pro per la fotocamera selfie e la possibilità di salvare foto RAW con una qualità di 50MP. Tuttavia, è molto probabile anche il Samsung Galaxy S22 riceverà queste modalità tramite aggiornamento.

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

L’autonomia di S23 dovrebbe essere migliorata, visto che le indiscrezioni parlano di una batteria da 3.900 mAh, rispetto ai 3.700 mAh del Samsung Galaxy S22. Resta da vedere quanta differenza farà, ma potrebbe essere un passo in avanti, dato che la longevità dell'S22 non è poi così degna di nota.

Detto questo, la velocità di ricarica sarà probabilmente la stessa: secondo quanto trapelato, il Samsung Galaxy S23 si ricaricherà a 25W con cavo o a 15W in modalità wireless, ovvero come il Galaxy S22.

Samsung Galaxy S23 vs Samsung Galaxy S22: specifiche e funzioni

Uno dei maggiori aggiornamenti del Samsung Galaxy S23 sarà probabilmente il suo processore, in quanto quasi certamente utilizzerà il nuovissimo Snapdragon 8 Gen 2. Non solo, ma si dice che si tratti di una versione sovralimentata, in grado di fornire maggiore potenza rispetto alla versione standard.

Lo Snapdragon 8 Gen 2, in qualsiasi forma, è estremamente potente e rappresenta un salto generazionale rispetto allo Snapdragon 8 Gen 1 presente nel Samsung Galaxy S22, quindi l'S23 potrebbe essere significativamente più potente.

Questo è particolarmente vero in Italia e in alcune parti d'Europa, che hanno ricevuto una versione del Galaxy S22 con un processore Exynos 2200, da tutti considerato peggiore dello Snapdragon 8 Gen 1. Per il Galaxy S23, sembra che tutto il mondo riceverà il nuovo processore Snapdragon.

(Image credit: WinFuture / @rquandt)

Tuttavia, mentre potremmo assistere a un notevole incremento delle prestazioni su questo fronte, altri aspetti delle specifiche e delle caratteristiche potrebbero non differire più di tanto.

Ad esempio, è probabile che la RAM rimanga di 8 GB, proprio come il Samsung Galaxy S22. Lo spazio di archiviazione potrebbe essere potenziato, ma su questo punto c'è disaccordo: almeno una fonte afferma che il Samsung Galaxy S23 partirà da 256 GB, ma un'altra indica 128 GB, come l'S22.

Anche il software sarà probabilmente lo stesso, con il Samsung Galaxy S23 quasi certamente impostato su Android 13, proprio come l'S22. Potrebbe essere fornito con una versione più recente dell'interfaccia One UI di Samsung, che però arriverà sicuramente anche sull'S22. Tuttavia, il Samsung Galaxy S23 sarà probabilmente supportato con aggiornamenti software più a lungo.

Il Samsung Galaxy S23 potrebbe anche ricevere un potenziamento della connettività, con l'eventuale aggiunta delle comunicazioni satellitari di emergenza.

Samsung Galaxy S23 vs Samsung Galaxy S22: conclusioni

In base a quanto trapelato e alle indiscrezioni, sembra che il Samsung Galaxy S23 sarà solo un aggiornamento incrementale del Galaxy S22. Il principale cambiamento previsto è il processore, ma il Samsung Galaxy S22 non manca di potenza.

Oltre a questo, è probabile che il design venga leggermente ritoccato, i colori disponibili saranno sicuramente diversi, il Samsung Galaxy S23 avrà probabilmente una batteria più grande e potrebbero esserci altri piccoli aggiornamenti, come la fotocamera per i selfie e l'aggiunta delle comunicazioni satellitari. Anche la capacità di memoria iniziale potrebbe essere maggiore, ma non ne siamo certi.

Nel frattempo, il display, le specifiche della fotocamera, la quantità di RAM, la velocità di ricarica e la maggior parte delle altre caratteristiche rimarranno probabilmente invariate rispetto all'anno scorso, mentre il prezzo sarà probabilmente più alto.

Se già possedete un Galaxy S22 potreste non sentire la necessità di aggiornarlo.