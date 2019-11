Näin näytät kännykkäsi tai läppärisi sisällön isolla näytöllä

Why use your laptop screen when your TV is just sitting there?

Käytät sitten läppäriä, puhelinta tai tablettia elokuvien tai muun mediasisällön katsomiseen, koskaan ei ole ollut helpompaa striimata sisältöä suoraan kyseisestä laitteesta, missä tahansa. Joskus kuitenkin tekee mieli pysähtyä isomman tv-ruudun ääreen. Lue tästä oppaastamme, miten lähetyksen pystyy kytkemään helposti isommalle näytölle, joko kaapelien avustuksella tai ilman niitä.

Kuinka kytken kännykän tai läppärin langattomasti?

Tänä päivänä on helpompaa ja halvempaa kuin koskaan aikaisemmin yhdistää mobiililaitteesi sisältö televisioon ilman oudon (ja usein ruman) näköisiä johtoja ja kaapeleita.

Jos taulutelevisiosi on älymalli, joka tukee DLNA-striimausta, voit lähettää elokuvia, kuvia ja muuta mediasisältöä suoraan televisioon ilman ulkoisia kovalevyjä – valitset vain telkkarissasi oikean sovelluksen sisällön vastaanottamiseen.

Vastaavasti kannettavassasi tai kännykässäsi täytyy olla sovellus sisällön lähettämiseen. Androidiin ja iOS:ään löytyy AllCastin kaltaisia simppeleitä sovelluksia, jotka tukevat niin koneesi kovalevyltä kuin myös pilvipalveluista (Dropbox, Google Drive ja Instagram) löytyvää materiaalia.

Jos olet hardcore-striimaaja, on hvä vilkaista myös täysimittaista mediaserveriratkaisua, kuten Kodia . Tämä avoimen lähdekoodin palvelu pystyy striimaamisessa lähes mihin tahansa ja pelittää liki kaikilla laitteilla tiettyjä iOS-malleja lukuun ottamatta. Voit käyttää myös VPN:ää salataksesi yhteytesi sijainnin ja striimataksesi kirjaimellisesti mistä päin maailmaa tahansa. Esimerkiksi ExpressVPN tarjoilee dedikoidut sovelluksensa niin Macille, PC:lle kuin Linuxille ja sisältää yli 140 valmista VPN-sijaintia.

Kodille hyviä vaihtoehtoja ovat esimerkiksi Plex ja Emby. Asenna jokin niistä koneellesi tai lataa mobiiliapplikaatio käyttääksesi niitä puhelimelta tai tabletilta.

Mediasisällöt saat järjestettyä käteviksi kansioiksi älytelevision DLNA-sovelluksen avulla

Mitä langattomia laitteita voin kytkeä televisiooni striimatakseni ja peilatakseni mediasisältöä?

Jos televisiosi ei ole riittävän smart-tv, tarvitset smart-boxin. Päävaihtoehtoja on kaksi, ja ne molemmat kytkevät näyttösi televisioon HDMI-johdon avulla. Jos olet vannoutunut Applen ekosysteemin käyttäjä, silloin simppelein vaihtoehto on Apple TV 4K, joka mahdollistaa niin suoran striimaamisen kuin MacBookin tai iOS-laitteesi sisällön peilaamisen isolle näytölle.

Halvempi ja useammilla alustoilla toimiva vaihtoehto on Googlen Chromecast, joka pelittää niin Windowsilla, Linuxilla kuin Androidilla ja Macilla sekä iOS:llä. Median striimaaminen onnistuu laajalla valikoimalla tuettuja sovelluksia, ja ilahduttavasti myös Emby ja Plex ovat tuettuja.

Chromecast toimii läppärillä Chromen verkkoselaimen ja Google Cast -lisäosan kautta. Kun asennus on tehty, klikkaa osoitekentän oikeassa reunassa nappulaa "Cast" – tuolloin voit päättää mitä haluat näyttää ja missä. Oletusasetuksena on, että tuolloin siirtyy kuva kyseiseltä, avoinna olevalta välilehdeltä, joten jos haluat striimata jotain muuta, kirjaudu serverisi verkkopohjaiseen käyttöliittymään - esimerkiksi Plexissä se on 127.0.0.1:32400/web/. Kyseiseltä välilehdeltä toistamasi sisältö siirtyy siten television näytölle.

Chromecast pystyy peilaamaan kaiken läppärisi sisällön isolle näytölle

Klikkaa nuolta, jossa lukee "Cast this tab to…", jolloin näet kaksi vaihtoehtoa: Ensimmäinen on "Cast this tab (optimise for audio)", joka on tarkoitettu musiikin soittamiseen television kautta. Toinen vaihtoehto, "Cast screen/window (experimental)", peilaa kaiken tai osan läppärisi sisällöstä. Kun olet valinnut oikean vaihtoehdon, pääset valitsemaan tietyn sovelluksen tai koko työpöytänäkymän.

Mitä tarvitsen läppärin kytkemiseen fyysisesti taulutelevisioon?

