Ora che è uscita PS5 Pro, la PS5 normale scenderà d prezzo?

Con la presentazione della PS5 Pro e l'annuncio della sua data di uscita, si potrebbe pensare che la PS5 (ora nella sua forma Slim), insieme alla versione solo digitale, sia pronta per un taglio di prezzo.

A novembre la PS5 e la sua sorellastra Xbox Series X compiranno il loro quarto anno di vita. Non è un'età avanzata in termini di console di gioco, ma non è nemmeno giovane: siamo probabilmente al punto di metà generazione. Ma negli ultimi quattro anni non abbiamo visto la PS5 diminuire il suo prezzo di vendita standard. Anzi, tutto il contrario.

Anche dopo l'introduzione della PS5 Slim, la console non ha subito alcun taglio di prezzo, a differenza di modelli simili dell'era PS4. La PS4 Pro è stata lanciata al prezzo di 409 euro, lo stesso prezzo della PS4 di lancio, mentre la console originale è stata riconfezionata in PS4 Slim e ha avuto un prezzo ridotto di 299 euro. Si poteva quindi scegliere tra una maggiore potenza al prezzo originale di una PS4 o la stessa potenza grafica a un prezzo inferiore. Ma questo accadeva nel 2016, e i tempi erano piuttosto diversi.

Passando alla fine del 2020, la grande richiesta di PS5 è stata aggravata dal fatto che le persone sono rimaste bloccate in casa a causa della pandemia di coronavirus, e catalizzata da Sony che ha faticato a produrre un numero sufficiente di unità a causa delle restrizioni COVID-19 e del loro effetto sulla produzione - ricordo di aver visto prezzi ridicoli fissati da scalper e rivenditori.

Quindi non era previsto alcun taglio di prezzo in quegli anni bui. Poi è arrivato il colpo di grazia di un aumento di prezzo in alcune regioni.

Considerando che la libreria di giochi della PS5 non si è espansa così rapidamente come quella della generazione precedente e che la miriade di giochi cross-gen è stata rilasciata ben prima, questo aumento di prezzo ha fatto male.

E non credo che questo dolore sia destinato a scomparire.

Non aspettatevi un grande taglio di prezzo per la PS5

(Image credit: PlayStation)

Siamo piuttosto in una sorta di "nuova normalità" per le console, i giochi e altri prodotti elettronici di consumo, che ora sono più costosi che mai e probabilmente superano l'inflazione.

Il prezzo della PS5 Pro ne è la prova. Si può discutere, ma Sony chiede molto per una macchina che non è una console di nuova generazione. Il prezzo di preordine della PS5 Pro, pari a 799 euro, si aggira intorno al prezzo di un PC da gaming entry-level, che offre un'esperienza di gioco molto più aperta.

Allo stesso modo, credo che la PS5 Pro sia destinata ai videogiocatori "seri" e agli appassionati di PlayStation che desiderano i migliori frame rate e la migliore grafica delle console e che vogliono la versione più performante.

Ma non credo che la PS5 scenda di prezzo come conseguenza del Pro, soprattutto visto il divario di prezzo tra la PS5 e il Pro e il pubblico a cui quest'ultimo è apparentemente rivolto. Allo stesso modo, Sony probabilmente non ne ha bisogno, dato che c'è ancora un buon appetito per la PS5.

Quindi, è tutto un disastro per chi cerca una PS5 scontata? Beh, non proprio.