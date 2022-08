Arvostelussa Chromecast with Google TV

(opens in new tab)

Googlen vuonna 2020 julkaisema Chromecast with Google TV saapuu Suomeen virallisesti parin vuoden viiveellä, vaikka laitetta on voinut ostaa pohjolassa epävirallisia reittejä pitkin aiemminkin. Jatkossa laadukkaan mediatoistimen voi löytää itselleen aavistuksen helpommin.

Chromecast with Google TV saapuu korjaamaan yhtiön aiemman jo entuudestaan lähes täydellisen teknologian ja onnistuu parantamaan sitä merkittävällä tavalla. Jälkimmäinen koostuu lähinnä kaukosäätimestä ja Googlen uudehkosta ohjelmistosta, Google TV:stä.

Yhdessä nämä lisäykset tekevät mediatoistimen uusimmasta versiosta merkittävästi paremman kuin aiemmista Chromecasteista, jotka vaativat käyttäjältä puhelimen tai tabletin toimiakseen. Nyt kaikki tarpeellinen on sullottu itse laitteen sisään, ja hallinta hoituu omalla kaukosäätimellä tai tarvittaessa puhelimella.

Chromecast with Google TV - tekniset tiedot Koko: 162 mm X 61 mm X 12,5 mm

Paino: 55 g

Resoluutio: Jopa 4K HDR, 60 FPS. Tukee jopa 4K-resoluutiota ja HDR:ää

Formaatit: Dolby Vision, HDR10, HDR10+

Liitännät: HDMI, USB Type-C

Liitettävyys: Wi-Fi 802.11ac (2,4 GHz/5 GHz), Bluetooth

Koko (kaukosäädin): 122 mm X 38 mm X 18 mm

Paino (kaukosäädin): 63 g

Liitettävyys (kaukosäädin): Bluetooth, IR

Virtalähde (kaukosäädin): Kaksi AAA-paristoa (mukana)

Google TV -käyttöliittymän ansiosta katsoja voi sukeltaa omien suoratoistopalveluiden, kuten Disney Plussan, HBO Maxin ja Prime Videon, kimppuun laitteen kaukosäädintä käyttäen. Näiden lisäksi Chromecast tukee useita Google TV:n edeltäjässä, Android TV:ssä, olleita sovelluksia ja pelejä, jotka on käytettävissä mediatoistimen kautta.

Lopputuloksena markkinoille on saatu uudistunut mediatoistin, joka kenties näyttää edeltäjältään, mutta tarjoaa täysin uuden ja käyttäjäystävällisemmän käyttökokemuksen. Siksi se on nostettu myös meidän parhaiden mediatoistinten listalla korkealle.

Chromecast with Google TV on lisäksi saanut vuosien varrella useita päivityksiä, joiden myötä laitteeseen on tuotu muun muassa Dolby Vision -tuki sekä paranneltu sen tallennustilaa ja turvallisuutta. Suomalaiset pääsevät siten nauttimaan entistä muhkeammasta kokemuksesta kuin laitteen lanseerauksessa vuonna 2020.

Hinta ja saatavuus

Julkaistiin Suomessa 21. kesäkuuta 2022 (maailmalla 2020)

Hinta 69,99 €

Chromecast with Google TV on Suomessa saatavilla ainoastaan valkoisena. Hinnaltaan laite maksaa 69,99 €.

Nykyään Chromecast with Google TV on yhtiön kallein mediatoistin, mutta vielä julkaisussa Googlen portfolioon lukeutuivat sittemmin lakkautettu Chromecast Ultra. Vuosien varrella saatujen päivitysten myötä laite on myös kasvanut ominaisuuksiltaan ja saanut lisätukia uusille formaateille.

Muotoilu

Alkuperäistä Chromecastia mukaileva muotoilu

Saapuu kaukosäätimen kera

Virta joko televisiosta tai seinästä

Google on säilyttänyt jo useamman vuoden ajan Chromecast-laitteiden kiekkomaisen muotoilun, eikä Chromecast with Google TV ole poikkeus. Uusi malli on aavistuksen pitkulaisempi kuin edeltäjänsä, mutta näyttää ulkoisesti silti hyvin samankaltaiselta.

