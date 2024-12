Saily vs Airalo: qual è il fornitore di eSIM è migliore?

Uno dei principali svantaggi dei viaggi è dover dipendere dagli hotspot WiFi. Diciamocelo, il roaming con il proprio piano dati mobile è spesso troppo costoso. Ecco che entrano in gioco Saily e Airalo. Questi due leader nel settore delle eSIM sono tra i migliori disponibili, ma come si confrontano tra loro?

Saily vs Airalo: confronto generale

Saily e Airalo forniscono eSIM facili da configurare per l'uso locale e regionale, con una copertura globale che include le reti cellulari più diffuse, come il 5G. Per un confronto rapido tra i due provider, consultate i dati qui sotto.

Saily e Airalo sono due dei principali fornitori di eSIM sul mercato, entrambi offrendo soluzioni pratiche per la connettività mobile in viaggio. Ecco un confronto tra i due per aiutarvi a scegliere il servizio più adatto alle vostre esigenze:

Valutazione e Classifica:

- Saily si distingue con una valutazione di 4.9 stelle su 5, classificandosi al primo posto.

- Airalo, pur essendo molto apprezzato, ha una valutazione di 4.7 stelle e si posiziona al secondo posto.

Prezzi:

- Saily offre 1GB per 7 giorni a $1,89, con il prezzo che varia a seconda della regione.

- Airalo propone una tariffa di $4,50 per 1GB in 7 giorni, anch'essa variabile a seconda del Paese.

Copertura dei Paesi:

- Saily copre oltre 150 Paesi in tutto il mondo.

- Airalo ha una portata più ampia, con più di 200 Paesi supportati.

Reti Cellulari:

- Saily offre accesso alle reti 3G, 4G e 5G.

- Airalo include supporto per 5G, 4G, 3G e LTE, garantendo una connessione veloce in una vasta gamma di reti.

Telefonate:

- Saily non consente di fare telefonate.

- Airalo, però, offre l'opzione di effettuare chiamate con il piano Discover+ Global.

Supporto Hotspot Mobile:

Entrambi i servizi supportano l'uso di hotspot mobile, permettendo di condividere la connessione con altri dispositivi.

Assistenza Clienti:

- Saily offre assistenza 24 ore su 24 tramite chat live, e-mail e FAQ.

- Airalo fornisce supporto attraverso e-mail e WhatsApp.

In sintesi, mentre Saily si distingue per la sua convenienza e semplicità d'uso, Airalo offre una copertura più ampia e alcune opzioni extra come le telefonate. Entrambi sono ottimi servizi, ma la scelta dipende dalle preferenze personali e dalle esigenze specifiche di viaggio.

Varietà di piani

Saily e Airalo offrono una varietà di piani eSIM, ma le strutture tariffarie di ciascun servizio differiscono in modo significativo, in particolare per quanto riguarda i Paesi e le regioni. Ecco una panoramica di come funzionano i piani e le tariffe per ciascuno dei due fornitori.

Saily offre i seguenti piani:

1 GB per 7 giorni

3 GB per 30 giorni

5 GB per 30 giorni

10 GB per 30 giorni

20 GB per 30 giorni

I prezzi partono da 3,99 dollari per 1 GB per 7 giorni in Paesi come Turchia e Australia, e arrivano a 5,99 dollari per 1 GB per 7 giorni in Messico.

Airalo propone:

1 GB per 7 giorni

3 GB per 30 giorni

5 GB per 30 giorni

10 GB per 30 giorni

20 GB per 30 giorni

100 GB per 180 giorni

20 GB per 365 giorni (piano globale)

Il prezzo più basso è 4,50 dollari per 1 GB per 7 giorni in Paesi come Stati Uniti, Giappone e Italia, mentre il prezzo più alto è 6,00 dollari per 1 GB per 7 giorni in Messico.

In generale, Saily ha tariffe più basse rispetto ad Airalo in molte regioni, mentre Airalo offre piani regionali e globali con più opzioni di dati.

