Samsung Galaxy S23 vs iPhone 14: confronto

Samsung Galaxy S23 e Samsung Galaxy S23 Plus probabilmente non saranno emozionanti tanto quanto il top di gamma Samsung Galaxy S23 Ultra, ma senz'altro saranno caratterizzati da un ottimo rapporto qualità-prezzo - e di conseguenza saranno certamente molto popolari.

In questo ambito, però, la concorrenza è sfrenata: S23 sarà in diretta competizione con iPhone 14 e, per la prima volta, Samsung ha un avversario anche per il di mezzo, ovvero iPhone 14 Plus.

Per questo motivo abbiamo messo a confronto i prossimi Galaxy S23 e Galaxy S23 Plus con iPhone 14 e iPhone 14 Plus, per vedere - sulla base delle indiscrezioni e delle fughe di notizie relative alla serie S23 - quale dei due avrà la meglio.

Samsung Galaxy S23 vs iPhone 14: prezzo e uscita

Samsung Galaxy S23 e S23 Plus verranno annunciati il 1° febbraio all'evento Galaxy Unpacked.

Sono trapelati i prezzi per i modelli commercializzati in Italia (Si apre in una nuova scheda) e nel resto dell'Europa: 959€ per Galaxy S23, 1.209€ per Galaxy S23 Plus e 1.409€ per Galaxy S23 Ultra.

Il modello standard di iPhone 14 parte da 1.029€, mentre iPhone 14 Plus da 1.179€.

Samsung Galaxy S23 vs iPhone 14: design

Secondo quanto trapelato, Samsung Galaxy S23 e Galaxy S23 Plus saranno praticamente identici tra loro, solo che il modello Plus sarà più grande.

Avranno probabilmente uno schermo piatto con una fotocamera frontale posizionata in un foro in alto al centro, mentre sul retro le fotocamere sporgeranno singolarmente dalla parte posteriore, anziché essere alloggiate in un modulo fotografico distinto come nel caso della serie S22 dello scorso anno.

Le cornici in metallo dovrebbero essere sottili e ci aspettiamo che la scocca sia in vetro.

Lo schermo potrebbe essere protetto dal robusto Gorilla Glass Victus 2, la resistenza alla polvere e all'acqua potrebbe essere garantita da una certificazione IP68 e i colori che ci aspettiamo dovrebbero essere Cotton Flower (crema), Misty Lilac (rosa), Botanic Green (verde) e Phantom Black (nero).

Samsung Galaxy S23 avrebbe dimensioni pari a 146,3 x 70,9 x 7,6 mm e un peso di 167 g, mentre Samsung Galaxy S23 Plus avrebbe dimensioni pari a 157,8 x 76,2 x 7,6 mm e un peso di 195 g.

iPhone 14 e iPhone 14 Plus sono anch'essi dotati di schermo piatto, scocca in vetro e cornici in metallo. Al posto del foro per la fotocamera frontale troviamo ancora il notch, che rende il design meno moderno.

Sul retro troviamo un modulo che ospita le fotocamere anziché obiettivi singoli. Per quanto riguarda i punti in comune troviamo il grado di protezione IP68 come ci aspettiamo dai telefoni Samsung, ma gli iPhone utilizzano la tecnologia proprietaria Ceramic Shield per proteggere il display.

La differenza più grande potrebbe essere la scelta dei colori: questi telefoni sono disponibili in Blu, Viola, Mezzanotte, Galassia (bianco) e Rosso.

Anche il peso e le dimensioni sono diversi: iPhone 14 misura 146,7 x 71,5 x 7,8 mm e pesa 172 grammi, mentre iPhone 14 Plus misura 160,8 x 78,1 x 7,8 mm e pesa 203 grammi.

Se le indiscrezioni sulla serie S23 si riveleranno corrette, iPhone 14 e 14 Plus sono leggermente più grandi e più pesanti delle controparti Samsung, ma non di molto.

