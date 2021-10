The Wheel of Time -sarja: julkaisupäivä, näyttelijät ja kaikki muu odotetusta fantasiasarjasta

Suosittu The Wheel of Time on Amazon Primen seuraava iso fantasiasarja vuodelle 2021. Kahden tuskallisen pitkän vuoden jälkeen olemme viimein saaneet myös ensimmäisen silmäyksen tuotantoon sekä virallisen julkaisupäivän: 19. marraskuuta 2021.

Amazon julkaisi odotetun sarjan ensimmäisen trailerin 2. syyskuuta yhtiön omilla sometileillään, joissa kiinnostus sarjaa kohtaan on vain kasvanut. Olemme lisänneet trailerin tähän artikkeliin, joten voit katsoa sen uudemmin odotellessa lopullista tuotantoa.

Trailerin lisäksi olemme keränneet tähän artikkeliin myös runsaasti muuta tietoa The Wheel of Timen ensimmäisestä kaudesta. Alempaa löydätkin tietoja sarjan näyttelijöistä, juonesta ja muista Robert Jordanin kirjasarjasta tehdyistä adaptaatioista.

Kannattaa kuitenkin huomioida, että tämä artikkeli sisältää spoilereita The Wheel of Time -kirjasarjasta. Joten jos et halua tietää mitään etukäteen ennen sarjan katsomista, emme suosittele lukemaan tämän pidemmälle. Kaikille muille luvassa on sen sijaan kattava selonteko Amazonin odotetun fantasiasarjan kuvioista ja mahdollisuuksista.

The Wheel of Time -sarjan julkaisupäivä: 19. marraskuuta 2021

The Wheel of Timen ensimmäinen tuotantokausi on saanut viimein julkaisupäivän. Päivä vahvistettiin sarjan ensimmäisen trailerin yhteydessä, ja Amazonin odotettu fantasia-adaptaatio nähdään Prime Video -palvelussa 19. marraskuuta 2021.

The Wheel of Time -sarjan traileri: ensimmäinen maistiainen tulevasta fantasiasarjasta

Olimme aikaisin saaneet vain muutamia virallisia kuvakaappauksia ja muutaman todella lyhyen hahmotrailerin The Wheel of Timesta. Pitkä odotus palkittiin kuitenkin syyskuussa, jolloin Amazon julkaisi sarjasta kunnollisen trailerin.

Tuoreella trailerilla nähdään tarkemmin, miten Amazon on loihtinut Jordanin luoman fantasiamaailman televisioruudulle. Videolta saadaankin hyvä kuva tulevasta annista, joka käsittää niin vakuuttavia maisemaotoksia, vauhdikkaita toimintakohtauksia sekä humoristisia kohtaamisia.

Nyt vain odotamme sarjan julkaisua 19. marraskuuta.

The Wheel of Time -sarjan juoni: mistä se kertoo?

Alla oleva sisältää spoilereita The Wheel of Time -kirjasarjasta.

The Wheel of Time on monimutkainen tarina. Robert Jordanin luoma kirjasarja koostuu 14 kirjasta, joista viimeiset on kirjoittanut fantasiakirjailija ja The Wheel of Time -fani Brandon Sanders Jordanin menehdyttyä vuonna 2007. Game of Thronesin lailla saaga käsittää lukuisia henkilöitä, tapahtumapaikkoja sekä juonikuvioita seurattavaksi.

Mutta jos kyseessä on useita kausia kattava fantasiaeepos, mitä voimme odottaa näkevämme ensimmäisen kauden aikana?

Kun Amazon ilmoitti sovittavansa Jordanin kirjasaagan vuonna 2018, Deadline kirjoitti tuolloin lyhyen synopsiksen The Wheel of Timen ensimmäisen kauden mahdollisesta juonikuviosta.

Nimettömään maailmaan (fanit kutsuvat paikkaa The Randlandiksi tai The World of the Wheeliksi) sijoittuva The Wheel of Time seuraa Rand al'Thoria, pienessä Two Riversin kylässä asuvaa pientä poikaa.

Kun Randin kotikylään hyökkää maailman tuhoa haikaileva ilkeä Dark One -entiteetti, poika joutuu voimakkaan velhon ja naisista koostuvan Aes Sedai -organisaation edustaja Moiraine Damodredin pelastettavaksi.

Moiraine uskoo Dark Onen yrittävän etsiä käsiinsä Dragon Rebornin, jonka on ennustettu jonain päivänä kukistavan maailmasta pahuuden. Pyrkiessään estämään tätä suoriutumasta tehtävästään Moiraine johdattaa Randin vaaralliselle ja mantereet ylittävälle seikkailulle, joka saattaa määrittää maailman kohtalon.