Jos televisiosi on iäkkäämpi tai muusta syystä päädyt valitsemaan piuhojen kiinnittämisen langattoman "cästäämisen" sijasta, kätevin ratkaisu on HDMI-kaapeli. Jokaisesta taulutelevisiosta löytyy ainakin yksi HDMI-portti, samoin käytännössä kaikista tällä vuosikymmenellä valmistetuista kannettavista tietokoneista, joitakin Appleja lukuun ottamatta. HDMI on paras valinta, koska se tukee sekä äänen että (HD-)videon siirtoa. Eli kaikki mitä tarvitset on HDMI-kaapelin kytkeminen laitteiden välille.

HDMI-piuhoihin saa halutessaan upotettua pienen omaisuuden, mutta ei siinä oikein järkeä ole, sillä mikä tahansa muutaman euron HDMI-piuha ajaa saman asian eli HD-tasoisen videon siirron läppäristä telkkariin.

Kaapelitempuista helpoin ja yksinkertaisin on HDMI.

Kuinka kytken MacBookini taulutelevisioon?

Tuoreimmat MacBookit vaativat televisioon yhdistämiseen USB C-tyypin adapterin. Apple myy Digital AV Multiport Adapteria, mutta jos haluat yksinkertaisen USB-C-yhdistelmän HDMI:hin (HD-laadulla), halvemmalla pääset hankkimalla siedettävänhintaisen Ankerin USB-C-HDMI-adapterin.

MacBook Airissa ja MacBook Prossa on mukana Thunderbolt-liittymä, jotka toimivat Mini DisplayPortteina. Niiden ansiosta et tarvitse oikeaa adapteria, kunhan varmistat, että piuha tukee 4K-resoluutiota.

Tarvitset MacBookin kytkemiseen tietyn adapterin tai kaapelin kytkeäksesi sen isompaan näyttöön

Mitä kaapeleita tarvitsen vanhempia läppäreitä varten?

Jos et tarvitse HD-tason videota – kun kytkeydyt esimerkiksi vanhempaan kuvaputkitelevisioon – silloin paras vaihtoehto on käyttää S-video-porttia. Se ei mahdollista HD-kuvanlaatua ja tarjoaa vain videosignaalin siirron, joten äänet on siirrettävä erillisellä piuhalla. Yleisimmin se tapahtuu läppärin 3.5 millin kuulokeliitännän kautta.

Televisiossasi pitää silloin olla jompikumpi seuraavista: Joko erillinen S-Video- ja phono audio -liitäntä, joka löytyy yleensä television etupuolelta, tai SCART-liitin telkkarin takapuolelta. Joudut hankkimaan sopivan pituisen S-Video-kaapelin sekä erillisen äänikaapelin. Ja mikäli tarpeen, päälle tulee vielä SCART-adapterin hankinta molempien piuhojen kytkemiseksi.

Jos kytket analogisten porttien kautta, tarvitset erilliset johdot äänelle ja kuvalle.

Mikä on S-videon vaihtoehto?

Kun analoginen teknologia pikkuhiljaa häviää käytöstä, myös modernit läppärit useimmiten valmistetaan ilman S-Video-liitäntämahdollisuutta. Näissä tilanteissa joudut sen sijaan käyttämään kannettavan VGA-porttia. Tämä on käytännöllinen ratkaisu, mikäli televisiossasi on VGA-portti, sillä tällöin perus-VGA-johto äänikaapelin kera toimii. Saatat pystyä katsomaan tällä yhdistelmällä jopa HD-sisältöä.

Jos kuitenkin yrität kytkeytyä vanhempaan televisioon, silloin homma on vähemmän sujuvaa: Tarvitset kalliin VGA to TV Converter -boksin, joka maksaa lähes saman verran kuin uusi 19-tuumainen HD Ready TV, josta löytyy myös vaadittu VGA-portti.

Vanhemmissa läppäreissä pitäisi olla ainakin yksi analogisen videon kytkentämahdollisuus – yleensä se on S-video tai VGA.

Kuinka kytken läppärini televisioon?

Kannettavan tietokoneen kytkeminen televisioon oikean johdon kanssa on useimmiten vasta taiston puolimatka. Televisioon tulee vaihtaa oikea sisääntulo ja kannettava konfiguroida näyttämään sisältönsä televisiossa. Tämä saattaa tapahtua automaattisesti, mutta jos ei – tai jos haluat konfiguroida näytön itse eri tavalla, ole hyvä ja jatka lukemista.

PC-kannettavien käyttäjien pitäisi päästä valikkoon käyttämällä Fn-painiketta sekä erityistä toimintonäppäintä, joka rullaa läpi vaihtoehtoja: vain näyttö, vain TV tai kannettava ja TV yhdessä. Toinen vaihtoehto on valita hiiren oikealla näppäimellä työpöytänäkymässä (Windows 7:ssa tai 8:ssa) näytön resoluutio – täältä pääset manuaalisesti etsimään ja valitsemaan TV:n näytön.

Windowsin näyttöasetuksista (Display Settings) voit valita mitä isolla näytöllä näkyy.

MacBookin käyttäjät voivat säätää näytön Asetukset-valikon (System Preferences) kautta. Valitse Näytöt (Displays), sitten Järjestys (Arrangement). Valitse Näytön peilaus (Mirror Displays) saadaksesi television täydellisesti synkronoitua MacBookin näytön kanssa.