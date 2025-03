Microsoft sostituisce l’app Remote Desktop con Windows App

Le connessioni tramite app Remote Desktop saranno bloccate a partire dal 27 maggio.

Microsoft sta sostituendo l’app con il nuovo Windows App, che prenderà il suo posto per la gestione delle connessioni remote. Tuttavia, ci sono già problemi segnalati con la nuova applicazione.

Per effettuare la transizione, gli utenti dovranno disinstallare manualmente la vecchia app e installare la nuova versione.

Microsoft ha confermato che il supporto per l’app Remote Desktop terminerà il 27 maggio 2025.

I servizi rimarranno attivi, ma l’app verrà sostituita da Windows App, un nuovo hub unificato per le connessioni remote.

Per continuare ad accedere a Windows 365, Azure Virtual Desktop e Microsoft Dev Box, gli utenti dovranno effettuare la transizione alla nuova applicazione, compatibile con più piattaforme.

L'applicazione Remote Desktop viene sostituita dall'applicazione Windows

La pagina di supporto di Microsoft conferma che il nuovo Windows App sarà compatibile con Windows e macOS, oltre a dispositivi mobili iOS/iPadOS e browser web. Attualmente è disponibile anche in anteprima per Android, ChromeOS e Meta Quest.

L’app aggiornata gestirà l’accesso a Azure Virtual Desktop, Windows 365, Microsoft Dev Box, Remote Desktop Services e Remote PC Services, anche se per Windows e browser web alcune funzionalità saranno limitate, come indicato dalla documentazione ufficiale.

La transizione, però, non sarà priva di ostacoli. Hilary Braun ha consigliato agli utenti che necessitano ancora di Remote Desktop di affidarsi temporaneamente a Remote Desktop Connection, in attesa che il supporto per questa connessione venga aggiunto a Windows App.

Microsoft ha pubblicato anche un elenco di problemi noti e limitazioni del nuovo software. L’installazione della nuova app avviene tramite il Microsoft Store, mentre la rimozione di Remote Desktop segue la procedura standard di disinstallazione delle applicazioni.

Sei un professionista? Iscriviti alla nostra Newsletter Iscriviti alla newsletter di Techradar Pro per ricevere tutte le ultime notizie, opinioni, editoriali e guide per il successo della tua impresa! Contattami con notizie e offerte di altri marchi Future Ricevi email da noi per conto dei nostri partner o sponsor di fiducia

Infine, Braun ha invitato le aziende ad aggiornare la documentazione interna, incluse le guide per gli utenti, il supporto tecnico e i materiali amministrativi, per agevolare la transizione.

Gli utenti hanno ora poco più di due settimane prima che le connessioni a Windows 365, Azure Virtual Desktop e Microsoft Dev Box tramite Remote Desktop vengano bloccate definitivamente.