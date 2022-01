Amazon Fire TV Stick 4K Max si indirizza principalmente a chi ha una smart home basata su Alexa e ai membri Amazon Prime, ma è una chiavetta per lo streaming potente ed economica consigliabile a tutti. Non abbiamo gradito il modo in cui Amazon ha scelto di implementare le pubblicità, e troviamo che il motore di ricerca sia migliorabile, ma nel complesso questo è il miglior dispositivo per lo streaming economico per gli abbonati ad Amazon Prime.

Amazon Fire TV Stick 4K Max si indirizza principalmente a chi ha una smart home basata su Alexa e ai membri Amazon Prime, ma è una chiavetta per lo streaming potente ed economica consigliabile a tutti. Non abbiamo gradito il modo in cui Amazon ha scelto di implementare le pubblicità, e troviamo che il motore di ricerca sia migliorabile, ma nel complesso questo è il miglior dispositivo per lo streaming economico per gli abbonati ad Amazon Prime.

Amazon Fire TV Stick 4K Max: recensione in breve

Amazon Fire TV Stick 4K Max è la versione più potente della famosa chiavetta per lo streaming che offre prestazioni più veloci e il supporto alle ultime tecnologie Wi-Fi.

La maggior parte delle migliorie sono invisibili a occhio nudo, infatti anche l'interfaccia utente incentrata principalmente sul servizio Amazon Prime Video non è cambiata. Questo la rende ideale per tutti gli abbonati Amazon Prime, ma non è l'deale se preferite altre piattaforme streaming.

La buona notizia è che lo streaming è solo una delle cose che questa chiavetta rende possibili. Per esempio, vi permette di collegarvi a tutti i dispositivi smart home Alexa e supporta il servizio per il gaming in streaming Amazon Luna, il che la rende una degna rivale di altri dispositivi per lo streaming come Chromecast con Google TV.

Naturalmente non è un dispositivo privo di difetti, ma sarà un ottimo acquisto per chi è affine all'ecosistema di Alexa ed è abbonato ad Amazon Prime. Considerando il prezzo competitivo, Amazon Fire TV Stick 4K Max sarà decisamente appetibile per molti.

Prezzo e disponibilità

Amazon Fire TV Stick 4K Max è disponibile da ottobre 2021 al prezzo di listino di 64,99€, anche se non è raro trovarla a meno di 40 euro su Amazon. Costa solo poco di più rispetto alla più vecchia Amazon Fire TV Stick 4K nonostante il salto prestazionale dovuto al supporto Wi-Fi 6.

Altri dispositivi rivali come Chromecast con Google TV e Roku Streaming Stick 4K (2021) offrono funzioni simili, come il supporto Dolby Vision HDR, ma nessuno di questi integra Amazon Luna. Sono tutti e tre ottimi dispositivi per lo streaming, ma molto diversi e indirizzati a differenti tipologie di clientela. Continuate a leggere per scoprire se Amazon Fire TV Stick 4K Max è quello che fa per voi.

(Image credit: Future)

Design

Se dovessimo giudicare Amazon Fire TV Stick 4K Max solo dall'estetica, penseremmo che non molto è cambiato rispetto alla scorsa versione. In effetti, mettendo i due dispositivi vicini, è addirittura difficile individuare le differenze: se non consideriamo il logo, sono due chiavette con porta HDMI praticamente identiche.

Ciononostante, durante l'utilizzo la differenza si sente eccome grazie alle nuove funzioni implementate sull'ultimo modello.

Per velocizzarla, Amazon ha aumentato la memoria di Fire Stick TV 4K Max a 2GB, circa un terzo in più rispetto al modello prima. Inoltre, il nuovo SoC supporta 100Hz in più rispetto al predecessore, il che renderebbe la nuova chiavetta circa il 40% più veloce.

Tutta questa potenza non avrebbe senso senza il supporto al Wi-Fi 6 (802.11ax) che permette velocità fino a 3,5Gbps. Insomma, si tratta di un dispositivo a prova di futuro, che potete utilizzare con un router Wi-Fi 6 per un'esperienza di gioco e streaming più fluida. Naturalmente, la chiavetta è compatibile anche con altri router Wi-Fi precedenti.

Fire TV Stick 4K Max, come il modello precedente, si connette tramite Bluetooth al telecomando vocale Alexa. Ci sono alcuni pulsanti preimpostati per la selezione rapida di Netflix, Prime Video, Prime Music e Disney Plus, oltre al pulsante per la modalità Live View e a quello per Alexa.

(Image credit: Future)

Funzioni

Per installare Fire TV Stick 4K Max sarà sufficiente collegarlo alla porta HDMI del televisore, oppure utilizzare la prolunga HDMI inclusa, collegarlo a una presa di corrente e connettervi a Internet. Una volta effettuato configurato, vi troverete davanti alla classica schermata in cui bisogna inserire i dati personali per effettuare l'accesso e scegliere le prime app da installare.

A questo punto noterete che sulla finestra principale dell'interfaccia sono presenti due pulsanti, Home e Trova, mentre nella parte alta vengono pubblicizzati alcuni contenuti originali Amazon Prime Video di rilievo e altre inserzioni sponsorizzate. Questo è un particolare abbastanza fastidioso, considerando che lo spazio occupato dalle pubblicità non è di certo piccolo e che ce ne sono altre nella sezione Home.

