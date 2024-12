Cos'è Saily? La eSIM di NordVPN per viaggiare sicuri

Con l'espansione del turismo e del lavoro da remoto, cresce la richiesta di soluzioni di connettività sicure e accessibili. Per rispondere a questa esigenza, NordVPN ha creato Saily, una eSIM internazionale pensata per chiunque necessiti di una connessione affidabile durante i viaggi in tutto il mondo. Saily permette agli utenti di navigare in modo sicuro e flessibile ovunque si trovino, offrendo piani abbonamento vari e a prezzi competitivi.

Cos'è Saily e come funziona

Saily è un servizio innovativo di eSIM internazionale pensato per i viaggiatori, che offre numerosi piani dati in oltre 150 Paesi. Con una configurazione rapida e semplice e supporto via chat 24/7, garantisce una connessione sempre affidabile e senza problemi ovunque nel mondo. Saily è la soluzione ideale per rendere l'accesso a Internet durante i viaggi più immediato ed economico, riducendo i costi di roaming e offrendo un'alternativa più sicura alle reti Wi-Fi pubbliche. In questo modo, rappresenta la connessione mobile più accessibile per chiunque viaggi all'estero.

Uno dei principali vantaggi dell'eSIM è la sua comodità, eliminando la necessità di cambiare fisicamente le SIM quando si attraversano diversi Paesi. Si può invece scegliere e attivare i piani dati direttamente dal dispositivo con pochi clic, rendendo il processo rapido e senza complicazioni. Usare Saily è molto semplice: basta controllare i costi per il Paese desiderato, acquistare il piano preferito e scaricare l'app per attivare l'eSIM prima della partenza, completando l'attivazione prima di iniziare il viaggio.

Cosa sono le eSIM?

La eSIM, che sta per "embedded Subscriber Identity Model" (modello di identità dell'abbonato integrato), è una versione digitale della tradizionale scheda SIM utilizzata per collegare il telefono alla rete dell'operatore. A differenza della SIM fisica, il chip che normalmente si trova sulla scheda è integrato direttamente nel dispositivo, in dimensioni molto più compatte, e può essere riprogrammato per supportare la rete di un determinato operatore senza necessità di essere sostituito.

In sostanza, una eSIM è un chip incorporato nei dispositivi che memorizza le informazioni relative alla rete mobile, sostituendo la SIM fisica. Questa tecnologia consente di connettersi a diverse reti mobili e di gestire più numeri telefonici contemporaneamente, offrendo una flessibilità eccezionale, soprattutto durante i viaggi. Se sei stanco di dover cambiare manualmente le SIM quando viaggi e desideri risparmiare sui costi di roaming, l'eSIM rappresenta una soluzione comoda e affidabile per una connessione continua ovunque.

Come funzionano le eSIM all'estero?

Il roaming internazionale con un'eSIM funziona nello stesso modo del roaming con una SIM fisica. Quando si viaggia all'estero con un dispositivo compatibile, è possibile attivare un piano dati locale tramite un operatore del Paese visitato. Dopo l'attivazione, la eSIM si comporta come una normale SIM, permettendo di effettuare chiamate, inviare SMS e utilizzare i dati sulla rete locale, senza bisogno di acquistare una SIM fisica.

Saily semplifica ulteriormente la connettività mobile all'estero, eliminando la necessità di cambiare fisicamente la SIM. Con un processo di attivazione rapido e supporto clienti disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, Saily garantisce un'esperienza senza intoppi per chi è in viaggio. Inoltre, grazie a piani di abbonamento flessibili, gli utenti possono scegliere l'opzione più adatta alle loro necessità, con copertura in oltre 150 Paesi.

Quali sono i vantaggi di attivare Saily?

La sicurezza online è una delle principali ragioni per cui scegliere Saily: oltre il 40% degli utenti ha subito una violazione dei dati mentre si connetteva a una rete Wi-Fi pubblica durante un viaggio. Con un servizio eSIM, Saily offre una soluzione sicura e conveniente, proteggendo i dati sensibili degli utenti in ogni spostamento. Dal punto di vista economico, l'offerta di prezzi competitivi rende Saily una scelta vantaggiosa, capace di soddisfare diverse esigenze.

Oltre alla sicurezza e ai vantaggi economici, Saily risponde anche alla crescente digitalizzazione e alla necessità di essere sempre connessi, due tendenze fondamentali del mondo moderno. Con un numero sempre maggiore di persone che utilizzano la tecnologia per rimanere in contatto, specialmente durante i viaggi, Saily si propone come una risposta ideale alle attuali necessità del mercato.

Con piani di abbonamento settimanali o mensili e opzioni di dati che arrivano fino a 20GB, Saily offre la flessibilità necessaria per adattarsi a ogni esigenza individuale. È un passo avanti importante nel settore della connettività mobile, particolarmente per chi lavora da remoto o per chi viaggia frequentemente a livello internazionale.

Saily è un servizio sicuro?

Saily è un servizio sviluppato da NordVPN, un'azienda di punta nel campo della cybersecurity e della protezione della privacy. NordVPN ha costruito una solida reputazione grazie al suo impegno nella sicurezza online degli utenti, e Saily rappresenta un'estensione naturale di questo approccio.

Come parte di Nord Security, la sicurezza di Saily beneficia della protezione offerta da NordVPN. Proprio come le migliori VPN, le eSIM sono progettate per garantire una connessione sicura e stabile, specialmente quando ci si trova lontano da casa. Mentre una VPN aggiunge un ulteriore livello di privacy connettendosi a reti pubbliche, una eSIM assicura che la connessione a Internet non venga mai interrotta durante i viaggi.

Con la sua combinazione di convenienza, sicurezza e affidabilità, Saily emerge come la soluzione ideale per chi desidera rimanere sempre connesso, offrendo opzioni adatte a ogni esigenza senza compromettere la protezione online.