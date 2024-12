Migliori eSIM da usare in Marocco

Ho capito! Ora riformulerò il testo che mi hai fornito seguendo le indicazioni:

Chi si appresta a partire può ridurre notevolmente la spesa per l’abbonamento Internet e prevenire i costi del roaming optando per una eSIM per il Marocco, che si collega direttamente a un operatore locale e può essere configurata prima della partenza.

Con questa innovativa tecnologia, non sarà necessario rimuovere o lasciare a casa la SIM italiana: sarà sufficiente disattivare la connessione dati e il roaming (per evitare costi extra) prima di partire, e successivamente utilizzare solo la eSIM che è stata precedentemente attivata sul proprio dispositivo (senza necessità di inserire alcun supporto fisico, ma solo tramite app e QR code).

Questa guida esplorerà i benefici dell’utilizzo di una eSIM per il Marocco e Marrakech, garantendo una connessione Internet economica. Inoltre, includerà una selezione dei migliori operatori che offrono piani compatibili con la zona e le aree limitrofe.

Come Funziona una eSIM per il Marocco

L’eSIM è una tecnologia moderna, compatibile con molti smartphone di ultima generazione, che elimina la necessità di inserire una scheda fisica con chip. In questo caso, il chip è integrato direttamente nella scheda madre del dispositivo e consente di memorizzare i dati di accesso a un operatore scelto dall'utente.

Generalmente, per aggiungere un nuovo operatore eSIM, basta scansionare un QR code, mentre in alcuni casi potrebbe essere necessario cliccare su un link ricevuto via app o dal provider.

I viaggiatori possono quindi configurare una eSIM virtuale per il Marocco, sfruttando le reti locali con la massima velocità disponibile. I principali operatori che offrono questo servizio sono Inwi, Maroc Telecom e Orange. Quest’ultimo, particolarmente diffuso a Marrakech, garantisce una buona copertura e ottime velocità di connessione.

Attivando l’eSIM prima di partire, sarà possibile navigare senza problemi non appena si atterra, facilitando la comunicazione con amici e parenti tramite le app di messaggistica.

Migliori eSIM per il Marocco

Sono state selezionate le migliori eSIM per il Marocco in base al loro rapporto qualità-prezzo, che considera l'equilibrio tra i dati inclusi, i costi e la qualità della connessione.

Gli aspetti principali valutati includono il traffico dati offerto, la durata di validità, i metodi di pagamento disponibili e, quando specificato, l'operatore telefonico su cui si basano. In questo modo, sarà possibile sapere immediatamente quale rete mobile l’eSIM utilizzerà una volta arrivati a destinazione.

(Image credit: Saily)

Nord Security, nota per il servizio NordVPN, offre anche una soluzione di "embedded SIM" chiamata Saily, pensata per garantire ai viaggiatori una connessione Internet ovunque nel mondo, comprese le eSIM per il Marocco e altre destinazioni nel Nord Africa.

Saily propone eSIM per oltre 180 paesi, con piani flessibili a prezzi competitivi, disponibili per periodi che vanno da 7 a 30 giorni.

Uno dei suoi principali punti di forza è la facilità d’uso dell’app, disponibile sia per iOS che per Android. La procedura guidata consente di ottenere un codice QR per associare la eSIM al dispositivo, rendendo il processo semplice anche per chi non ha molta esperienza. Inoltre, l'attivazione automatica appena arrivati a destinazione evita qualsiasi configurazione manuale.

Per il Marocco, l'offerta più conveniente costa 6,99 dollari per 7 giorni con 1 GB di traffico incluso. I viaggiatori che prevedono di rimanere più a lungo possono optare per pacchetti da 3, 5 o 10 GB per 30 giorni, a partire da 17,99€, 27,99€ e 44,99€. I pacchetti da 5 e 10 GB includono rispettivamente 2 GB e 5 GB extra, per un totale di 15 GB di dati utilizzabili. È possibile ottenere uno sconto del 5% sulle eSIM per il Marocco usando il codice promozionale HDBLOG5.

