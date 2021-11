Recensione Forza Horizon 5

Informazioni Tempo giocato: 15 ore

Piattaforma: Xbox Series S

Un aereo vola basso su una pista di atterraggio messicana assolata, lasciando cadere sulla pista supercar agganciate ai paracadute. Prendi il volante del primo veicolo splendidamente reso del gioco, immerso nel variegato paesaggio. Ti allontani dalle scogliere e attraversi la giungla simile a una palude prima di arrivare al festival Horizon, per essere accolto da un fantastico spettacolo pirotecnico. Se tutto questo suona deliziosamente eccessivo, allora Forza Horizon 5 è probabilmente il gioco che fa per te.

Stavolta l’open world ricopre oltre 100 chilometri quadrati di scenari meravigliosamente vari, con oltre 500 auto guidabili e centinaia di gare e missioni della storia separate in sei diversi stili di guida, resi infiniti da condizioni meteorologiche variabili, sfide e creazioni degli utenti. Le opzioni di difficoltà e le preferenze, così come la possibilità di mettere a punto con precisione ogni veicolo, assicurano un'esperienza davvero unica per tutti. Qualunque cosa vogliate fare in Forza Horizon 5, probabilmente troverete un modo per farlo.

In un gioco così vasto ci devono essere dei compromessi. Gli scenari soddisferanno tutti i sogni ad alta velocità, ma i personaggi e i dialoghi sono più da corsia d‘emergenza. L'annunciatore radiofonico che ti ricorda costantemente che sei una superstar, anche quando hai appena preso confidenza con i controlli, suona in malafede e ripetitivo; la colonna sonora non riesce a riempire il tempo passato al volante. Un altro problema costante è la raffica di pubblicità in-game che spingono a visitare lo shop per sbloccare contenuti extra. È troppa, fastidiosa.

Forza Horizon 5: prezzo e data di uscita

Che cos'è? La quinta puntata del franchise di corse di Forza Horizon

La quinta puntata del franchise di corse di Forza Horizon Data di uscita? 9 novembre 2021

9 novembre 2021 Su cosa posso giocarci? Xbox Series X/S, Xbox One, PC

Xbox Series X/S, Xbox One, PC Prezzo? €69,99 (disponibile anche su Xbox Game Pass)

Un mondo vasto e aperto da esplorare

(Image credit: Microsoft)

La prima cosa che si nota di Forza Horizon 5 è quanto sia vasta la mappa. Eppure, ogni centimetro sembra completo. Nonostante si svolga tutto in un'unica regione, il gioco fonde insieme 11 diversi habitat; dalle città antiche a quelle moderne, dalle spiagge addormentate ai vulcani attivi, ogni strada offre qualcosa di nuovo da vedere. Il gameplay è suddiviso in sei diversi stili di corsa, tra cui piste sterrate, corse su strada e acrobazie pubbliche, quindi si possono selezionare le missioni in base allo stile di guida preferito.

Su Xbox Series X e Xbox Series S , il framerate è limitato a 30 fps alla massima fedeltà grafica, ma anche scegliendo la modalità prestazioni (fino a 60 FPS) l'esperienza è ugualmente spettacolare. Le auto prendono costantemente il centro della scena: che le stiate guidando, fotografando o personalizzando, sembrano pura perfezione da ogni angolazione. Ogni veicolo reagisce in modo diverso e realistico all'ambiente e fornisce anche un'esperienza diversa a seconda del tempo. Il controller vibra dinamicamente per adattarsi ai diversi stili di pista, rendendo più credibile l’esperienza di essere sulla strada.

Purtroppo la stessa attenzione ai dettagli non si ritrova nella radio, che fornisce solo sei stazioni. Significa che anche anche giocando poco prima o poi si sentiranno sempre le stesse canzoni. Soprattutto se vi piace solo un genere o due di quelli proposti.

