Paramount+: julkaisupäivä, hinta ja ohjelmat

(Kuva: Paramount Plus)

Uusien suoratoistopalveluiden tulo ei näytä loppuvan vielä vuonna 2021. Paramount+ lanseerataan uusiksi Suomessa 25. maaliskuuta, jolloin palvelu saa Pohjoismaissa entistä enemmän sisältöä ja oman sovelluksen. Yhdysvalloissa lanseeraus tehdään jo muutamaa viikkoa aikaisemmin, 4. maaliskuuta.

Palvelun takana on ViacomCBS, joten sen ohjelmistoon lukeutuvat tämän lukuisat omistukseen kuuluvat brändit, kuten Nickelodeon, Comedy Central, MTV ja BET. Ulkoisin puolin kyseessä näyttäisi olevan jälleen yhden suuren tuotantoyhtiön pyrkimys päästä antoisille apajille suoratoistomarkkinoilla, jota hallitsevat Netflixin ja Disney+:n kaltaiset nimikkeet.

Tiedämme jo nyt Paramount+:n tarjoamista yksinoikeussarjoista ja tulevasta ohjelmistosta, joita Suomessa luvataan tuotavan katsottavaksi heti lanseerauksessa yli 6 000 kappaletta Alle olemme koonneet kaiken, minkä tiedämme tällä hetkellä Paramount Plussasta.

Paramount on lisäksi mainostanut tulevaa palveluaan aktiivisesti esittelemällä muun muassa Star Trek: Strange New Worldsin sekä julkaisemalla suositun Super Bowlin aikaan Patrick Stewartin juontaman mainoksen juuri ennen Star Trek: Picardin toista kautta. Videon voit katsoa alta:

Parhaat suoratoistopalvelut vertailussa

Disney+: opas Disneyn omaan suoratoistopalveluun

Mikä on Paramount+?

Paramount+ on uusi kansainvälinen suoratoistopalvelu ja CBS All Accessin uudelleenbrändäys. Jälkimmäinen on ollut aiemmin tarjolla vain käytännössä Yhdysvalloissa, joten uudelleenlanseerauksen myötä sen tarjonta saadaan entistä laajemmalle näkyviin Yhdysvaltojen ulkopuolelle.

Pohjoismaissa Paramount+ on ollut saatavilla jo vuodesat 2017 lähtien, kun taas Suomeen se saatiin vuonna 2019. Palvelu on ollut katsottavissa Ruutu+:n ja Telian kautta. Uudelleenlanseeraus maaliskuussa laajentaa tarjolla olevaa valikoimaa entisestään.

Palvelun tavoitteena on tuoda tarjolla yhtiön laaja kirjo elokuvia ja televisiosarjoja niin vanhoista klassikoista aina alkuperäistuotantoon. CBS All Access on muun muassa tarjonnut uutis- ja urheilusisältöä, kuten UEFA-matseja, jotka jatkavat Paramount+:ssa Yhdysvalloissa.

Suomen tarjonta poikkeaa luultavasti tästä jossain määrin lisensointisyistä johtuen, mikä näkynee niin ohjelmatarjonnassa kuin mahdollisessa urheilusisällössä. Muun muassa Star Trek: Picardin kansainväliset levitysoikeudet omistaa Amazon, joten suosittua tieteissarjaa tuskin nähdään Suomessa palvelun uudelleenlanseerauksen yhteydessä.

(Image credit: Paramount Plus)

Paramount+:n julkaisupäivä

Paramount+ julkaistaan uudelleen Suomessa 25. maaliskuuta. Palvelu on tosin saatavilla jo tällä hetkellä karsitumpana Ruutu+:n ja Telian kautta.

Paramount+:n hinta

Paramount+:n hintaa ei ole vielä paljastettu uudelleenlanseerauksen jälkeen.

Tällä hetkellä palvelun voi tilata Ruutu+:n (9,95 € / kk) yhteydessä 6 € / kk -lisähintaan tai Telian kautta 5,95 € / kk.

Paramount+:n elokuva- ja sarjatarjonta

Monien muiden suoratoistopalveluiden lailla Paramount+ julkaisee omia alkuperäissarjoja, jotka täydentävät palvelun vanhempaa elokuva- ja sarjakatalogia. Lisäksi yhtiö lupaa jo tällä hetkellä näyttävänsä kaikki Paramountin uutuuselokuvat vuoden sisällä niiden ensi-illasta.

Palvelun alkuperäissarjoja ovat muun muassa kymmenenosainen The Offer, joka perustuu Kummisedän tekemiseen, vakoojadraama Lioness ja uusi versio MTV:n Behind the Music -sarjasta.

Tulossa on myös uusi Spongebob Squarepants -spinoff Kamp Koral sekä kokonaan uusi Spongebob Movie: Sponge on the Run. Suosittu Yellowstone on saamassa myös esiosan nimeltä Y: 1883, joka julkistettiin helmikuussa 2021. Näiden julkaisupäiviä ei vielä kuitenkaan paljastettu.

Eroaako Paramount+ joukosta?

Suoratoistopalveluiden kohdalla sisältö on tärkeintä, joten tiedämme tarkemmin Paramount+:n vahvuudet, kun Suomen osalta koko sisältö julkistetaan. Tällä hetkellä yhtiö lupaa kuitenkin tarjota heti lanseerauksessa yli 6 000 elokuvaa ja episodia katsottavaksi.

Palvelun omistava CBS All Access tunnetaan kuitenkin laadukkaista alkuperäistuotannoista, joskaan näitä ei ole määrällisesti montaakaan. Vuonna 2021 on kuitenkin vaikea innostua jälleen uudesta suoratoistopalvelusta, mutta jos sen ansiosta näemme entistä laadukkaampaa televisioviihdettä, palvelulla on varmasti arvonsa.