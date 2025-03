OpenAI lancia nuovi strumenti per creare agenti AI avanzati

OpenAI entra nel settore degli agenti AI

Presentati i nuovi strumenti Responses API e Agents SDK

Introdotte diverse funzionalità per rendere gli agenti più intelligenti ed efficaci

OpenAI ha annunciato la sua mossa per dominare il settore degli agenti AI con una serie di nuovi strumenti, tra cui una piattaforma dedicata alla creazione di agenti, pensata per rendere la tecnologia più accessibile alle aziende.

L’azienda ha presentato una serie di novità progettate per far evolvere la piattaforma e "aiutare sviluppatori e imprese a creare agenti utili e affidabili", fornendo "i primi elementi di base per lo sviluppo".

Tra le nuove funzionalità spiccano la Responses API, diversi strumenti integrati come la ricerca su web e file, e un nuovo Agents SDK (software development kit) pensato per semplificare la creazione di agenti AI.

Nuove API e nuovi strumenti

"Riteniamo che gli agenti AI diventeranno presto parte essenziale del mondo del lavoro, migliorando significativamente la produttività in diversi settori", ha dichiarato OpenAI in un post sul blog che annuncia le novità. "Con sempre più aziende interessate a sfruttare l'intelligenza artificiale per compiti complessi, il nostro impegno è fornire gli strumenti necessari affinché sviluppatori e imprese possano creare sistemi autonomi con un impatto concreto".



"L'obiettivo è offrire una piattaforma intuitiva per sviluppare agenti in grado di supportare una vasta gamma di attività in qualsiasi settore".

La nuova Responses API si basa su diversi servizi già esistenti di OpenAI e, secondo l’azienda, “combina la semplicità di Chat Completions con le capacità di utilizzo degli strumenti dell’Assistants API.”

L’obiettivo è rendere la creazione di agenti AI più rapida e intuitiva per gli sviluppatori, permettendo loro di affrontare compiti complessi utilizzando diversi modelli, senza dover gestire l’integrazione di più API o servizi esterni.

A supporto di questa API arrivano nuovi strumenti integrati pensati per rendere gli agenti più efficienti e intelligenti.

Tra questi, la ricerca web, che fornisce risposte aggiornate attingendo a fonti online; la ricerca file, che permette di analizzare documenti locali o aziendali per estrarre informazioni pertinenti; e il controllo del computer, che abilita gli agenti a svolgere attività normalmente eseguite manualmente, come la diagnosi e risoluzione di problemi tecnici, la gestione di email o la programmazione di riunioni.

Per gli sviluppatori e le aziende che desiderano un livello superiore di personalizzazione, il nuovo Agents SDK consente di creare flussi di lavoro con uno o più agenti su misura per le proprie esigenze.

OpenAI afferma che questa piattaforma open source offre maggiore potenza e flessibilità rispetto al precedente strumento Swarm, rendendola ideale per applicazioni come l'automazione dell'assistenza clienti, la ricerca multi-step, la generazione di contenuti, la revisione del codice e la gestione delle vendite.

Gli sviluppatori potranno integrare Agents SDK nei propri progetti Python e utilizzarlo con modelli di altri fornitori compatibili con un endpoint in stile Chat Completions.

L’API è già disponibile per tutti gli sviluppatori senza costi aggiuntivi, con i token e gli strumenti fatturati secondo le tariffe standard.

Lo strumento di ricerca web è attualmente in anteprima per tutti gli sviluppatori all’interno della Responses API e offre accesso a modelli di ricerca ottimizzati tramite gpt-4o-search-preview e gpt-4o-mini-search-preview, con un costo di circa 28€ e 23€ per mille query.

La ricerca file è disponibile nella Responses API, con un costo di circa 2,30€ ogni mille ricerche e uno storage di circa 0,09€/GB al giorno, con il primo GB gratuito.

Infine, lo strumento di utilizzo del computer è in fase di test all’interno della Responses API per alcuni sviluppatori nei livelli 3-5, con un costo di circa 2,80€ per milione di token in input e 11€ per milione di token in output.