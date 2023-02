Samsung Galaxy S23 Ultra vs iPhone 14 Pro Max: confronto

Samsung Galaxy S23 Ultra è il modello di punta della gamma Galaxy S23 presentata dall'azienda coreana durante l'evento Samsung Unpacked del 1 febbraio. Non c'è dubbio sul fatto che Samsung, con il suo Ultra, sia intenzionata a proporre al pubblico una valida alternativa a iPhone 14 Pro Max.

I due smartphone rappresentano l'apice delle rispettive gamme e, pur essendo usciti con qualche mese di distanza, sono gli esponenti di punta delle due aziende per il 2023 (almeno fino al lancio di iPhone 15).

Al momento, anche se conosciamo le specifiche ufficiali e le nuove funzioni presentate da Samsung, non abbiamo ancora avuto modo di provare Galaxy S23 Ultra. Per questo motivo baseremo il nostro confronto sulle specifiche dei due smartphone in modo da individuare i punti di forza di ciascun contendente.

Chi la spunterà tra iPhone 14 Pro Max e Samsung Galaxy S23 Ultra? Scopriamolo insieme

Samsung Galaxy S23 Ultra vs iPhone 14 Pro Max: prezzo e disponibilità

Samsung Galaxy S23 Ultra è disponibile per il preordine sul sito Samsung e su Amazon a un prezzo di partenza di 1.479€ per la variante da 8/256GB, che sale a 1.659€ per la versione da 12GB/512GB. Il modello più potente da 12GB/1TB costa ben 1.899€.

Samsung Galaxy S23 Ultra 512GB a 1.659€ su Amazon (Si apre in una nuova scheda)

iPhone 14 Pro Max è disponibile da settembre 2022 a partire da 1.489€ per la variante da 128GB. Se si sceglie la variante da 256GB il prezzo sale a 1.619€, mentre per le più capienti da 512GB e 1TB i prezzi lievitano rispettivamente a 1.879€ e 2.139€.

Il modello base di iPhone 14 Pro Max con 128GB di memoria costa più della variante entry di S23 Ultra, che però ha il doppio della memoria. La differenza si riflette anche sui formati più grandi, con la versione da 512GB di iPhone che costa 220€ in più della controparte Samsung. Il divario aumenta ulteriormente per il modello top da 1TB, con iPhone 14 Pro Max che costa circa 240€ in più del rivale.

Nel complesso, nonostante sia più recente, Samsung Galaxy S23 ha un prezzo inferiore a iPhone 14 Pro Max a parità di spazio di archiviazione.

(Image credit: Samsung)

Samsung Galaxy S23 Ultra vs iPhone 14 Pro Max: design

Samsung Galaxy S23 Ultra è quasi identico al suo predecessore Galaxy S22 Ultra. La principale differenza consiste nella presenza di un modulo fotografico integrato nella scocca dal quale spuntano i quattro sensori. Inoltre, la scocca in alluminio spazzolato è dotata di uno strato protettivo Gorilla Glass Victus 2. Lo stesso vale per la parte frontale, contraddistinta da una finitura lucida.

Per quanto riguarda le dimensioni, Galaxy S23 Ultra misura 146,3 x 70,86 x 7,62 mm per un peso di 168 g. Il design è elegante, ben realizzato e leggero, contraddistinto da una cornice metallica leggermente curva che migliora l'ergonomia dello smartphone. Nel complesso, S23 Ultra ha dimensioni simili a iPhone 14 Pro, ma risulta più compatto rispetto al rivale iPhone 14 Pro Max nonostante disponga di un vano dedicato alla S Pen che occupa uno spazio considerevole.

Quest'ultimo misura di 160,7 x 77,6 x 7,85 mm e pesa ben 240g. Si tratta di una differenza di peso sostanziale di quasi un etto. Anche le dimensioni variano ampiamente, il che rende i due smartphone difficili da paragonare in quanto appartenenti a due classi di peso diverse.

Se preferite gli smartphone più "compatti" S23 Ultra ha un design decisamente più leggero del rivale iPhone, che è uno tra gli smartphone più grandi e pesanti in circolazione.