Rand ei ole kuitenkaan ainoa hahmo, joka saattaisi olla tarujen Dragon Reborn. Hänen ystävänsä Matrim "Mat" Cauthon ja Perrin Ayabara saattavat myös olla Moirainen etsimä myyttinen sankari.

Nelikon matkaan lyöttäytyy myös Randin naispuolinen ystävä Egwene al'Vere, Two Riversin tietäjänainen Nynaeve al'Meara sekä Moirainen kumppani Lan Madragoran.

Yhdessä joukko pyrkii kukistamaan Dark Onen pysyvästi, mutta heidän matkansa tavoitteen saavuttamiseksi on kaikkea muuta kuin suoraviivainen. Dragon Rebornilla on nimittäin myös kyky tuhota ihmiskunta näiden vapauttamisen sijaan, joten Randlandsin kohtalo on vaakalaudalla ennustetusta sankarista huolimatta.

Yllä olevan synopsiksen lisäksi sarjan juonesta ei tiedetä kuitenkaan sen enempää, ellei kirjasarjaa ole sattunut lukemaan ennalta. Ja vaikka ensimmäisen kauden voisi kuvitella sovittavan ainoastaan kirjasarjan ensimmäisen osan, The Eye of the Worldin, näin ei kuitenkaan ole.

Amazonin The Wheel of Timen -sarjanvetäjä Rafe Judkins paljasti Instagramin kyselytuokiossa, että ensimmäinen kausi "sovittaa koko sarjan, eikä ainoastaan Eye of the Worldia". Tämä viittaisi siihen, että näemme jo ensimmäisellä kaudella juonikuvioita, joita esitellään vasta myöhemmissä osissa.

Yksi The Eye of the Worldista napattu elementti, joka nähdään jo ensimmäisellä kaudella, on rubiinilla vuorattu tikari. Kirjoissa tikari on artefakti, joka katosi muinaisen Shadar Logothin kaupungin tuhoutuessa pahuuden voimille.

Tikari on pahojen voimien hallussa ja manipuloi kaikkia siihen koskevia, mikä johtaa yhden kirjasarjasta tutun hahmon tuhoon.

Helmikuussa Amazon julkaisi lyhyen tiiserin, jossa yksi hahmoista saa tikarin käsiinsä. Emme kuitenkaan paljasta, kuka hahmoista on kyseessä tässä, mutta jos haluat spoilata itseltäsi asian, voit tutustua asiaan alla olevasta twiitistä.

Entertainment Weeklylle puhuessaan Judkins paljasti, että Shadar Logoth "rakennettiin tyhjästä vain 15 minuutin ruutuaikaa varten", sillä sen tärkeys juonen kannalta on niin suuri. Vaikka tämä saattaa tuntua kovin liioitellulta, se on tärkeää The Wheel of Timen kokonaiskuvan kannalta.

Myös Heron Mark Blade tekee debyyttinsä jo ensimmäisellä kaudella. Kirjasarjassa miekkataiturit voivat koristaa miekkansa haikaran merkillä etenkin silloin, jos he ovat nousseet miekkataisteluiden mestareiksi.

Tälläkin aseella on hyvin merkittävä rooli tapahtumissa (joita emme edelleen spoilaa), joten sen sisällyttäminen sarjaan ei tule yllätyksenä. Joulukuussa 2020 Amazon julkaisi toisen tiiserin, jossa esitellään, kuinka miekka loihdittiin sarjaa varten:

The Wheel of Time -sarjan episodit: kuinka monta niitä on?

Ensimmäinen kausi koostuu kuudesta jaksosta. Asia vahvistettiin Writers' Guild of America Westin kotisivuilla joulukuussa 2020. Tuolloin paljastui myös kunkin episodin nimi.

Episodi 1 – Leavetaking

Episodi 2 – Shadow's Waiting

Episodi 3 – A Place of Safety

Episodi 4 – The Dragon Reborn

Episodi 5 – Blood Calls Blood

Episodi 6 – The Flame of Tar Valon

Erillisessä someen julkaistussa viestissä Judkins paljasti myös ensimmäisen kauden jaksojen olevan kestoltaan 50-65 minuuttia.

