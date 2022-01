Arvostelussa Paramount+

Pika-arvio

Suoratoistopalveluiden markkinoille on saatu viimeisin uusi yrittäjä, kun ViacomCBS brändäsi aiemman CBS All Access -palvelunsa Paramount +:ksi. Samalla se lanseerattiin virallisesti myös Suomessa 25. maaliskuuta.

Paramount+:n sisältö koostuu Viacomin omistuksessa olevaa tuotantoa, eli toisin sanoen ohjelmia muun muassa BET:ltä, CBS:ltä, Comedy Centralilta, MTV:ltä, Nickelodeonilta, Nick Jr:ltä, Paramount Picturesilta ja Smithsonian Channelilta. Valikoima on Suomessa kuitenkin merkittävästi heikompi kuin Yhdysvalloissa, jossa tarjolla on myös suoria urheilulähetyksiä ja uutisia. Puute näkyy myös muussa saatavilla olevassa tuotannossa.

Suomessa palvelussa on tarjolla yli 6 000 ohjelmaa, mikä jää varjoon rapakon takaisesta 30 000 episodista ja yli 2 500 elokuvasta, jotka palveluun on tarkoitus lisätä vielä kesään mennessä. Lähitulevaisuudessa palvelussa on tarkoitus julkaista myös Frasierin uudelleenkäynnistys, Halo-televisiosarja ja uusi Beavis and Butthead -elokuva.

Uutuuskattaus ei ole kuitenkaan toistaiseksi vakuuttanut, sillä sitä ei ole oikeastaan ollutkaan. Kun palvelua vertaa esimerkiksi Disney+-palvelun julkaisuun, valikoima jättää toivomisen varaa. Disney aloitti lanseerauksen upouudella The Mandalorian -sarjalla, kun taas Paramount+:n kohdalla näimme lähinnä SpongeBob Squarepantsin esiosaelokuvan, Kamp Koralin. Odotettu Dexterin uusi New Blood -kausikin nähtiin vasta reilu puoli vuotta suoratoistopalvelun lanseeraamisen jälkeen.

Ja vaikka Viacomin omistukseen lukeutuu valtava määrä laadukasta ohjelmistoa, näistä merkittävää osaa ei ole saatu vielä Suomeen nähtäväksi. Star Trek: Discovery ja uusi Stephen King -adaptaatio The Standista ovat kyllä katsottavissa, mutta monet muut klassikot loistavat poissaoloaan. Taustalla on todennäköisesti lisensointiongelmat, sillä esimerkiksi Clarice on nähtävillä Suomessa Viaplayssa ja Kummisedät HBO Maxissa, mutta ei nämä omistavassa Paramount+:ssa.

Sama koskee isoa osaa muuta Viacomin tuotantoa, ja Paramount+ tuntuu selkeästi takeltelevan vielä kasvuvaiheessa.

Paramount+ ei ole silti hinnalla pilattu. 6,99 € kuukausihinnalla kyseessä on yksi edullisimmista Suomessa tarjolla olevista suoratoistopalveluista, mutta tämä näkyy niin sisällössä kuin ominaisuuksissa. Suomessa ei esimerkiksi ole toistaiseksi tarjolla lainkaan 4K-sisältöä tai Dolby Vision - tai HDR-tukea ohjelmissa. Lisäksi palvelun alustatuki on alkeellinen.

Kaikki voi tietenkin muuttua, kun Paramount+ saa tuulta alleen ja uusia alkuperäissarjoja alkaa ilmaantua tarjolle. Mutta tällä hetkellä palvelu tuntuu valitettavasti kovin vaisulta.

Hinta ja saatavuus

Paramount+ lanseerattiin Suomessa 25. maaliskuuta, jolloin palvelun hinta muuttui 6,99 € / kk.

Palvelu on saatavilla selaimelle, iOS:lle ja Androidille, Apple TV:lle, Chromecastille sekä tuetuille Android-televisioille.

