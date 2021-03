Amazon Prime Video panostaa jatkossa enemmän Pohjoismaihin

Amazon Prime Video on ilmoittanut investoivansa Pohjoismaihin tuomalla lisää alkuperäisiä sarjoja yhtiön suoratoistopalveluun sekä parantamalla palvelun lokalisointia entisestään.

Uusien tuotantojen osalta Prime Videossa nähdään jatkossa yhtiön alkuperäissarjojen lisäksi myös ErosSTX:n levitysoikeuksien alla olevia elokuvia ja sarjoja Pohjoismaissa. Näihin lukeutuvat muun muassa tänä vuonna ensi-iltansa saavat The Mauritanian, I Care a Lot, Cop Shop sekä Guy Ritchien tuleva vakoojatrilleri.

Prime Video on ollut jo aiemmin saatavilla Suomessa, jossa tarjolla on ollut muun muassa yhtiön alkuperäistuotantoja, kuten The Boys, Fleabag, The Expanse, Tales from the Loop ja The Grand Tour. Tämän ohella palvelussa on ollut katsottavissa sekalainen määrä vanhempia tuotantoja, joihin yhtiöllä on ollut levitysoikeudet.

Amazon Prime Video maksaa Suomessa 5,99 € / kk.

Uudet Amazon Originals -ohjelmat vuonna 2021: