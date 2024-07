Ecco perchè iPhone dovrebbe implementare questa caratteristica retrò dei Google Pixel

Quando Apple ha annunciato l'iPhone 15 Pro e l'iPhone 15 Pro Max l'anno scorso, ho sollevato un sopracciglio per il cosiddetto pulsante Azione. Se da un lato mi piace che i geni di Cupertino abbiano inserito più... azione in un cursore di silenziamento un po' ridondante, dall'altro non mi convincevano le limitazioni del pulsante; dopo tutto, si potevano già usare i tasti del volume dei precedenti iPhone per attivare l'otturatore dell'app fotocamera.

Ma man mano che utilizzavo l'iPhone 15 Pro Max, esaltando le virtù del titanio e l'esperienza complessiva quasi perfetta dell'iPhone, ho iniziato ad amare il pulsante di azione.

L'ho impostato per attivare l'opzione "torcia" in iOS, ovvero il flash della fotocamera, ed è sorprendentemente utile, soprattutto su un telefono Max. Prima dovevo scorrere il dito sulla parte superiore del telefono per ottenere il menu a discesa e poi toccare l'icona della torcia; se mi capita di avere le mani bagnate (no, non è così, vivo nella piovosa Londra) non è sempre facile.

Quindi, il pulsante di azione è diventato una vera e propria manna per la mia vita; questa potrebbe essere una triste riflessione sulla mia esistenza, ma non importa.

Tuttavia, come giornalista tecnologico - o come giornalista in generale - mi ritrovo spesso a riflettere nei momenti di tranquillità o durante i viaggi. E le riflessioni di oggi, unite a quelle sul pulsante Azione, mi hanno fatto venire in mente un pensiero inaspettato.

Mi mancano i lati comprimibili dei precedenti telefoni Google Pixel.

Introdotto per la prima volta con i telefoni Pixel 2, Google ha dotato i suoi telefoni di lati che attivavano l'Assistente Google con una breve e decisa pressione. Non so esattamente come funzionasse - c'era qualcosa che riguardava gli indicatori di sforzo - ma era un modo efficace per risvegliare la versione più intelligente di Google di Siri senza dover abbaiare la frase di attivazione "ok Google", a volte un po' goffa.

Quella che poteva sembrare una funzione superflua è diventata stranamente utile e naturale. Inoltre, ha introdotto un livello di freschezza e di piccola innovazione nei telefoni Pixel, cosa che a mio avviso mancava a molti telefoni in quel momento.

Purtroppo, i lati comprimibili dei telefoni Pixel sono durati solo poche generazioni, facendo la fine del dodo con l'arrivo del Google Pixel 5. Il gigante della ricerca ha adottato un approccio diverso al design dei telefoni - meno è meglio - prima di adottare l'estetica dei Pixel e l'attenzione all'intelligenza artificiale che ha debuttato con il Pixel 6.

(Image credit: Future)

È necessario che i lati comprimibili facciano il loro ritorno nell'arena degli smartphone? Non proprio.

Ma mentre i telefoni migliori puntano sull'integrazione dell'intelligenza artificiale e su funzioni intelligenti che vanno da un espediente a una vera e propria intelligenza, tutto questo avviene sul lato software, a eccezione dei chipset incentrati sull'intelligenza artificiale. Tuttavia, ritengo che ci sia ancora spazio per essere innovativi e creativi con l'hardware dei telefoni, al di là della semplice flessione dello schermo, come vediamo nei migliori telefoni pieghevoli.

Mi aspetto che la linea di iPhone 16 di cui si parla sia un'evoluzione degli attuali telefoni Apple. Ma mi piacerebbe che Apple prendesse ispirazione da alcuni dei telefoni più strani del passato e introducesse alcune nuove caratteristiche fisiche o rendesse il tasto Azione ancora più funzionale, come minimo.

Con tutta la tecnologia AI, mi piacerebbe che i telefoni facessero un uso migliore dell'aptica, dell'accelerometro e di altri punti di contatto per consentirmi di fare di più con lo smartphone senza necessariamente guardare e toccare un'app o una funzione specifica.

In base ai telefoni precedenti, ritengo che Google sia il tipo di azienda che introduce nuove stranezze hardware, mentre Apple è quella che le perfeziona al meglio.

L'anticipazione del Google Pixel 9 Pro non suggerisce un grande cambiamento di design, ma spero che il gigante della ricerca abbia messo qualcosa di speciale sotto il suo hardware per entusiasmarmi e deliziarmi e iniettare un po' di creatività nei migliori telefoni Android; speriamo di vederlo presto.