Käyttöliittymä ja sovellus

Kuva 1/3 (Image credit: Future/screengrab) Kuva 2/3 (Image credit: Future/screengrab) Kuva 3/3 (Image credit: Future/screengrab)

Paramount+:n sovellus noudattaa hyväksi havaittua kaavaa ja tarjoaa Netflixin, Primen ja muiden perässä helposti omaksuttavan käyttöliittymän.

Sovelluksen avaaminen iPhonella antaa käyttäjälle mahdollisuuden valikoida omat lempiohjelmansa ja -genrensä, jolloin palvelun algoritmit oppivat tuntemaan tämän mieltymyksiä paremmin ja tarjoavat vastaavanlaista sisältöä. Sen jälkeen eteen avautuu alkuvalikko, jonka alalaidassa on viisi välilehteä.

Ruudulla näkyy samalla valikoitua tarjontaa palvelusta sekä mahdollisuus selata sisältöä brändien, kuten Nickelodeonin, MTV:n tai Showtimen, mukaan. Logoja painaessa huomaa kuitenkin tämänhetkisen valikoiman köyhyyden, sillä useimpien kategorioiden valikoima jään noin 30 ohjelmaan.

Kun rullailua jatkaa alemmaksi, valikoima jakaantuu niin ikään tuttuun tapaan omiin pienempiin kategorioihinsa: suositellut sarjat, komediat, rikoselokuvat, alkuperäistuotanto ja niin edelleen.

Browse-valikosta jaon voi tehdä elokuvien ja sarjojen välillä, ja näiden alta löytyy vielä itsestään omat kategoriat eri genreille. Nämä ovat toistaiseksi kovin puutteelliset, eikä tarjolla ole esimerkiksi lainkaan kategorioita tieteisleffoille tai romanttisille elokuville.

Toisaalta kauhun kaltainen kategoria sisältää ainoastaan 12 valittavaa elokuvaa, joten genreille ei toistaiseksi ole kovin suurta tarvetta. Silti tuttujen genrejen puuttuminen kummastuttaa.

Elokuvista itsessään kerrotaan lyhyesti, ja sarjoista nähtävillä on myös episodijaottelu sekä suosituksia samankaltaisiin ohjelmiin. Näiden lisääminen myös elokuvien kohdalle olisi ollut pieni mutta kiva lisä.

Sisältöä ei voi myöskään ladata laitteelle offline-katselua varten, eikä palvelussa ole tällä hetkellä lainkaan 4K-sisältöä. Palveluun ei voi myöskään tehdä omia profiileja, tai oikeastaan mitään muutakaan muista suoratoistopalveluista tuttuja tekoja. Tiliasetuksista voi kuitenkin määrittää lapsilukon pois tai päälle.

Ohjelmissa on tarjolla suomenkielinen tekstitys sekä usein liuta muita kieliä, kuten tutut pohjoismaalaiset ja englanti.

Paramount+:n sisältö: sarjat ja elokuvat

(Image credit: Future)

Paramount+:n sisältö Suomessa koostuu pitkälti yhtiön omasta katalogista ja uusista alkuperäistuotannoista. Näistä ensiksi mainittu on tällä hetkellä selkeästi suurempi prioriteetti uutuustuotannon käynnistyessä toden teolla vasta myöhemmin tänä vuonna.

Toisaalta myös katalogisisältöä jättää Pohjoismaissa toivomisen varaa, sillä valtaosaa Viacomin omistamasta tuotannosta ei ole jostain syystä nähtävillä vielä Suomessa. Näihin lukeutuvat muun muassa Blue Bloods, The Brady Bunch, Cheers, Clarice, CSI ja CSI: Miami, Criminal Mind, Hawaii Five-0, osa NCIS-sarjoista, Survivor ja vanhempi The Twilight Zone.

Sen sijaan katsottavissa on muun muassa uudempi Jordan Peelen The Twilight Zone, Daily Show with Trevor Noah, Dexter, Yellowstone ja South Park. Tulevaisuudessa luvassa on siis iso määrä laadukasta sisältöä, mutta ajankohtaa näiden saapumiselle Suomeen ei ole vielä tiedossa.