Sisarustensa lailla Chromecast liitetään televisioon mukana tulevalla HDMI 2.1 -kaapelilla ja saa virtansa joko seinään tai televisioon liitettävällä USB:lla. Jälkimmäinen tosin edellyttää tätä tukevaa televisiota. Jos televisiossa ei ole virtaa antavaa USB:tä, silloin ainoa mahdollisuus saada Chromecastiin virtaa on seinäpistokkeen kautta.

Chromecast with Google TV:ssä ei ole lainkaan Ethernet-liitäntää, joka löytyi vielä Chromecast Ultrasta. Siten ainoa tapa saada laite verkkoon on käyttää WiFi-verkkoa, tai ostaa erillinen 19,99 euroa maksava Ethernet-sovitin.

Laite saapuu uuden Bluetooth/IR-kaukosäätimen kera, jonka muovinen rakenne tuntuu aavistuksen hataralta. Se on onneksi täysin varusteltu, joten siinä on pyöreä kontrollipainike, äänenvoimakkuudensäädin sekä kahdeksan painiketta. Jos televisio tukee HDMI-CEC:tä, silloin kaukosäädintä voi käyttää myös television äänenvoimakkuuden säätämiseen tai virtojen katkaisemiseen.

Kaukosäätimessä on myös erillinen painike Google Assistantille, josta kerromme tarkemmin hieman myöhemmin.

Ominaisuudet

Vaatii Google-tilin

Jako toimii iOS- ja Android-puhelimilla

Chromecast with Google TV on ensisijaisesti suunniteltu vastaamaan Android-käyttäjien tarpeisiin, joten se vaatii toimiakseen Google-tilin. Sen jälkeen käyttäjälle avautuvat Google Assistant, YouTube, Play Store, Google Kuvat sekä mahdolliset Nest-älylaitteet.

Googlen osalta kyseessä oli yksi ensimmäisiä Google Assistantia käyttäviä laitteita, mutta nykyään virtuaaliassistentti löytyy jo lähes joka toisesta laitteesta. Yksityisyyttä varjelevia lämmittää tieto siitä, että Google Assistant on päällä ainoastaan painiketta painamalla. Ominaisuuden voi tarvittaessa kytkeä myös kokonaan pois päältä.

Google-tiliä hyödynnetään myös laitteen käyttöliittymän osalta, sillä se tarjoaa käyttäjälle tälle suositeltua sisältöä. Toisin sanoen ruudulle tuodaan näkyville sisältöä eri palveluista, joita Chromecast onnistuu kuratoimaan sitä paremmin, mitä enemmän laitetta (ja muita Google-tuotteita) käyttäjä käyttää. Siten etusivulla saatetaan korostaa esimerkiksi Disney Plussasta löytyviä Marvel-sarjoja, jos käyttäjä on juuri aloittanut oman MCU-maratonin.

Suositusten alapuolelle on sijoitettu Netflixistä tuttuja rivistöjä, joissa tarjoillaan sisältöjä genren mukaan, YouTube-videosuosituksia sekä trendaavia ohjelmia eri palveluista. Sinulle-välilehden alta löytyvät puolestaan erilliset alueet elokuville, sarjoille, sovelluksille ja käyttäjän omalle kirjastolle. Jälkimmäinen pysyy tosin melko tyhjänä, jos elokuvia ei juurikaan tule ostettua Google Play Moviesin tai muun palvelun kautta.

Halutun ohjelman valittaessa katsomisen voi aloittaa joko välittömästi tai lisätä sen omalle katselulistalle. Google TV:ssä on lisäksi yksinkertainen tykkäysmekaniikka, jonka avulla käyttäjä voi parantaa laitteen suosituksia vastaamaan likemmin omaa. Lopuksi käyttöliittymään on sisäänrakennettu kohtuullinen hakukone, jonka avulla eri elokuvia ja sarjoja voi etsiä ja joiden näkemisen suhteen Google TV tarjoaa lopulta vaihtoehtoja eri palveluiden kesken.

Sovellustuen osalta Chromecast with Google TV tukee kaikkia tunnetuimpia palveluja. Näihin lukeutuvat Netflix, Prime Video, Viaplay, HBO Max ja Disney Plus. Lisäksi laitteessa on yli 6 500 muuta vähemmän tunnettua sovellusta.