Il gameplay invece di varietà ne ha tanto. Una corsa dopo l’altro si sbloccano nuovi punti d’interesse e missioni, e il mondo di gioco si fa via via più grande. Ci sono missioni di ogni tipo, come quella in cui si diventa uno pilota per il cinema, o le piste ultra lunghe al culmine di ogni avventura. Non importa come giochi a Forza Horizon 5, una cosa è certa: la varietà non ti mancherà mai.

Il paradosso della scelta

(Image credit: Microsoft)

I fan delle opzioni si divertiranno nei menu di Forza Horizon 5. I punti salienti includono il menu di accessibilità, che offre sottotitoli e un gameplay per daltonici. C’è una vasta gamma di opzioni di difficoltà che consentono di regolare tutto secondo le proprie preferenze. Ci sono anche ampie opzioni di messa a punto per ogni veicolo, che permettono di fare andare le auto secondo il proprio gusto. Al di fuori dei menu, c'è solo l'imbarazzo della scelta: piste sterrate o gare su strada, completare le missioni della storia o eccellere su un tipo di pista; potete fare ciò che volete.

A volte può essere tutto troppo opprimente, soprattutto all'inizio. Tuttavia, Forza Horizon 5 insegna a saltare e provare. Il modo in cui la mappa si sviluppa lentamente serve per imparare un po’ alla volta, e invoglia anche a provare qualcosa di nuovo. Tra riconoscimenti, ruote che girano, alberi di abilità automobilistiche e richieste di acquisto di premi, i pop-up appaiono costantemente. Si può ignorare tutto, ma ogni tanto non si potrà evitare la sensazione di aver lasciato indietro qualcosa di importante.

D una grande scelta derivano grandi responsabilità. In primo luogo, c'è la scelta tra l'edizione standard del gioco e quella premium, che offre una miriade di contenuti già sbloccati, ma costa quasi il doppio del prezzo. Se il vostro gioco è trovare le auto rare nascoste nei gienili, o montare il clacson dal suono più stravagante, Forza Horizon 5 ha la transazione in-game che vi serve. Quasi tutti gli elementi si possono sbloccare giocando, ma la tentazione di accorciare i tempi pagandoè sempre presente.

Qualche difetto c'è

(Image credit: Xbox Game Studios/Playground Games)

Quando si tratta di costruire un mondo, il gioco è pura perfezione. Dati i vincoli del mezzo, è difficile immaginare un ambiente più coinvolgente. L'inclusione della cultura è in prima linea qui, con vari aspetti della vita messicana presenti insieme alla storia della fioritura. Alcuni scenari sono scandalosamente iperbolici – come, ad esempio, quando il nostro protagonista appassionato di auto guida supercar da un milione di dollari sui pendii quasi verticali di un vulcano attivo, ma anche qui c’è il piacere di un mezzo di evasione quale sono i videogames.

Tuttavia, Forza Horizon 5 doveva fare qualcosa di meglio. I PNG non fanno che ripetere quanto sei fantastico, anche nel fallimento, e i personaggi in generale sono blandi e poco convincenti. I dialoghi sono piacevoli ma difficilmente ci si affeziona a un personaggio. Avremmo davvero preferito qualcosa di più da questo punto di vista, per poter raccomandare Forza Horizon 5 senza esitazione.

(Image credit: Playground Games)

I fan dei giochi di corse avranno tutto ciò che desiderano e altro ancora dal mondo incredibilmente realistico di Forza Horizon 5. I giocatori hanno a disposizione opportunità di gioco illimitate grazie alle innumerevoli opzioni di personalizzazione. Ci sono scene davvero fantastiche, come la corsa del treno nella giungla, ma i PNG e i dialoghi sono insipidi e per nulla coinvolgenti. Ci sono così tante opzioni di personalizzazione da perdersi, ma la musica tende a essere sempre la stessa.

Visivamente, Forza Horizon 5 spinge al limite le capacità delle nuove console Xbox, offrendo l'esperienza di corsa più sorprendente e varia di sempre.