Velocità

Quando si sceglie un fornitore di eSIM, la velocità di connessione è un fattore cruciale da considerare, poiché influisce direttamente sull'esperienza d'uso. La velocità media della eSIM dipende dalla rete del vettore locale e dal tipo di rete supportato, con la 5G che offre la massima velocità disponibile.

La velocità è importante per evitare problemi come lag, buffering o lunghi tempi di caricamento, che possono compromettere l'esperienza di navigazione, streaming e utilizzo generale del dispositivo. Fortunatamente, sia Saily che Airalo offrono supporto per la connessione 5G, il che significa che gli utenti non devono preoccuparsi della velocità durante l'uso dei loro piani dati internazionali.

Entrambi i provider sono tra i migliori sul mercato, offrendo velocità elevate che soddisfano le esigenze di connessione dei viaggiatori moderni, senza compromettere la qualità della navigazione.

Copertura (paesi e regioni)

Saily è attualmente disponibile in poco più di 150 Paesi in tutto il mondo, coprendo molte delle destinazioni più popolari per i viaggiatori. Tuttavia, ci sono alcuni Paesi che non rientrano nella lista di copertura. Essendo un servizio relativamente nuovo, è possibile che Saily espanda la sua rete di copertura in futuro.

In confronto, Airalo è disponibile in più di 200 Paesi, offrendo una copertura globale più estesa. Inoltre, Airalo offre diverse opzioni di eSIM, tra cui piani locali, regionali e globali, il che lo rende molto versatile e adatto a diverse esigenze di viaggio. Un altro vantaggio di Airalo è che permette agli utenti di effettuare chiamate e inviare messaggi SMS, una funzionalità che Saily non supporta al momento.

Per queste ragioni, Airalo si aggiudica la vittoria in questa categoria grazie alla sua maggiore copertura globale e alle funzionalità aggiuntive.

Prezzi

Ecco il confronto dei prezzi dei piani eSIM per Airalo e Saily in alcuni Paesi popolari:

USA: Airalo $4.50, Saily $3.99

Giappone: Airalo $4.50, Saily $3.99

Regno Unito: Airalo $5.00, Saily $4.49

Italia: Airalo $4.50, Saily $3.99

Messico: Airalo $6.00, Saily $5.99

Francia: Airalo $4.50, Saily $3.99

Spagna: Airalo $4.50, Saily $3.99

In base a questi prezzi, Saily risulta più economico rispetto a Airalo per la maggior parte dei Paesi.

Facilità d'uso e funzioni aggiuntive

Saily e Airalo sono entrambe piattaforme facili da usare e molto intuitive. Le loro interfacce sono chiare e ben organizzate, rendendo la navigazione un'esperienza fluida e senza difficoltà, tanto da farle sembrare quasi identiche in questa categoria.

Qui sotto si può vedere l'interfaccia principale di Saily. Il design minimalista è molto efficace, in quanto rimuove ogni elemento superfluo e vi guida direttamente alla sezione che cercate:

Acquistare: per acquistare una eSIM per un nuovo paese.

eSIMS: per visualizzare le SIM attualmente in uso.

Profilo: per modificare le impostazioni dell’app.

Passiamo ora a dare uno sguardo all'interfaccia di Airalo. Il layout è molto simile a quello di Saily, con le stesse schede disposte nella parte inferiore dello schermo. In alto, Saily ha incluso l'opzione per passare da una eSIM locale, regionale o globale.

Entrambi i servizi semplificano l'installazione e l'uso dell'eSIM. Ciò che ci ha colpito di più di Saily è che fornisce istruzioni molto dettagliate per configurare correttamente la eSIM. Alcuni esempi di queste istruzioni sono visibili nello screenshot qui sotto.

Abbiamo trovato il design di Saily un po' più apprezzabile per la sua semplicità, e abbiamo particolarmente apprezzato le istruzioni chiare che offre per la configurazione della eSIM. Per questi motivi, preferiamo Saily per la sua estetica e facilità d'uso.

