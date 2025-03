Indiana Jones e l'antico cerchio potrebbe arrivare su PS5 molto presto

Un insider sostiene che Indiana Jones e l'Antico Cerchio uscirà il 17 aprile su PS5.

Secondo questa fuga di notizie, i preordini apriranno il 25 marzo e i giocatori potranno scegliere tra un’edizione Standard e una Premium.

Chi acquisterà l’edizione Premium potrà iniziare a giocare con due giorni di anticipo.

Indiana Jones e l'Antico Cerchio arriverà su PlayStation 5 il 17 aprile 2025, secondo un'indiscrezione di Billbil-kun, noto leaker del sito francese Dealabs.

Dopo un periodo di esclusiva su Xbox e PC, il gioco d’azione in prima persona sviluppato da MachineGames sarà finalmente disponibile anche per i giocatori PS5. L'indiscrezione è stata rilanciata anche da Eurogamer, con riferimenti a una recente apparizione del titolo sul sito dell'ESRB e a una lista su PS5 individuata da un utente francese su X/Twitter, inizialmente con data di lancio 30 maggio, poi aggiornata a 17 aprile.

Sempre secondo Billbil-kun, i preordini per la versione PS5 apriranno il 25 marzo 2025 in Europa. Al lancio saranno disponibili due edizioni: Standard e Premium, ma il leaker non ha trovato tracce di una possibile Collector’s Edition.

Come per le versioni Xbox e PC, chi acquisterà l’Edizione Premium potrà iniziare a giocare con due giorni di anticipo, il 15 aprile. Entrambe le versioni saranno disponibili in copia fisica e dovrebbero avere lo stesso prezzo delle edizioni Xbox.

In Italia, il prezzo della Standard Edition sarà di 79,99€, mentre la Premium Edition costerà 109,99€.