Samsung Galaxy S23 vs iPhone 14: display

Le indiscrezioni suggeriscono che il Samsung Galaxy S23 avrà uno schermo AMOLED da 6,1 pollici con risoluzione 1080 x 2340 e una frequenza di aggiornamento di 120Hz, mentre il Samsung Galaxy S23 Plus avrà le stesse specifiche ma con uno schermo da 6,6 pollici. Questo porterebbe a 425 pixel per pollice per l'S23 e 393 per il Samsung Galaxy S23 Plus.

Per quanto riguarda l'iPhone 14, questo ha uno schermo OLED da 6,1 pollici con risoluzione 1170 x 2532, una frequenza di aggiornamento di 60Hz e 460 pixel per pollice, mentre iPhone 14 Plus ha un display OLED da 6,7 pollici con risoluzione 1284 x 2778, una frequenza di aggiornamento di 60Hz e 458 pixel per pollice.

La differenza principale è che la serie Samsung Galaxy S23 avrà probabilmente una frequenza di aggiornamento superiore a quella degli iPhone.

Questo potrebbe dare un leggero vantaggio agli schermi dei telefoni Samsung, ma non è detta l'ultima parola: gli iPhone hanno display con una risoluzione marginalmente superiore e lo schermo di iPhone 14 Plus è un po' più grande di quello che ci aspettiamo dal Samsung Galaxy S23 Plus.

Samsung Galaxy S23 vs iPhone 14: fotocamera

Se le indiscrezioni si riveleranno attendibili, Samsung Galaxy S23 e il Galaxy S23 Plus avranno le stesse fotocamere: un sensore principale da 50MP f/1.8, un ultra-grandangolare da 12MP f/2.2 e un teleobiettivo da 10MP f/2.4, con zoom ottico 3x, oltre a una fotocamera frontale da 12MP.

Anche iPhone 14 e iPhone 14 Plus hanno le stesse fotocamere: un sensore principale da 12MP f/1.5, un ultra-grandangolare da 12MP f/2.4 e una fotocamera frontale da 12MP f/1.9.

Samsung in questo ambito potrebbe avere la meglio, in quanto questi modelli di Galaxy S23 avranno il valore aggiunto dato dal teleobiettivo. Il sensore principale del Samsung Galaxy S23 e S23 Plus potrebbe inoltre avere più megapixel.

Naturalmente, i megapixel non sono tutto e gli iPhone scattano foto fantastiche, ma almeno per quanto riguarda la versatilità, il Galaxy S23 e il Galaxy S23 Plus avranno probabilmente la configurazione migliore.

Samsung Galaxy S23 vs iPhone 14: autonomia

Ci aspettiamo che il Samsung Galaxy S23 abbia una batteria da 3.900 mAh con ricarica cablata da 25W e ricarica wireless da 15W o 10W, mentre il Samsung Galaxy S23 Plus avrà probabilmente una batteria da 4.700 mAh con ricarica cablata da 45W e ricarica wireless da 15W o 10W.

iPhone 14 e iPhone 14 Plus potrebbero essere battuti, in quanto il primo ha una batteria da 3.279 mAh con ricarica cablata da 20W e wireless da 15W, mentre il secondo ha una batteria da 4.323 mAh con ricarica cablata da 20W e wireless da 15W.

La grande vittoria in questo ambito è quindi la velocità di ricarica di 45W che probabilmente sarà offerta dal Samsung Galaxy S23 Plus.

Galaxy S23 Plus e iPhone 14 Plus sembrano abbastanza simili tra loro per quanto riguarda le specifiche della batteria, così come i due modelli standard, anche se Samsung è probabilmente in vantaggio sia per la velocità di ricarica che per la capacità della batteria.

In ogni caso, nei nostri test abbiamo riscontrato che iPhone 14 Plus ha un'autonomia davvero impressionante nonostante la capacità forse inferiore sulla carta, quindi sarà interessante vedere se questi modelli di smartphone Samsung riusciranno a battere nella pratica gli iPhone.