Jakson ohjaajiksi on kiinnitetty Uta Briesewitz (Stranger Things, Westworld), joka ohjaa kaksi ensimmäistä jaksoa. Wayne Yip (Hunter, Lord of the Rings) ohjaa kaksi muuta ja Salli Richardson-Whitfield (NCIS, Altered Carbon) kaksi jäljelle jäänyttä.

Judkins vastaa puolestaan pilottijakson käsikirjoituksesta, kun taas Amanda Kate Shuman (The Blacklist), Mike ja Paul Clarkson (The Haunting of Bly Manor), Dave Hill (Game of Thrones), Celine Song sekä Justine Juel Gillmer (The 100) ovat hoitaneet jaksojen 2-5 kynäilystä.

The Wheel of Time -sarjan näyttelijät: keitä tuotannossa nähdään?

(Image credit: The Wheel of Time on Twitter)

The Wheel of Timessa nähdään useita hahmoja, kuten jo aiemmin mainitsimme. Siksi ensimmäisen kauden näyttelijälistaus on todella kattava.

Olemme listanneet alle päähenkilöt ja tärkeimmät sivuhenkilöt ensimmäiseltä kaudelta:

Rosamund Pike on Moiraine Damodred

Josha Stradowski on Rand al’Thor

Marcus Rutherford on Perrin Aybara

Zoë Robins on Nynaeve al’Meara

Barney Harris on Matrim ‘Mat’ Cauthon

Madeleine Madden on Egwene al’Vere

Daniel Henney on Lan Mandragoran

Sophie Okonedo on Siuan Sanche

Kae Alexander on Min Forshaw

Michael McElhatton on Tam al’Thor

Alvaro Morte on Logain Ablar

Juliet Howland on Natti Cauthon

Christopher Sciueref on Abell Cauthon

Lolita Chakrabarti on Marin al’Vere

Michael Tuahine on Bran al’Vere

Alexandre Willaume on Thom Merrilin

Johann Myers on Padan Fain

Rosamund Pike (Gone Girl, I Care a Lot) on yksi sarjan isoimpia nimiä. Hän esittää Moirainea, joka johtaa Randin ja tämän ystävät seikkailuun. Hänet tunnetaan kirjasarjassa myös nimeltä Alys.

Entertainment Weeklyn haastattelussa Pike paljasti Randin ja tämän ystävien olevan alkuun epäluottavaisia Moirainea kohtaan. Näyttelijä jatkoi: "Moiraine on eräänlainen opas tähän maailmaan, mysteerinen muukalainen, joka saapuu kylään ja muuttaa heidän kaikkien elämän pysyvästi. He lähtevät hänen mukanaan seikkailuun, joka saattaa pelastaa tai tuhota koko ihmiskunnan."

Josha Stradowski (Gewoon Vrienden) nähdään Randina tämän ensimmäisessä merkittävässä televisioroolissa. Hollantilaisnäyttelijän rinnalle saapuvat Marcus Rutherford (Bulletproof), Zoë Robins (Black Christmas), Barney Harris (The Hollow Crown) ja Madeleine Madden (Picnic at Hanging Rock), jotka esittävät vastaavassa järjestyksessä Perriniä, Nynaevea, Matia ja Egwenea.

Mielenkiintoisesti Rutherfordin esittämä Perrin Ayabara oli kaikkein vaikein hahmo sovitettavaksi, Judkinsin mukaan. Instagramin kyselytuokiossa Rudkins paljasti tarkemmin, miksi Perrin oli niin vaikea hahmo:

Sarjan IMDB-sivun mukaan Sophie Okonedo (His Dark Materials, Ratched) on kuuden mainitun näyttelijän lisäksi ainoa vakituinen hahmo sarjassa. Hänet nähdään tuotannossa toisena Aes Sedai -organisaation jäsenenä Siuan Sanchena, joka tunnetaan kirjassa myös nimillä Suki ja Mara. Siuania ei esitellä kirjasarjassa kuin vasta toisessa osassa, The Great Huntissa, joten ensimmäinen tuotantokausi sovittaa useamman kirjan.

Kae Alexander (Fleabag, Infinite) nähdään tuotannossa Min Farshawina. Jordanin kirjoissa Min on yksi Randin rakastajista, mutta emme tiedä, aikooko Amazonin sovitus tuoda mukanaan tätä juonikuviota. Mutta ottaen huomioon, että Alexander nähdään kolmessa jaksossa, tämä on todennäköisesti mukana.

The Wheel of Timen ensimmäisellä kaudella nähdään myös monia muita hahmoja. Valtaosalla heistä on kuitenkin vain rooli yhdessä jaksossa, joten yllä olevat hahmot sekä muutama muu ovat eittämättä ensimmäisen kauden tärkeimpiä henkilöitä.