Per quanto riguarda la qualità costruttiva, iPhone 14 Pro Max vanta materiali eccellenti tra cui una scocca in acciaio inossidabile lucido e vetro satinato nella parte anteriore e posteriore. Lo schermo è protetto da uno strato di vetro super resistente (Ceramic Shield).

Nel complesso, pur vantando un livello costruttivo molto simile, questa parte del confronto vede S23 Ultra in netto vantaggio in termini di maneggevolezza e peso.

(Image credit: Evan Blass)

Samsung Galaxy S23 Ultra vs iPhone 14 Pro Max: display

Galaxy S23 Ultra è equipaggiato con un ampio display AMOLED 2X da 6,8 pollici con tecnologia QHD+ Edge Dynamic e frequenza di aggiornamento variabile fino a 120Hz. Il display presenta una leggera curvatura per aumentare la superfice di contatto e garantire un'esperienza visiva eccellente.

A bordo troviamo anche delle funzioni esclusive come la modalità “Comfort migliorato” che permette di regolare colori e livelli di contrasto per alleviare l’affaticamento visivo dovuto dall’utilizzo prolungato dello schermo nelle ore notturne. Inoltre, la funzione Vision booster si può regolare permette di scegliere tra quattro diverse regolazioni pensate per ovviare all’eccessiva luminosità e al riverbero tipici delle ore diurne.

La qualità dei display Samsung è nota e l'ultimo modello premium della casa coreana dispone del migliore schermo mai visto su un Galaxy, quindi possiamo dire con tranquillità che ci troviamo di fronte a uno dei display più avanzati in circolazione.

Lo schermo di iPhone 14 Pro Max è un Super Retina XDR da 6,7 pollici con una risoluzione di 2796 x 1290 pixel. Da quest'anno al posto del notch troviamo la Dynamic Island, una soluzione che consente di sfruttare il foro sul display per utilizzarlo come una sorta spazio interattivo espandibile e contraibile a proprio piacimento.

La frequenza di aggiornamento adattabile va da 1Hz a 120Hz e la qualità dei colori e delle immagini è ottima, come ci si aspetta da un top di gamma Apple.

Lo schermo di iPhone 14 Pro Max è molto luminoso e vanta una luminosità tipica di 1000 nits, ma può spingersi fino a 1600 nits con HDR attivo e arrivare a 2000 nits all'esterno, superando la luce del sole e garantendo un'ottima visibilità.

(Image credit: Apple)

Nel complesso si tratta di due display eccellenti, con colori, contrasto e frequenza di aggiornamento ai vertici della categoria.

L'unica differenza è che il display di S23 Ultra è leggermente più grande (0,1 pollice) nonostante le dimensioni complessive dello smartphone siano sensibilmente inferiori, il che costituisce un punto a favore del top di gamma Samsung.

Samsung Galaxy S23 Ultra vs iPhone 14 Pro Max: fotocamera

Samsung Galaxy S23 Ultra dispone di un nuovo sensore grandangolare da 200MP con tecnologia pixel binning e diverse funzioni AI avanzate che abbiamo preso in esame in un articolo dedicato.

Al suo fianco troviamo un sensore ultra-grandangolare da 12,0MP e un teleobiettivo da 10,0MP con zoom ottico fino a 3x e zoom digitale fino a 30x. Infine, a differenza delle altre due varianti, S23 Ultra dispone di un teleobiettivo aggiuntivo con zoom ottico 10X e zoom digitale fino a 100x.

Le migliorie introdotte da Samsung riguardano principalmente l'autofocus, la stabilizzazione del sensore (OIS) per i video, l'introduzione del formato 8K per le riprese e una serie di funzioni come la modalità astrofotografia inclusa nell'app fotocamera. Il nuovo sensore da 200mp ha anche un'apertura più ampia (F/1.7) che consente di ottenere risultati migliori in condizioni di scarsa luminosità.

In particolare, durante la presentazione Samsung ha posto l'attenzione sulle modalità ritratto notturno e video notturno mostrando risultati sutpefacenti.

Da quest'anno è anche disponibile il formato Expert RAW (molto simile al ProRaw di Apple), che consente di intervenire sui singoli parametri delle immagini con software di editing professionali (Lightroom è il principale scelto da Samsung) e di modificarle in RAW e JPEG.

