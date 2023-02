Samsung Galaxy S23 Ultra vs Samsung Galaxy S22 Ultra: confronto

Samsung Galaxy S23 Ultra potrebbe essere lo smartphone Android definitivo del 2023. Di certo è un telefono da cui ci aspettiamo grandi cose, visto che il suo predecessore - il Samsung Galaxy S22 Ultra - rimane uno dei migliori smartphone in circolazione, anche a un anno dalla sua uscita.

Presto sapremo quanto valido è Samsung Galaxy S23 Ultra, dato che la presentazione dei Samsung Galaxy S23 è prevista per il 1 febbraio. Tuttavia, grazie a fughe di notizie e indiscrezioni, abbiamo già un'idea abbastanza chiara di cosa offrirà il nuovo smartphone Samsung top di gamma.

Per questo motivo, abbiamo confrontato le caratteristiche che ci aspettiamo dal Galaxy S23 Ultra con Samsung Galaxy S22 Ultra, in modo da poter capire quanto il nuovo arrivato sarà effettivamente migliore del modello precedente.

Samsung Galaxy S23 Ultra vs Samsung Galaxy S22 Ultra: prezzo e disponibilità

Samsung Galaxy S22 Ultra è già in commercio e il suo prezzo parte ufficialmente da 1.279,99€, ma essendo uscito da circa un anno ora si può trovare spesso a prezzi ridotti e probabilmente verrà ribassato ulteriormente quando arriverà il Samsung Galaxy S23 Ultra.

A questo proposito, è probabile che il Galaxy S23 Ultra venga presentato il 1° febbraio e sia disponibile all'acquisto una o due settimane dopo. Alcune indiscrezioni sul prezzo suggeriscono che sarà più costoso dell'S22 Ultra, a partire da 1.409€.

C'è da dire che Galaxy S23 Ultra potrebbe anche partire da una base di 256 GB di memoria, mentre Galaxy S22 Ultra parte da 128 GB. A titolo di riferimento, un S22 Ultra da 256 GB costava al lancio 1.379€.

Samsung Galaxy S22 Ultra potrebbe costare meno (Image credit: Future)

Samsung Galaxy S23 Ultra vs Samsung Galaxy S22 Ultra: design

Si dice che il Samsung Galaxy S23 Ultra avrà un design molto simile a quello del Samsung Galaxy S22 Ultra, con una forma squadrata, l'alloggiamento per S Pen e obiettivi della fotocamera che sporgono singolarmente dalla scocca.

Come l'S22 Ultra, probabilmente la scocca sarà in vetro e la struttura in metallo, e sarà sicuramente resistente all'acqua e alla polvere.

È probabile che il design venga perfezionato, magari con cornici leggermente più sottile, ma sarà difficile distinguere questi telefoni dal punto di vista estetico.

I colori invece saranno probabilmente diversi: si dice che Samsung Galaxy S23 Ultra sarà disponibile nelle varianti Cotton Flower (crema), Misty Lilac (rosa), Botanic Green (verde) e Phantom Black (nero), mentre il Samsung Galaxy S22 Ultra è disponibile nei colori Phantom Black, Phantom White, verde, bordeaux, Graphite, Sky Blue e rosso.

Alcune immagini trapelate dei colori di Galaxy S23 Ultra (Image credit: Evan Blass)

Samsung Galaxy S23 Ultra vs Samsung Galaxy S22 Ultra: display

Per quanto riguarda lo schermo, anche in questo caso non ci aspettiamo molte differenze: secondo le indiscrezioni, il Samsung Galaxy S23 Ultra avrà uno schermo da 6,8 pollici con risoluzione di 1440 x 3088, proprio come l'S22 Ultra.

S23 Ultra dovrebbe avere la stessa frequenza di aggiornamento variabile di 120Hz e lo stesso sensore di impronte digitali posizionato sotto al display del modello attuale.

Tuttavia, il suo schermo potrebbe essere più luminoso: secondo alcune indiscrezioni, potrebbe raggiungere una luminosità compresa tra 2.150 e oltre 2.200 nit, rispetto ai 1.750 nit del Galaxy S22 Ultra.

Samsung Galaxy S23 Ultra potrebbe avere anche un display più resistente protetto dal Gorilla Glass Victus 2 annunciato da pochi mesi.