Per chi desidera esplorare il deserto del Sahara o visitare altri paesi limitrofi, c'è il piano Medio Oriente e Nord Africa, che offre una vasta scelta di opzioni (7, 15 o 30 giorni) e piani dati da 1, 2 o 3 GB, con prezzi a partire da 13,99$.

(Image credit: eSIM)

Uno dei migliori operatori per navigare in Internet in Marocco senza incorrere in costi di roaming è Maya. Questo servizio offre eSIM per oltre 200 paesi, inclusi piani con traffico dati illimitato (oltre ai tradizionali piani a consumo).

Pianificando il proprio viaggio, è possibile scegliere Maya per la connessione Internet, optando per offerte che vanno da 5 a 30 giorni di durata.

Sebbene il sito e l’app siano attualmente disponibili solo in inglese, ciò non rappresenta un grande problema, poiché l’app è estremamente intuitiva e consente anche di effettuare pagamenti direttamente tramite i sistemi integrati nel telefono.

L’eSIM per il Marocco fornita da Maya si appoggia all’operatore Orange, che garantisce una copertura eccellente su tutto il territorio, comprese città come Marrakech e Casablanca. La rete utilizzata è 4G LTE, che offre buone velocità di connessione in molte aree del paese.

I piani per il Marocco partono da 1 GB e arrivano fino a 20 GB di traffico. La migliore offerta è la Morocco eSIM 1GB, che, al prezzo di 9€, offre 1 GB di traffico per 5 giorni. Per chi ha bisogno di più dati, c'è la Morocco eSIM 5 GB, disponibile a 30€ e valida per un massimo di 10 giorni.

(Image credit: Holalfy)

Holafly è un popolare provider eSIM che copre oltre 180 paesi e offre piani con traffico dati illimitato. Perfetto per navigare e guardare film in streaming anche all’estero, è la scelta ideale per chi cerca una connessione senza limiti.

Grazie all’app, l’eSIM per il Marocco può essere attivata facilmente, con pagamenti tramite Google Pay, Apple Pay, carta di credito o PayPal.

Con Holafly, è anche possibile condividere fino a 500 MB di dati creando un hotspot sul proprio telefono, permettendo di condividere la connessione con amici o familiari.

Le offerte sono molto flessibili, con la possibilità di scegliere durata e numero di eSIM attive. Il piano base, valido per un giorno con una sola eSIM, costa 6,90€ con traffico illimitato. Per 7 giorni, il prezzo è di 33,90€, mentre per 15 giorni sale a 46,90€. Se si viaggia in gruppo, ad esempio con 4 telefoni, il costo per 7 giorni e 4 eSIM è di 135,60€, sempre con traffico illimitato. Holafly propone anche un piano Africa, valido per tutte le nazioni africane, con prezzi a partire da 8,90€ per un giorno con una sola eSIM.

(Image credit: Nomad)

(Image credit: Airalo)

Nomad rappresenta una valida alternativa alle eSIM per il Marocco, offrendo copertura in oltre 165 paesi e piani regionali o globali personalizzabili. Il suo punto di forza è la possibilità di creare piani su misura, ideali per ogni tipo di viaggio.

Nomad è compatibile con le reti Orange e Maroc Telecom, assicurando una connessione affidabile nelle principali destinazioni turistiche come Marrakech, Rabat e Chefchaouen. L’app è disponibile per iPhone e Android, e l’installazione delle eSIM è estremamente semplice.

Il piano più economico per navigare in Marocco costa 8 dollari, includendo 1 GB di traffico per 7 giorni. Per chi ha bisogno di più dati, sono disponibili piani da 30 giorni con 3, 5 o 10 GB, a partire da 25 dollari.

Per chi viaggia in più paesi africani, Nomad offre il piano Africa, che copre fino a 11 paesi e include piani da 7 a 30 giorni con traffico da 1 GB a 10 GB, con prezzi a partire da 11 dollari.

Infine, il piano globale, che include anche il Marocco, è disponibile a partire da 30 dollari per 10 GB con copertura di 180 giorni, con opzioni che arrivano fino a 50 GB per 365 giorni.

