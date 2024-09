L'IA di Runway trasforma il tuo semplice video in un capolavoro in pochi minuti

Il servizio di creazione e modifica di video AI di Runway ha aggiunto la promessa funzione di revisione video-to-video alla sua piattaforma Gen-3 Alpha del modello. Lo strumento consente di inviare un video e una richiesta di testo per modificarlo. Le modifiche possono regolare l'ambientazione, gli interpreti o altri elementi del video in modo che corrispondano alla richiesta di testo o a una serie di suggerimenti di stile preimpostati.

Il passaggio a video-to-video è l'ultima importante aggiunta alle opzioni di creazione video di Runway. L'azienda consente già agli utenti di iniziare con testo o immagini per definire l'aspetto e il movimento del video. Ora, partendo da un filmato del mondo reale, gli utenti possono definire il movimento in anticipo e poi usare l'intelligenza artificiale per modificare il design e l'estetica. Runway ha addestrato la funzione su un'ampia serie di video e immagini corredati di didascalie per insegnare al modello di intelligenza artificiale come comprendere i filmati caricati e le richieste di modifica. È come vedere un nuovo video proveniente da un altro universo. Potete vedere come funziona qui sotto.

"Video-to-video rappresenta un nuovo meccanismo di controllo per un movimento preciso, espressivo e intenzionale all'interno delle generazioni", ha spiegato Runway sui social media. "Per utilizzare video-to-video, è sufficiente caricare il proprio filmato, suggerendo la direzione estetica che si preferisce, oppure scegliendo da una collezione di stili preimpostati".

Multiverso cinematografico

Se combinato con la capacità di Gen-3 Alpha di gestire transizioni complesse e volti umani espressivi ed emozioni, i risultati possono essere davvero spettacolari. Runway è stata rapida nell'arricchire Gen-3 Alpha con nuove opzioni. Di recente, l'azienda ha presentato la versione Gen-3 Alpha Turbo del suo modello, che sacrifica alcune funzionalità per la velocità.

Gen-3 Alpha risulta molto più versatile e facile da usare rispetto al modello Gen-2. Detto questo, ha dei limiti nonostante la sua impressionante produzione. Al momento è in grado di generare videoclip della durata massima di 10 secondi, difficilmente un lungometraggio. La velocità e la qualità possono compensare questa mancanza fino a quando non sarà in grado di andare oltre. Tuttavia, Runway deve superare una concorrenza sempre più agguerrita.