Scorrendo verso il basso ci sono vari contenuti streaming suddivisi per categoria e genere, tra cui nuovi arrivi, gratis su Amazon Prime, commedie, e molti altri. Film e serie TV vengono senz'altro presentati bene, e i contenuti consigliati sono tutti validi, ma bisogna fare attenzione a cosa con esattezza si può guardare in streaming gratis, e cosa invece bisogna pagare extra per il noleggio o l'acquisto.

(Image credit: Future)

Trattandosi di un prodotto Amazon, i contenuti Prime appaiono tra le prime scelte anche se magari questi sono disponibili gratuitamente su altre piattaforme. Non proprio il massimo se dobbiamo guardare i vantaggi per l'utente.

Amazon Fire TV Stick 4K Max supporta molte app che permettono la visione di contenuti gratis, come Rai Play, Mediaset Infinity, Discovery+ e YouTube, oltre che altri servizi che necessitano di un abbonamento per essere utilizzati, come Now TV, DAZN, TIM Vision ed Apple TV Plus, e altre piattaforme per ascoltare musica in streaming come Spotify. Le app supportate sono davvero molte, e questo garantisce infinite ore di intrattenimento.

(Image credit: Amazon)

Prestazioni

Dal punto di vista delle prestazioni non c'è (quasi) niente di cui lamentarsi. Amazon Fire TV Stick 4K Max offre lo streaming in 4K HDR, oltre al supporto Dolby Vision, Dolby Atmos e HDR10+. Insomma, tutti gli standard di ultima generazione per avere un'esperienza visiva nitida e vivace.

Per testare la resa dei contenuti in streaming abbiamo guardato qualche episodio della docuserie All or Nothing: Juventus. Sul nostro televisore Hisense da 75" contrasto, saturazione e nitidezza sono stati eccezionali, con una buona luminosità e un'ottima resa dei neri. A dirla tutta, abbiamo dovuto aspettare qualche secondo dall'inizio della riproduzione per arrivare alla risoluzione massima.

La cosa più fastidiosa però non avviene durante l'effettiva riproduzione dei contenuti, bensì durante la riproduzione dell'anteprima, visualizzata in bassa risoluzione in alto a destra. Vedere una cosa del genere su un televisore 4K non è proprio il massimo, soprattutto con l'ausilio di un dispositivo come Fire TV Stick 4K Max.

Per testare il Dolby Vision abbiamo scaricato l'applicazione di Netflix. L'installazione è avvenuta in pochissimo tempo grazie alla connessione Wi-Fi più veloce e al quantitativo di memoria superiore. In meno di 30 secondi, login compreso, avevamo già iniziato a guardare un episodio di The Witcher in UHD con Dolby Vision e Atmos.

Cosa succede invece se non sapete ancora cosa guardare? Oppure se volete un contenuto preciso, ma non vi ricordate come si chiama o su che piattaforma è disponibile? In questo caso basterà chiedere una mano ad Alexa tramite il pulsante del telecomando.

(Image credit: Marvel)

Se volete vedere un film con un determinato attore, per esempio Kurt Russel, non dovrete fare altro che chiedere. Alexa vi mostrerà i film con Kurt Russel disponibili con il vostro abbonamento Prime Video, e anche quelli presenti su altre piattaforme. Cercando un film preciso, Alexa vi dirà dov'è possibile guardarlo. Per esempio, con Guardiani della Galassia Vol. 2, il dispositivo si è dimostrato abbastanza "onesto" da suggerire che il film è visionabile gratuitamente con un abbonamento Disney Plus prima di proporre l'opzione di noleggiarlo tramite Amazon Prime Video.

Le funzioni di ricerca dunque non sembrano funzionare male, ma non sono tra le migliori rispetto ad altre piattaforme streaming. I risultati infatti non sono organizzati secondo un ordine logico, come i film di uscita più recente o la rilevanza del ruolo interpretato dall'attore che stiamo cercando. Si tratta di una piccolezza, ma i risultati di ricerca potrebbero essere strutturati in modo più logico.

Infine, l'implementazione di Amazon Luna ci ha delusi sotto alcuni punti di vista. Nonostante si tratti di un servizio Amazon, le prestazioni non sono state prive di difetti. La maggior parte dei giochi che abbiamo provato giravano tendenzialmente bene con una velocità di rete di 100Mbps, ma ci sono stati alcuni picchi di lag che hanno rovinato l'esperienza.

Non stiamo dicendo che i titoli Amazon Luna non siano giocabili con Amazon Fire TV Stick 4K Max, ma utilizzare un PC garantisce un'esperienza superiore.

Dovrei acquistare Amazon Fire TV Stick 4K Max?

(Image credit: Future)

Compralo se...

Vuoi una chiavetta streaming a prova di futuro

Con più memoria, il supporto allo standard Wi-Fi 6 e agli ultimi formati audio e video, Amazon Fire TV Stick 4K è un dispositivo a prova di futuro che potrà essere il vostro compagno fedele almeno per i prossimi cinque anni.

Guardi molti contenuti Amazon Prime Video

Nonostante il supporto alle più disparate piattaforme streaming, Amazon Fire TV Stick 4K Max per ovvi motivi rimane un prodotto principalmente orientato sui contenuti Prime Video.

Ti interessa l'integrazione di Alexa

Se Alexa è a capo della vostra smart home, Amazon Fire TV Stick 4K Max è l'aggiunta perfetta all'ecosistema.

Non comprarlo se...

Vuoi un servizio per il cloud gaming senza lag

Nonostante il supporto Wi-Fi 6, i giochi su Amazon Luna non girano alla perfezione.