Un altro ottimo provider per ottenere una eSIM per il Marocco è Airalo. Questo servizio è ideale per i viaggi internazionali, con una configurazione veloce che lo rende perfetto per chi desidera preparare il proprio iPhone prima di arrivare a destinazione, come nel caso del Marocco o di Marrakech.

Airalo offre eSIM per oltre 200 paesi, garantendo una vasta scelta di piani per qualsiasi destinazione turistica. Un grande vantaggio è la possibilità di ottenere una eSIM gratuita per alcune destinazioni, utile per testare l’app senza alcun costo e verificare che funzioni correttamente sul proprio dispositivo. Oltre ai piani nazionali, sono disponibili abbonamenti regionali e globali.

Con Airalo, è anche possibile creare un hotspot per condividere la connessione con altri dispositivi, e le offerte si adattano a qualsiasi durata di viaggio, con opzioni che vanno da 7 a 30 giorni. L’installazione è semplificata dall’uso di un codice QR, e tramite l’app è possibile monitorare facilmente il traffico residuo.

Il piano più conveniente costa 8€ per 7 giorni con 1 GB di dati. Per chi rimane 15 giorni, il pacchetto da 2 GB è disponibile a 14,50€, mentre per 30 giorni ci sono opzioni da 3 GB a 20,50€ o 5 GB a 31€.

Per chi viaggia in più paesi africani, la migliore offerta è Hello Africa, che copre fino a 36 nazioni, con prezzi a partire da 26,50€. Gli utenti che necessitano di una eSIM globale possono optare per Discover, con prezzi a partire da 9€.

Pro e Contro per le eSIM per il Marocco

I benefici di una eSIM per il Marocco sono molteplici. Non è necessario rimuovere la SIM italiana, poiché la eSIM è integrata nel dispositivo e funziona come una seconda SIM (con telefono Dual SIM, una SIM standard e una eSIM). Inoltre, la possibilità di cambiare facilmente operatore e aggiornare l’offerta durante il viaggio permette una maggiore flessibilità nella pianificazione.

Le eSIM sono anche notevolmente più economiche rispetto ad altre soluzioni di connessione internazionale, come il roaming. Per esempio, un’ora di navigazione sui social consuma circa 1 GB di dati, che con la eSIM costa circa 3$, mentre con un piano tradizionale in roaming il costo sarebbe quasi il doppio.

Gli svantaggi di una eSIM per il Marocco sono limitati, ma comunque da considerare. Non sempre si utilizza il miglior operatore disponibile, le velocità di connessione possono essere inferiori e non è possibile effettuare chiamate tradizionali. Tuttavia, è possibile utilizzare app come WhatsApp per effettuare chiamate tramite Internet.

Come scegliere una eSIM

Per scegliere la migliore eSIM da utilizzare in Marocco, è fondamentale tenere in considerazione alcune variabili, come il profilo del viaggiatore, la durata del viaggio, il consumo dei dati e la compatibilità con il dispositivo.

Profilo del viaggiatore: Se il viaggio prevede un uso frequente di Internet o del navigatore GPS, è consigliato optare per piani da almeno 5 GB di traffico per evitare di restare senza connessione. Chi utilizza spesso WhatsApp per chiamate potrebbe aver bisogno di un piano da 10 GB.

Durata del viaggio: È ideale scegliere un piano che corrisponda alla durata del viaggio. Se non è possibile, è meglio optare per un piano con una durata più lunga rispetto al viaggio, in modo da avere anche più dati a disposizione.

Consumo dei dati: Il consumo dipende molto dalle app utilizzate e dallo stile di navigazione. Chi utilizza poche app può accontentarsi di un piano da 1 GB, mentre chi fa uso del navigatore GPS dovrebbe considerare almeno 5 GB. Ad esempio, un'ora di streaming video consuma circa 8 GB, mentre 3 ore di Spotify solo 0,2 GB, e 2 ore di videochiamate in alta definizione richiedono circa 4 GB.