Sama koskee myös Paramount+:n alkuperäistuotantoa, joka jää muun muassa Netflixin ja Disney+:n varjoon. Tällä hetkellä palvelussa on nähtävillä ainakin Kamp Koral, Dexter: New Blood ja For Heaven's Sake. Jostain syystä myös Paramount+:n alkuperäistuotantoa ei saada aina Suomeen samaan aikaan kuin muualle, eikä esimerkiksi uutta Paavo Pesusieni -elokuvaa ole vieläkään saatu Pohjoismaihin. Joten sisältönsä osalta Paramount+ ei ainakaan vielä viettele täysin uutta tuotantoa haikailevia katsojia.

Vanhempaa CBS All Accessin alkuperäistuotantoa on tosin nimetty uusiksi Paramount+:lle, joten katsottavissa on muun muassa The Good Fight, Why Women Kill, Star Trek: Discovery sekä The Stand.

Tätäkin vanhempaa tuotantoa edustavat puolestaan perheystävälliset Avatar: The Last Airbender, Dora the Explorer, Paw Patrol, Rugrats ja iCarly.

Paramount+:n suurin valtti tällä hetkellä onkin palvelun lupaus sen tulevasta sisällöstä, mikä herättää lähinnä kysymyksen, miksei palvelun lanseerausta vain siirretty edemmäksi. Palvelussa nähdään aikanaan kuitenkin odotettu Halo-sarja, Frasierin uudelleenkäynnistys, kaksi Yellowstonen spinoff-sarjaa, The Man Who Fell to Earth -uusioversio, lännendraama 6666, Criminal Minds -spinoff-sarja, Flashdance-sarja sekä Star Trek: Strange New Worlds.

Ja ainakin Yhdysvalloissa ViacomCBS:n omistukseen lukeutuvan Paramount Picturesin ansiosta myös jälkimmäisen kaikki uutuusleffat saapuvat palveluun 30-45 päivää teatteriensi-illan jälkeen. Paramountin tulevaa tuotantoa ovat muun muassa Mission: Impossible 7, Top Gun: Maverick ja Sonic the Hedgehog 2. Emme kuitenkaan tiedä, miten teatterielokuvien julkaisuikkunaa kohdellaan Suomessa.

Tällä hetkellä palvelun elokuvatarjonta on hyvin puutteellinen. Valikoimasta löytyy muun muassa Indiana Jonesit, Mission: Impossiblet ja liuta muita klassikoita, mutta vastaavasti puuttuvia tuotteita on tätäkin enemmän. Palvelu ollaan tosin lanseeraamassa jälleen uusiksi vuonna 2022, jolloin mukaan saadaan muun muassa Sky ja Peacock. Siten myös ehkä hieman enemmän katsottavaa. SkyShowtimeksi vaihtuvan palvelun tarkempaa lanseerausajankohtaa ei kuitenkaan vielä kerrottu.

Kannattaako Paramount+ tilata?

Tilaa jos...

Haluat katsoa vanhoja ohjelmia

Paramount+ sopii tällä hetkellä parhaiten nostalgiannälkäisille katsojille, jotka haluavat katsoa omia lempiohjelmiaan uusiksi.

Etsit perheystävällistä sisältöä

Suoratoistopalvelusta löytyvät niin The Good Fightin ja Star Trek: Discoveryn kaltaiset hittisarjat kuin lapsille sopivampaa viihdettä Spongebobin ja Paw Patrolin merkeissä.

Älä tilaa, jos...

Kaipaat uutta ja alkuperäistä sisältöä

Palvelusta ei löydy tällä hetkellä juuri uutta katsottavaa, vaan nämä ovat vasta lupauksia tulevasta. Potentiaalin lunastus nähdäänkin vasta myöhemmin.

Haluat runsaasti katsottavaa

Vaikka Paramount+:n talliin lukeutuu valtava määrä klassikoita ja muita tuotantoja, varsinkaan Suomessa kattaus ei tällä hetkellä ole kovin kummoinen. Tarjonta jääkin kauaksi Netflixin tai Viaplayn valikoimasta.