Samsung Galaxy S23 vs iPhone 14: specifiche e funzioni

Nessuno di questi telefoni rischia di essere a corto di potenza: i Samsung quasi certamente utilizzeranno una versione potenziata del chipset top di gamma Snapdragon 8 Gen 2, mentre gli iPhone utilizzano il potente chipset A15 Bionic proprietario Apple.

Stavolta la serie Samsung Galaxy S23 potrebbe essere in vantaggio, cosa che di solito non accade, dato che con gli iPhone 14 base e Plus Apple ha deciso di utilizzare un chipset vecchio di un anno.

Per quanto riguarda la RAM, con il Samsung Galaxy S23 e il Galaxy S23 Plus avrete probabilmente 8GB, mentre iPhone 14 e iPhone 14 Plus ne hanno solo 6GB. Ma confrontare la quantità di RAM degli iPhone con quella dei telefoni Android non ha quasi senso, perché concretamente le prestazioni potrebbero non essere inferiori.

Ora veniamo allo spazio di archiviazione: Samsung Galaxy S23 sarà probabilmente dotato in partenza di 128GB o 256GB - anche se c'è un po' di disaccordo tra le indiscrezioni. Il Samsung Galaxy S23 Plus, invece, sarà probabilmente disponibile con una scelta di 256GB o 512GB.

L'iPhone 14 e l'iPhone 14 Plus offrono più opzioni, permettendo di scegliere tra 128GB, 256GB o 512GB per entrambi i telefoni. Naturalmente non dispongono di uno slot per schede microSD, ma probabilmente lo stesso accadrà per i Samsung.

La differenza più grande tra gli iPhone e i Samsung Galaxy è però il software: la serie iPhone 14 implementa iOS 16, mentre sui Samsung Galaxy S23 troveremo quasi certamente Android 13, probabilmente accompagnato dall'interfaccia One UI 5.1 di Samsung. Non c'è un chiaro vincitore in questo caso, si tratta solo di preferenze personali.

Non dovrebbero esserci grandi differenze nelle opzioni di connettività, dato che gli iPhone supportano il 5G e sicuramente anche i telefoni Galaxy faranno altrettanto. Non sappiamo se anche i nuovi Galaxy supporteranno l'invio di SOS tramite satellite come gli iPhone.

Samsung Galaxy S23 vs iPhone 14: quale scegliere?

Se le indiscrezioni Samsung Galaxy S23 e Galaxy S23 Plus si riveleranno fondate, questi potrebbero rappresentare una forte concorrenza per l'iPhone 14 e l'iPhone 14 Plus.

I telefoni Samsung potrebbero avere una frequenza di aggiornamento più alta, un design probabilmente più moderno grazie all'assenza del notch, una fotocamera in più, batterie più grandi, una ricarica più veloce e, almeno nel caso dell'S23 Plus, una base di partenza per lo spazio di archiviazione più alta.

Gli iPhone hanno meno vantaggi, almeno sulla carta, ma i loro schermi hanno probabilmente una risoluzione leggermente superiore, potrebbero avere più opzioni di archiviazione e l'iPhone 14 Plus ha probabilmente uno schermo marginalmente più grande del Samsung Galaxy S23 Plus.

Oltre a questo, i colori disponibili e i sistemi operativi differiscono, mentre la maggior parte degli altri aspetti sembra abbastanza simile.

In conclusione, la serie Samsung Galaxy S23 potrebbe essere leggermente migliore sulla carta, ma sarà una lotta molto combattuta e i vincitori assoluti non saranno noti fino a quando i telefoni di Samsung non saranno stati testati per poter confrontare le prestazioni reali. È comunque probabile che tutti questi telefoni si classifichino nei primi posti tra i migliori smartphone del 2023.