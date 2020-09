Amazon Luna, quando esce, quanto costa, giochi compatibili

Si chiama Amazon Luna ed è un nuovo nuovo servizio di giochi in streaming, vale a dire un concorrente di prodotti come Google Stadia o GeForce Now, o anche Project xCloud di Microsoft.

Amazon Luna funziona in modo simile a Prime Video, con diversi canali a cui iscriversi, come vedremo nelle prossime righe. Non bisogna quindi comprare i singoli giochi, il che presenta alcuni vantaggi interessanti.

Il controller dedicato Amazon Luna costa $49,99 (ancora non c'è un prezzo in euro), ma il sistema è compatibile anche con i controller di PS4 e Xbox One, oppure con tastiera e mouse.

Al momento Amazon Luna è disponibile in anteprima negli Stati Uniti, i cui residenti possono chiedere un invito tramite il sito ufficiale. Se siete curiosi e volete provare, di seguito trovate qualche indicazione per iscriversi.

I giochi Amazon Luna si possono eseguire su una varietà di dispositivi Amazon, come le Fire TV, ma anche su PC, Mac e altro. Dovrebbe essere possibile giocare anche sui tablet Amazon Fire ma per ora non ci sono conferme ufficiali da parte di Amazon.

Tra i primi giochi confermati troviamo Assassin's Creed Valhalla, Control, Two Point Hospital, Sonic Mania Plus e Yooka-Laylee and The Impossible Lair. Amazon ha fatto sapere che all'uscita ci saranno più di 100 giochi disponibili, più di quanti ne avesse Google Stadia il primo giorno.

I nuovi giochi, come Valhalla, Immortals: Fenyx Rising o Far Cry 6, saranno disponibili su Amazon Luna il giorno dell'uscita.

Non vediamo l'ora di provare Amazon Luna e di scoprire come funziona, e come se la cava in confronto ai concorrenti.

Amazon Luna Plus

C'è anche un servizio Premium che si chiama Luna Plus, o Luna+. Si tratta di un canale extra a cui si accede dopo aver ottenuto l'accesso al servizio di base, e offre accesso al catalogo dei giochi più alcuni extra, come il gaming 4K/60 FPS o la possibilità di giocare su due dispositivi contemporaneamente.

Amazon Luna Plus costa $5.99 ed è compatibile con PC, Mac e Amazon Fire Stick. Funziona anche su iPhone e iPad ma non su dispositivi Android, almeno non ancora. Ci vorrà un controller per giocare, il che potrebbe alzare il costo iniziale.

All'inizio i giochi disponibili saranno molti, e tra di essi troviamo Resident Evil 7, Control, The Surge 2, Iconoclasts e GRID, per un totale di oltre 100 titoli.

Amazon ha descritto Luna Plus come il "primo canale ufficiale" di Amazon Luna. Il che fa pensare che ne arriveranno altri.