Compatibilità smartphone: Gli iPhone, a partire dal modello XS, sono generalmente compatibili con le eSIM di tutti i provider descritti. Anche i telefoni Android, come i Samsung Galaxy a partire dal modello S20, sono compatibili, così come altri dispositivi di marche come Huawei e Google. Per verificare la compatibilità, basta seguire il percorso: "Impostazioni > Connessioni > Gestione SIM > Aggiungi eSIM".

Come attivare una eSIM in Marocco

Se il proprio smartphone è compatibile, attivare una eSIM per il Marocco è un processo semplice, indipendentemente dal provider scelto.

Dopo aver selezionato il piano desiderato, bisogna accedere a Impostazioni > Connessioni e scegliere l'opzione eSIM, seguendo le istruzioni che appariranno sullo schermo.

Per gli utenti iPhone, il procedimento consiste nel selezionare Impostazioni > Cellulare > Configura piano cellulare e poi premere su Usa un codice QR. A questo punto, basta scansionare il codice QR fornito dal provider per aggiungere la eSIM. In alternativa, alcuni operatori e dispositivi offrono una procedura differente: in tal caso, si riceverà un link d’attivazione via email, da aprire nell’app di posta elettronica e confermare l'aggiunta della eSIM quando richiesto dal telefono.

Una volta arrivati a destinazione, sarà sufficiente tornare al menu delle connessioni, disattivare i dati della SIM italiana (per evitare costi di roaming) e attivare i dati sulla eSIM per il Marocco. Alcuni operatori, come Saily, attivano automaticamente la connessione quando si arriva sul posto.

Quale SIM per il Marocco comprare

Per chi desidera un'alternativa alla eSIM, è possibile acquistare una SIM tradizionale per il Marocco direttamente negli aeroporti internazionali, nei negozi dei principali operatori locali e in alcuni punti vendita sparsi per il Paese.

Tuttavia, ci sono due principali difficoltà: la lingua (principalmente arabo, con alcuni che parlano anche inglese o francese) e la necessità di convertire la valuta (da Euro o Dollari a Dirham marocchino). Una volta superati questi ostacoli, si possono sottoscrivere abbonamenti con i principali operatori marocchini come Orange, Inwi o Maroc Telecom. Di seguito alcune delle migliori offerte per SIM tradizionali, che generalmente risultano meno convenienti delle eSIM.

Orange: offre 3GB di traffico dati e 3 ore di chiamate locali a 49 dirham al mese (circa 4€).

Inwi: propone un piano con 2GB di traffico dati suddivisi tra app di messaggistica e social network, al costo di 49 dirham al mese (circa 4€).

Maroc Telecom: il piano Freedom consente di scegliere tra 14GB e 55GB di traffico dati, con prezzi che variano da 165 dirham (circa 15€) a 349 dirham (circa 32€).

Domande Frequenti sulle eSIM per il Marocco

Conviene usare il Wi-Fi in Marocco?

In Marocco, come in molte altre destinazioni estere, il Wi-Fi pubblico non è sempre l'opzione migliore per navigare. Sebbene sia spesso gratuito, le connessioni Wi-Fi possono essere lente e non sempre sicure. Inoltre, alcune reti richiedono un login tramite servizi dedicati e, in alcuni casi, possono nascondere rischi come hackeraggio e malware.

Come avere Internet in Marocco?

Per avere una connessione Internet stabile in Marocco, la soluzione ideale è scegliere un provider eSIM prima della partenza. Dopo aver attivato l'offerta scelta, basta disattivare la connessione dati del proprio operatore e attivare la eSIM una volta arrivati, per navigare immediatamente con una rete locale.

Come usare il cellulare a Marrakech?

A Marrakech, il cellulare può essere utilizzato per navigare in Internet e fare chiamate tramite app come WhatsApp, grazie alla connessione di una buona eSIM. Si sconsiglia l'uso delle chiamate tradizionali tramite SIM italiana o eSIM, in quanto potrebbero comportare costi elevati e connessioni instabili.