Il comparto fotografico di iPhone 14 Pro Max è composto da tre lenti con un sensore grandangolare da 48MP(24mm, f/1.78) con tecnologia Quad Pixel, un ultra grandangolare da12MP (13mm, f/2.2) e un teleobiettivo con zoom ottico 3X da 12MP (77mm f/2.8).

Le doti fotografiche del top di gamma Apple sono ben note e l'azienda di Cupertino è stata la prima ad introdurre il formato ProRaw per consentire un editing professionale delle immagini. iPhone 14 Pro Max non dispone di una modalità video 8K ma produce immagini di elevata qualità nel formato Cinema 4K a 30fps.

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Il sensore da 48 MP di iPhone 14 Pro Max consente inoltre di utilizzare una sottosezione da 12 MP del sensore principale al fine di ottenere una lunghezza focale di 48 mm con apertura f/1,78. In questo modo è possibile usufruire di uno zoom ottico a risoluzione piena, senza la necessità di utilizzarne uno aggiuntivo da 2X. L'apertura più ampia consente di scattare ritratti di qualità superiore rispetto la modalità standard con l'obiettivo principale.

Del resto lo zoom ottico 10X di Galaxy S23 Ultra è superiore rispetto allo zoom 3x di Apple in termini di portata effettiva. iPhone 14 Pro Max non dispone di una funzione in grado di eguagliare lo Space Zoom 100X disponibile su Samsung S23 Ultra (e S22 Ultra) che, già sul modello precedente, offriva vantaggi tangibili negli scatti notturni.

Per dare un giudizio complessivo sarà necessario testare le due fotocamere in un confronto nel mondo reale ma, almeno sulla carta, S23 Ultra ha qualcosa in più rispetto al contendente Apple.

Samsung Galaxy S23 Ultra vs iPhone 14 Pro Max: autonomia

Samsung Galaxy S23 Ultra è equipaggiato con una batteria da 5.000mAh che, secondo le stime fornite da Samsung, dovrebbe garantire 26 ore di riproduzione video. Come sempre, i valori forniti dalle aziende produttrici vengono calcolati in condizioni ottimali e differiscono dal valore reale con un utilizzo misto.

Per quanto riguarda la ricarica, la modalità cablata raggiunge i 45W e permette di arrivare al 65% in 30 minuti ed è presente la ricarica Wireless 2.0 per la quale, al momento, non abbiamo valori di riferimento.

Apple non ha mai indicato la capienza effettiva della batteria dei suoi iPhone, ma secondo le nostre misurazioni iPhone 14 Pro Max monta un'unità da 4323 mAh che (in teoria) dovrebbe supportare fino a 29 ore di riproduzione video.

Durante i test, utilizzando il telefono all'aperto, con molta luce, eseguendo numerose attività come foto, video, qualche partita e della navigazione web, l'autonomia della batteria è scesa a sole 13 ore. Diverso il discorso se lo si usa in un ambiente chiuso, dove appunto si riescono a raggiungere le 26 ore di autonomia.

iPhone 14 Pro Max può contare sulle ricariche MagSafe e Qi, ma non dispone di opzioni di ricarica super veloce. L'azienda di Cupertino afferma che il suo top di gamma sia in grado di raggiunger il 50% in 30 minuti se si utilizza un caricatore Lightning da 20W (acquistabile separatamente). Durante le nostre prove siamo riusciti a raggiungere il 47% in 30 minuti, quindi riteniamo che il valore indicato sia affidabile.

I due smartphone dovrebbero avere prestazioni simili in termini di autonomia, anche se la ricarica di S23 Ultra è più potente e consente di ottenere una maggiore percentuale in un tempo minore.

Aggiorneremo questa sezione non appena avremo modo di testare a fondo la batteria di S23 Ultra.

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Samsung Galaxy S23 Ultra vs iPhone 14 Pro Max: specifiche

Siamo di fronte a due top di gamma nati per rappresentare il massimo della tecnologia a disposizione dei due produttori, quindi ne Apple ne Samsung hanno lesinato nella scelta dei componenti. Entrambi gli smartphone dispongono degli migliori processori mobile disponibili, rispettivamente Snapdragon 8 Gen 2 per S23 Ultra e A16 Bionic per iPhone 14 Pro Max.