(Image credit: Future)

Suorituskyky

Vakaa suoratoisto myös heikoimmilla yhteyksillä

Pientä hidastelua asentaessa

Tukee 4K HDR:ää (HDR10+, Dolby Vision) ja Dolby Atmosta

Chromecast with Google TV suoriutuu lähetysten osalta kunniallisesti ja joiltain osin jopa paremmin kuin monet sen kilpailijoista. Google ei ole kertonut kovinkaan tarkasti laitteen sisuskalujen toiminnoista, mutta suoratoistopalvelusta riippumatta emme törmänneet juuri suorituskykyä heikentäviin tilanteisiin. Tämä pätee erityisesti valitun ohjelman käynnistyttyä, mikä on mediatoistimessa kaikkein tärkeintä.

Oikeastaan ainoa pieni hidastelu osui Chromecastia asentaessa, kun Google TV -käyttöliittymää täydennettiin ensimmäisen kerran. Tällöinkin odotusta kesti vain muutaman sekunnin, eikä ongelmaa ole sittemmin ollut. Laite tuntuu lisäksi toimivan moitteetta riippumatta sen sijainnista reitittimeen nähden. Jopa alhaisemmat verkkoyhteydet eivät juurikaan vaikuttaneet sisällön toistamiseen, joskaan emme suosittele tiputtamaan kaistaa liiaksi 4K HDR -sisältöä katsoessa.

Ominaisuuksien osalta Chromecast with Google TV pystyy toistamaan 1080p- tai 4K HDR -resoluutiota, joista jälkimmäinen tukee HDR10+- ja Dolby Vision -formaattia. Äänen osalta tuet löytyvät DTS:lle, Dolby Audiolle, Dolby Digital Plussalle ja Dolby Atmosille, mutta nämä edellyttävät kuvaformaattien lailla tätä tukevaa laitteistoa käyttäjältä.

Dolby Vision - ja HDR-sisällön katsominen näyttää hyvältä, mutta mediatoistimelta ei kannata odottaa kummoista jälkiprosessointia tai ylöspäin skaalausta alkuperäismateriaalin suhteen.

Google TV -sovelluksen lisäksi laitteeseen voi peilata oman selaimen tai iOS- tai Android-laitteen, jos sisällön haluaa isommalle ruudulle nopeasti katsottavaksi.

Ohjelmiston osalta päävalikossa voi toisinaan havaita pientä hitautta, mutta suurimman osan ajasta käyttöliittymä pysyy onneksi nopeana ja responsiivisena. Google Assistant on sen sijaan hakutoimintojen osalta pientä hakuammuntaa, erityisesti savolaisittain murtaessa, mutta pääosin sekin tunnistaa suomalaiskäyttäjän kyselyt ongelmitta.

Yhteenveto

Jos etsit edullista ja helppokäyttöistä mediatoistinta, silloin Chromecast with Google TV on erinomainen vaihtoehto. Chromecastit ovat tunnetusti olleet aina helppokäyttöisiä, mutta nyt ylimääräisen kaukosäätimen ja Google TV:n avulla käyttökokemus on muuttunut entistä vaivattomammaksi ja nopeammaksi.

4K HDR -tuen ansiosta laitteella voi katsoa suoratoistopalveluiden parhaimmistoa, ja ominaisuus on nykyään käytännössä välttämättömyys. Siten ominaisuus ei ole näin kaksi vuotta myöhemmin enää kovin suuri ihmetyksen aihe, mutta toisaalta Google myy edelleen myös edullisempaa Chromecastia, joka kykenee ainoastaan 1080p-resoluutioon. 4K-tuesta ei siten tarvitse maksaa paljoakaan enempää.

Chromecast with Google TV:llä ei ole myöskään kovinkaan montaa huonoa puolta, ja viimeistään julkaisun jälkeen tuodut päivitykset ovat tehneet siitä entistä monipuolisemman mediatoistimen kaikille. Laadukkaampaa vaihtoehtoa etsiville tarjolla on muun muassa Nvidia Shield TV, mutta valtaosalle käyttäjistä huomattavasti edullisempi Chromecast with Google TV on huomattavasti parempi vaihtoehto hinta-laatusuhteeltaan.

