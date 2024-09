VMware, oltre il 50% dei clienti se ne vuole andare dopo il "terremoto Broadcom"

Sono emerse altre ricerche che confermano che i clienti VMware, insoddisfatti dell'acquisizione da parte di Broadcom, stanno cercando di trasferirsi altrove.

Un'analisi condotta dalla società di cloud computing Civo ha rivelato che più della metà (51,9%) dei clienti VMware sta considerando di abbandonare la piattaforma.

La notizia arriva circa 10 mesi dopo l'acquisizione di VMware da parte di Broadcom in un'operazione del valore di 69 miliardi di dollari, una mossa che ha lasciato i clienti nell'incertezza di modifiche ai contratti di licenza e ai costi.

I clienti di VMware non sono ancora soddisfatti dell'acquisizione di Broadcom

Mesi di instabilità e i drastici cambiamenti attuati da Broadcom hanno spinto i clienti a rivalutare le proprie strategie cloud, con quasi la metà (48,7%) che sta attivamente esplorando fornitori alternativi.

Civo ha rivelato un crescente interesse per le alternative open-source a VMware. I clienti sono attratti dalla loro semplicità e dalle strutture di prezzo prevedibili. In effetti, la maggior parte di coloro che stanno cercando di passare all'open source (44,9% di tutti gli intervistati) sta valutando la possibilità di migrare verso alternative open-source.

Tuttavia, queste non sono prive di inconvenienti: il 28,6% è preoccupato per i problemi di sicurezza e il 23,2% per la mancanza di supporto e di accordi sui livelli di servizio (SLA) che di solito fanno parte di un pacchetto proprietario.

Henry Godwin, vicepresidente delle vendite globali di Civo, ha commentato: "Negli ultimi nove mesi abbiamo sentito molti clienti VMware preoccupati. In definitiva, le aziende vogliono certezze. Non possono continuare a trovarsi in una situazione in cui i prezzi salgono alle stelle, senza un parallelo miglioramento del servizio".

Nei mesi successivi all'acquisizione di VMware da parte di Broadcom, sono stati annunciati importanti cambiamenti, tra cui la semplificazione del portafoglio e la cessazione delle licenze perpetue.

In prospettiva, Godwin ha affermato che le future piattaforme open-source dovrebbero concentrarsi sulla garanzia di costi, sicurezza, supporto e affidabilità del servizio per catturare i clienti che abbandonano VMware.