Come abbiamo imparato nel tempo, confrontare i due smartphone analizzando i benchmark è di poca utilità. Stiamo parlando di due top di gamma di ultima generazione perfettamente in grado di gestire qualsiasi app, gioco o funzione AI disponibile sui rispettivi store.

Anche se S23 Ultra vanta un processore top di gamma ottimizzato (nato dalla partnership tra Samsung e Snapdragon), i chip Apple hanno ampiamente dimostrato di essere eccellenti in tutto e per tutto nonostante vengano associati a quantità di RAM inferiori e sono concepiti appositamente per dare il meglio in base all'hardware sui quali verranno utilizzati.

Di fatto, iPhone 14 Pro Max ha 6GB di RAM, la metà rispetto ai 12GB del top di gamma Samsung nelle varianti di fascia alta. Questo non vuol dire che è più lento, dato che il sistema operativo iOS vanta un eccellente gestione delle risorse e non consuma la stessa quantità di RAM della controparte Android.

Non a caso il processore A16 Bionic è risultato più potente dello Snapdragon 8 Gen 1 nei test effettuati al momento del lancio e probabilmente è molto vicino anche al nuovo chip di Qualcomm.

Saremo in grado di fornirvi dati più precisi durante i test ma, nel complesso, siamo convinti che entrambi i telefoni possano soddisfare ampiamente le necessità di qualsiasi utente.

Un'immagine del Galaxy S23. (Image credit: WinFuture / @rquandt)

Ora veniamo allo spazio di archiviazione: Samsung Galaxy S23 Ultra è disponibile nei formati da 256/512GB e nella versione top da 1TB. iPhone 14 Pro Max è presente anche in una variante da 128GB che risulta un po' stretta visti i tempi e la dimensione dei file che produce la fotocamera.

La differenza principale tra iPhone e Galaxy resta il software: la serie iPhone 14 implementa iOS 16, mentre i Galaxy S23 di Samsung utilizzano l'ultima versione di Android 13 con interfaccia One UI 5.1. In questo caso la scelta dipende molto dalle preferenze personali.

Entrambi gli smartphone supportano la connettività 5G.

iPhone 14 presto dovrà vedersela con dei temibili avversari. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Samsung Galaxy S23 Ultra vs iPhone 14 Pro Max: quale scegliere?

La scelta tra Samsung Galaxy S23 Ultra e iPhone 14 Pro Max dipende principalmente dal sistema operativo di riferimento e dall'importanza che date alla portabilità del dispositivo.

Non c'è un vincitore assoluto, sono due ottimi telefoni, ma presentano delle differenze talmente sostanziali da essere persino difficili da paragonare. Sembra un'affermazione forte? Pensateci un attimo: S23 Ultra è decisamente più leggero e compatto, ha un display leggermente più grande e dispone di una stilo integrata, il che lo rende ottimo per chi lavora con applicazioni grafiche in mobilità. Inoltre il nuovo Galaxy ha diversi vantaggi in termini di riprese video e scatti notturni, oltre a vantare uno zoom superiore.

iPhone 14 Pro Max è uno dei migliori smartphone del 2023 e rappresenta il top di casa Apple. Pur non disponendo di una modalità video 8K e di uno zoom 100X presenti su S23 Ultra, il top di gamma Apple produce scatti eccellenti che possono soddisfare la gran parte degli utenti e, almeno per le foto diurne, hanno un livello qualitativo simile a quello offerto da S23 Ultra.

Del resto se amate l'astrofotografia e volete dilettarvi a scattare degli startrail con il telefono, S23 Ultra è un'opzione migliore. A livello di potenza grezza e connettività le differenze sono minime.

Il tutto si riduce a due fattori, principalmente: preferite uno smartphone iOS di grandi dimensioni o un telefono Android più compatto con una stilo integrata?

A voi la scelta finale.

Nota: Aggiorneremo il confronto non appena saranno disponibili i risultati dei test sul campo di Galaxy S23 Ultra.