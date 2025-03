PlayStation guarda al futuro: personaggi con AI generativa in arrivo?

Un filmato trapelato dall'interno di Sony Interactive Entertainment ha mostrato un personaggio controllato da un'intelligenza artificiale.

Aloy, protagonista di Horizon, è stata utilizzata come prototipo, sfruttando la tecnologia di OpenAI per gestire le interazioni in tempo reale.

Questa dimostrazione potrebbe suggerire l'integrazione futura dell'IA nei giochi PlayStation, aprendo nuove possibilità per il coinvolgimento dei giocatori.

I futuri giochi PlayStation potrebbero integrare personaggi controllati da intelligenza artificiale generativa, secondo un recente leak.

Un video pubblicato su X da Oliver Darko mostra una presentazione di Sharwin Raghoebardajal, direttore dell’ingegneria software presso Sony Interactive Entertainment, che illustra un prototipo di IA sviluppato dal PlayStation Studios Advanced Technology Group.

Nel filmato, si vede Aloy della serie Horizon rispondere in tempo reale a domande poste da Raghoebardajal, utilizzando tecnologia di OpenAI e il supporto degli sviluppatori di Guerrilla Games. Durante l’interazione, Aloy mostra espressioni facciali realistiche e menziona di avere mal di gola. Il dialogo, seppur ancora rigido e con tempi di risposta lenti, dimostra il potenziale dell'IA nei videogiochi.

Secondo The Verge, il prototipo utilizza Whisper di OpenAI per la trascrizione vocale, la Emotional Voice Synthesis di Sony per la voce e modelli linguistici avanzati come GPT-4 e Llama 3 per la gestione delle risposte.

Pur essendo solo un esperimento iniziale, Sony sembra esplorare nuove possibilità per migliorare l’interattività nei giochi. "Questo è solo un assaggio di ciò che è possibile", ha dichiarato Raghoebardajal.

Un nuovo "orizzonte" per l'intelligenza artificiale nei videogiochi?

La reazione più naturale a questa tecnologia è la preoccupazione che l’intelligenza artificiale generativa possa un giorno sostituire doppiatori e sceneggiatori nell’industria videoludica. Sebbene sia un tema che merita un’analisi più approfondita, dalla demo mostrata sembra chiaro che l’IA non sia ancora in grado di offrire la qualità narrativa e interpretativa garantita dai team di sviluppo umani, almeno nei giochi AAA.

Tuttavia, proprio come Horizon Call of the Mountain ha dimostrato le capacità del PSVR 2, Sony potrebbe sfruttare questa tecnologia per un esperimento standalone ambientato nell’universo di Horizon. Immagino, ad esempio, un’esperienza breve in cui il giocatore può esplorare piccole aree dei due giochi principali, interagendo con NPC controllati da IA generativa, capaci di rispondere in modo dinamico a domande e osservazioni.

Allo stesso modo, con il vasto lore della serie, una versione AI di Aloy potrebbe servire come guida interattiva, magari in un’app companion o direttamente nel gioco, fornendo consigli su creature meccaniche e tattiche di combattimento. Personalmente, durante gli scontri più impegnativi di Horizon Forbidden West, avrei apprezzato un aiuto più dettagliato su quali parti colpire senza dover scansionare freneticamente i punti deboli mentre evitavo attacchi devastanti.

Sony sembra essere ancora in una fase sperimentale, quindi è improbabile che questa tecnologia venga implementata nei giochi PS5 a breve. Tuttavia, con l’arrivo della PS6, non mi stupirebbe vedere l’IA giocare un ruolo più concreto nell’evoluzione dell’esperienza videoludica.