Lo schermo di S23 Ultra non dovrebbe essere molto diverso dal modello precedente (Image credit: Future)

Samsung Galaxy S23 Ultra vs Samsung Galaxy S22 Ultra: fotocamera e batteria

La fotocamera potrebbe essere uno dei principali miglioramenti del Samsung Galaxy S23 Ultra, in quanto potrebbe essere dotata di un nuovo sensore primario da 200MP, insieme a una fotocamera ultra-grandangolare da 12MP, un teleobiettivo da 10MP (con zoom ottico 3x) e una fotocamera periscopica da 10MP (con zoom ottico 10x).

L'unica novità effettiva sarebbe il sensore principale, dato che il Samsung Galaxy S22 Ultra ne ha uno da 108MP. Questo nuovo sensore, secondo quanto riferito, consentirà di ottenere scatti migliori in condizioni di scarsa illuminazione e immagini più dettagliate.

Per il resto le fotocamere potrebbero essere simili, anche se alcuni aggiornamenti minori includono una migliore messa a fuoco, una migliore capacità anti-shake e alcune nuove modalità della fotocamera, come la possibilità di realizzare video hyperlapse del cielo. C'è da dire che gli aggiornamenti software potrebbero arrivare anche sul Galaxy S22 Ultra.

Se sperate in un aumento della durata della batteria del Samsung Galaxy S23 Ultra, potreste essere sfortunati: sembra infatti che il telefono avrà una batteria da 5.000 mAh, proprio come l'S22 Ultra, e come quest'ultimo avrà una velocità di ricarica massima di 45W.

Detto questo, il nuovo telefono sarà sicuramente dotato di un nuovo SoC che potrebbe renderlo più efficiente, migliorando anche l'autonomia.

Samsung Galaxy S23 Ultra potrebbe avere una fotocamera migliore (Image credit: @OnLeaks / SmartPrix)

Samsung Galaxy S23 Ultra vs Samsung Galaxy S22 Ultra: specifiche e funzioni

Oltre alla fotocamera, l'aggiornamento più importante del Galaxy S23 Ultra sembra essere il chipset, che secondo le indiscrezioni dovrebbe essere una versione potenziata dello Snapdragon 8 Gen 2.

Si tratta di un upgrade notevole rispetto allo Snapdragon 8 Gen 1 o all'Exynos 2200 (a seconda del Paese di distribuzione) dell'S22 Ultra. Vale la pena notare che probabilmente stavolta il processore sarà lo stesso in tutti i Paesi di distribuzione, senza quindi varianti Exynos in alcune zone.

Non ci sono molte notizie sulla RAM, ma il Samsung Galaxy S23 Ultra potrebbe includere un aumento dello spazio di archiviazione, con una base di partenza di 256 GB rispetto ai 128 GB del Samsung Galaxy S22 Ultra.

Anche la connettività potrebbe essere migliorata: si parla di comunicazioni satellitari per l'invio di messaggi in caso di emergenza in assenza di segnale, come iPhone 14.

Abbiamo anche sentito che il Samsung Galaxy S23 Ultra potrebbe avere altoparlanti migliori e un microfono migliorato.

Tra i due telefoni potrebbero non esserci grandi differenze (Image credit: Future / Philip Berne)

Samsung Galaxy S23 Ultra vs Samsung Galaxy S22 Ultra: quale scegliere?

In base alle indiscrezioni, non sembra che Samsung Galaxy S23 Ultra riceverà molti aggiornamenti. I grandi cambiamenti sembrano essere la fotocamera principale, che sarà probabilmente aggiornata con un sensore da 200MP, e il chipset, che sarà sicuramente migliore di quello dell'anno scorso.

Inoltre, lo schermo potrebbe essere un po' più luminoso e resistente, potrebbero essere aggiunte le comunicazioni satellitari e lo spazio di archiviazione di partenza potrebbe essere maggiore, ma con un prezzo di base più alto.

Il design, le dimensioni della batteria, la velocità di ricarica, le altre fotocamere, le dimensioni e la risoluzione dello schermo, invece, potrebbero essere molto simili o identici a quelli del Samsung Galaxy S22 Ultra.

Quindi, anche se il Samsung Galaxy S23 Ultra potrebbe finire in cima alla nostra classifica dei migliori telefoni Samsung e persino dei migliori telefoni, probabilmente non sarà un grande miglioramento rispetto al modello del 2022.