Daniel Henney (Criminal Minds) esittää Lan Mandragorania, Malkierin ainoaa selviytyjää, kruunaamatonta kuningasta sekä Moirainen Warder-suojelijaa. Kirjoissa Warderit ovat sidottuja Aes Sedaihin saidarin – One Powerin naispuolisen komponentin ja Aes Sedain taikavoimien lähteen – kautta.

Michael McElhatton (Game of Thrones) esittää sarjassa Randin ottoisä Tamia, Alvaro Morte (Money Heist) nähdään Black Towerin Asha’manina, Logain Albarina, ja Alexandre Willaume (Deep State) on kiinnitetty Thom Merriliniksi, Moirainen joukkoon liittyväksi bardiksi.

Juliet Howland (Doctors) ja Christopher Sciueref (Cardinal Burns) esittävät Matin vanhempia Nattia ja Abell Cauthonia, ja Lolita Chakrabarti (Silent Witness) sekä Michael Tuahine (The Time of Our Lives) estittävät Egwenen äitiä ja isää. Lopuksi Johann Myers (Snatch) on kiinnitetty Padan Fainiksi, kirjasarjan toissijaiseksi pahikseksi.

Emme tiedä toistaiseksi, kuka esittää pääpahis Dark Onea vielä, mutta ottaen huomioon, että kirjasarjan pahis on tietoinen kosminen voima, hänen rooliinsa riittää pelkkä ääninäyttelijä.

The Wheel of Time -sarjan jatko: saammeko lisäkausia ja mahdollisia elokuvia?

(Image credit: Amazon Studios)

Kyllä. Judkins paljasti JordanCon-julkistuksen yhteydessä, että The Wheel of Timen toisen tuotantokauden kuvaukset ovat jo käynnistyneet:

Emme tiedä vielä tarkalleen, kuinka monta kautta The Wheel of Time -sarjaa nähdään, mutta kausia ei ole ainakaan neljätoista. Kuten mainitsimme aiemmin, Judkins on vahvistanut kaikkien kausien yhdistävän elementtejä koko Jordanin kirjasarjasta sen monimutkaisuuden takia.

The Wheel of Time -kirjasarja koostuu 14 kirjasta, mutta siihen on tuotu myös kaksi esiosakirjaa ja muutama sivuosa.

Yhteensä eeppinen fantasiasarja kattaa siten 17 kirjaa, joten emme ihmettelisi, jos televisiosarjasovitus sovittaisi kahdesta kolmeen kirjaa per kausi. Tällöin Amazonin sovitus kestäisi kuusi tai seitsemän kautta.

The Wheel of Timen luovan osaston johtaja on lisäksi alkanut jo kasvattaa tuotannon näyttelijöiden määrää. Instagramissa julkaistussa viestissä paljastettiin, että tanskalaisnäyttelijä Salle Salée on kiinnitetty tuotantoon toistaiseksi salaiseen rooliin.

The Hollywood Reporter väittää puolestaan, että The Wheel of Timesta on kehitteilllä myös elokuvatrilogia. Kesällä julkaistun artikkelin mukaan Zack Stentz (X-Men: First Class, Thor) kirjoittaa parhaillaan kolme elokuvaa kattavaa käsikirjoitusta, joka perustuisi Jordanin Age of Legends -kirjoihin.

Age of Legends -trilogia sijoittuisi muuta tuhat vuotta ennen televisiosarjan tapahtumia. Aikakautta kutsutaan Toiseksi Ajaksi, ja sarja seuraisi Aes Sedaita ja näiden miespuolisia kollegoita sekä universumin taioille voiman antavaa One Poweria.

Kun sanoinkuvaamaton pahuus alkaa vaania maata, miespuoliset loitsijat ajautuvat hulluiksi ja pyrkivät tuhoamaan maailman One Powerin avulla. Estääkseen heidät pieni naispuolinen ryhmä lyöttäytyy yhteen White Towerin kanssa.

Emme tiedä, liittyykö Rosamund Piken Moiraine millään tavalla elokuvatrilogiaan ja onko Amazon aikeissa ostaa oikeudet siihen.

Toistaiseksi Age of Legends -elokuviin ei ole kuitenkaan kiinnitetty tuotantoyhtiötä, mutta ne toimivat kumppaniteoksina Amazonin tulevalle televisiosarjalle ja laajentavat The Wheel of Timen maailmaa.