Ecco un’ottima ragione per acquistare una nuova Xbox

Xbox All Access arriva finalmente anche in Italia . Con questa offerta potrete comprare una Xbox Series X oppure Xbox Series S , e avere insieme 24 mesi di abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate.

Xbox All Access è disponibile in Italia grazie a una collaborazione tra Microsoft e Gamestop; basta visitare la pagina speciale di Gamestop e scegliere tra Series X (€32,99/mese) oppure Series S (€24,99/mese). Non ci sono costi iniziali, e la nuova console vi sarà spedita direttamente a casa.

“Unirsi alla community di Xbox All Access permetterà all’utente di immergersi rapidamente nell’intero ecosistema targato Xbox con un’unica spesa mensile, godendosi il meglio dei titoli Xbox Game Studios e degli attesissimi giochi in uscita prossimamente, come Halo Infinite, già a partire dal Day One”, recita il comunicato stampa congiunto delle due aziende.

Xbox Game Pass Ultimate, cos’è e come funziona

Xbox Game Pass Ultimate è un abbonamento da €12,99 al mese che include tutti i vantaggi di Xbox Game Pass, insieme a quelli di Xbox Live Gold. Con un solo abbonamento si ha accesso quindi a:

Libreria di oltre 100 giochi, in constante aggiornamento.Ci si può giocare senza costi aggiuntivi

Deals With Gold, sconti speciali dedicati agli iscritti Live Gold

Games With Gold, una selezione di giochi gratuiti, ogni mese

Titoli Xbox Game Studios disponibili dal primo giorno

Sconti speciali dedicati

Xbox Cloud: gioca ai tuoi giochi preferiti su smartphone e tablet, in streaming

Accesso sia su PC sia su Console

Xbox Game Pass Ultimate è l’offerta più completa di Microsoft, e per la maggior parte dei giocatori può diventare l’unico prodotto necessario. Con tutti i giochi inclusi, che cambiano di continuo, molti potrebbero non sentire mai il bisogno di prendere un gioco nuovo.

Game Pass Ultimate è anche vantaggioso, perché si risparmia rispetto alla somma di Game Pass per console o PC (€ 9,99/mese) e Xbox Live Gold (€6,99/mese). Si ottengono tutti i vantaggi, per una cifra mensile tutto sommato contenuta.

È anche l’unico modo per avere Xbox Cloud Gaming, lo strumento per giocare anche su smartphone e tablet, o su PC che in teoria non sarebbero adatti al gaming, grazie alla tecnologia di streaming.

Xbox All Access, comodo e facilissimo

Con il nuovo Xbox All Access potrete avere tutti i vantaggi di Xbox Game Pass Ultimate, e anche una nuova console Xbox Series X oppure Xbox Series S, tutto compreso in un unico, comodissimo abbonamento mensile.

Come si fa per attivare Xbox All Access? È semplicissimo e si può fare tutto in pochi minuti. Si comincia dalla pagina dedicata di Gamestop : prima di tutto si sceglie tra Xbox Series X oppure Xbox Series S.

Ci sono poi alcuni passaggi per accettare il finanziamento e confermare la propria identità: sarà necessario avere sottomano un documento di identità, il codice fiscale e l’IBAN del conto corrente. Il link per attivare la procedura arriva via SMS ed email. La valutazione è immediata, e nell’arco di pochi minuti saprete se il finanziamento è stato approvato. A quel punto potrete completare l’acquisto.

Note legali

Esempio non vincolante: Xbox Series S / console e 24 mesi di Game Pass Ultimate a 599,76 EUR (IVA inclusa). L’esempio riportato si riferisce a finanziamenti erogati da Younited per un importo pari a 599,76€ a un TAN fisso dello 0% e TAEG fisso 0% da rimborsare in 24 mesi. Rate mensili: 24,99 €. Interessi totali: 0€. Importo totale da rimborsare: 695,76 €. Salvo approvazione di Younited. Il periodo di recesso è pari a 14 giorni dalla data di conclusione del contratto di credito. Per le informazioni precontrattuali consultare le Informazioni Europee Standard sul Credito ai Consumatori o “SECCI”. Younited con sede legale in Via Sardegna 40, 00187 Roma. Gamestop Italy Srl con sede legale in Via dei Lavoratori 6, Buccinasco (Milano), opera come intermediario del credito di Younited su base non esclusiva. Gamestop assiste Younited nell’esecuzione della transazione di credito senza agire in alcun modo come finanziatore. Offerta soggetta a disponibilità della console e riservata solamente a maggiori di 18 anni.