Il ChatGPT che ragiona come gli umani, OpenAI Strawberry è finalmente realtà

Le risposte rapide non sono sempre le migliori: questo potrebbe essere il punto chiave dell'arrivo di OpenAI Strawberry - ora chiamato o1-preview - un nuovo modello di ragionamento di ChatGPT che impiega più tempo per fornire risposte che potrebbero essere decisamente migliori.

OpenAI ha annunciato l'anteprima giovedì in un post sul blog, affermando che arriverà in ChatGPT e nelle API dell'azienda un'intelligenza artificiale generativa. Posso confermare che l'o1-preview e un modello più veloce ed economico, l'o1-mini, sono entrambi presenti nel nostro account ChatGPT Plus. I nuovi modelli, tuttavia, non appaiono ancora negli account ChatGPT gratuiti.

Strawberry è stato molto atteso per le sue possibili capacità di pensare come un essere umano. Nelle settimane precedenti l'annuncio, il CEO di OpenAI Sam Altman ci ha stuzzicato con numerosi riferimenti, ma negli ultimi mesi ha anche chiarito che l'IA generativa era destinata a fare un significativo balzo in avanti.

Nel post sul blog, OpenAI ha spiegato: "Abbiamo addestrato questi modelli a pensare ai problemi prima di rispondere, proprio come farebbe una persona. Grazie all'addestramento, imparano a perfezionare il loro processo di pensiero, a provare diverse strategie e a riconoscere i propri errori".

Intelligenza umana

OpenAI sostiene che questo più potente o1-preview ha ottenuto "prestazioni simili a quelle degli studenti di un dottorato in ambiti di benchmark in fisica, chimica e biologia", e questo è fondamentale.

Un esempio fornito in un video che accompagna il blog riguarda il sequenziamento dei geni. In esso, uno scienziato osserva che mentre gli esseri umani non possono tenere traccia di tutto nel sequenziamento dei geni, un'intelligenza artificiale può farlo. Lo scienziato si riferisce al nuovo modello come "chat con ragionamento" e mostra come quando digita una domanda, c'è un momento in cui o1-preview dice "Thinking". Il valore di questo modello sta nel fatto che le impedisce di addentrarsi nella parte sbagliata della teoria genetica.

Tuttavia, o1-preview non sostituisce ChatGPT-4o, che ha appena un mese. Il nuovo modello non esegue ricerche sul Web e non è in grado di acquisire file e immagini. Tuttavia, è probabile che prima o poi lo farà.

Se la biologia e la matematica non fanno per voi, il più leggero e più agile o1-mini potrebbe fare al caso vostro, ed è anche in ChatGPT Plus ora.

È possibile provare i nuovi modelli in ChatGPT Plus effettuando il login e selezionando il menu dei modelli.

Sarà interessante vedere cosa faranno le persone con il modello precedentemente noto come Strawberry e se le persone diventano impazienti nell'attesa che un o1-preview fornisca risposte.