Caratteristiche aggiuntive

Saily al momento non offre molte funzionalità extra, il che è comprensibile visto che si tratta di una piattaforma relativamente nuova. L’unica funzione disponibile al momento è la possibilità di creare un hotspot mobile. Ci aspettiamo che gli sviluppatori arricchiscano la piattaforma con nuove opzioni in futuro. Tuttavia, per quanto riguarda le funzionalità aggiuntive, ecco cosa offre Airalo.

eSIM ricaricabili: ricaricate facilmente tramite l'app di Airalo.

Chiamate e SMS: disponibili con i piani Global eSIM.

Programma di riferimento: guadagna $3 in Airmoney per ogni segnalazione che si conclude con successo.

Modalità oscura: disponibile su iPhone.

Modalità offline: permette di accedere all'app e consultare le istruzioni passo-passo per utilizzare i dati della vostra eSIM anche senza connessione a Internet.

Assistenza clienti

Come sempre, l'assistenza clienti è fondamentale. Nessuno vuole trovarsi all'estero con una eSIM che non funziona e senza alcuna possibilità di ricevere supporto. Durante il confronto tra Airalo e Saily, abbiamo riscontrato che entrambe offrono un eccellente servizio clienti, con diverse modalità per entrare in contatto con i loro team.

Partiamo da Saily. Offrono supporto 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con chat dal vivo sempre disponibile. Inoltre, dispongono di un centro assistenza che include FAQ, guide per la risoluzione dei problemi e altre sezioni per esplorare eventuali difficoltà. Durante il nostro test, la risposta via chat è arrivata in uno o due minuti. Siamo rimasti impressionati dalla qualità del servizio: l'agente era preparato e in grado di rispondere in modo esauriente a tutte le nostre domande.

Abbiamo anche testato il chatbot di Airalo, che si è dimostrato rapido (come ci aspettavamo). Il bot è stato utile, fornendo risposte pertinenti e suggerendo l'intervento di un operatore umano per risolvere problemi più complessi.

Tuttavia, riteniamo che Saily offra una sezione di assistenza clienti più completa rispetto a Airalo. Per questo motivo, preferiamo Saily per quanto riguarda il supporto.

Conclusione: Quale eSIM è migliore?

Dopo aver condotto ricerche approfondite e testato entrambe le piattaforme, abbiamo selezionato Saily come il miglior fornitore di eSIM. È più economico, offre un eccellente supporto clienti, fornisce una guida dettagliata per l'installazione della eSIM e garantisce buone velocità di connessione. Anche se al momento manca di alcune funzionalità extra, ci aspettiamo che possa migliorare anche in quest'area in futuro.

Se, invece, cercate un provider con una copertura globale più estesa e funzionalità aggiuntive, Airalo potrebbe essere una scelta migliore.

FAQ

Saily è migliore di Airalo?

Saily è ancora una piattaforma giovane nel settore delle eSIM, il che significa che presenta alcune carenze in termini di funzionalità e copertura. Tuttavia, offre piani più convenienti rispetto a Airalo, rendendola una scelta ideale per chi cerca opzioni economiche per viaggiare.

Ci si può fidare di Airalo?

Airalo è un fornitore consolidato con anni di esperienza nel mercato. Come uno dei principali operatori globali di eSIM, garantisce una gestione sicura dei dati degli utenti.

Vale la pena di acquistare Saily?

Saily è una delle migliori opzioni in termini di rapporto qualità-prezzo, quindi sì, ne vale la pena. È tra le piattaforme più economiche, ma presenta ancora alcune limitazioni, soprattutto per quanto riguarda la copertura e le funzionalità.

Quali sono gli svantaggi di Airalo?

Nonostante Airalo sia uno dei migliori fornitori di eSIM, il suo costo è leggermente più alto rispetto ad altre piattaforme, il che potrebbe rappresentare uno svantaggio per chi cerca un'opzione più economica.